面部都要做GYM？解構全新Jovena FaceStim®️ 重塑緊緻輪廓

你有沒有發現，踏入25歲後，鏡中的自己開始出現微妙變化？眼瞼下垂沒精神，虎紋、嘴邊肉逐漸浮現，蘋果肌開始往下移，甚至下顎線亦不如從前分明？其實，就像身體需要鍛鍊保持線條一樣，我們的臉部肌肉也需要定期做「GYM」訓練！



意大利40年醫研實力 自然提拉顯年輕 告別「假面感」

鍛鍊肌肉同時，專利技術亦同步釋放射頻能量針對膠原層，均勻加熱肌膚以促進膠原增生，雙管齊下，由內而外提拉緊緻，更可撐起肌膚達至豐盈效果，效果更自然、更持久。

療程過程舒適無痛，只有輕微的溫熱感和肌肉收縮感，無需恢復期，做完即可正常上妝，輕鬆融入你的忙碌生活。

• 穿透至更深層肌肉群，肌肉反應更全面、有力，更穩固承托輪廓

• 精準定位並鍛鍊目標肌肉的最佳收縮點，提升效果

• 可根據需要調整肌肉刺激模式，避免肌肉適應，保持療程高效

• 獨家技術源自多年研發經驗，效果顯著更值得信賴

• 可靈活配合其他療程，協同加乘，更有效實現理想輪廓

•「射頻透熱」：溫和加熱真皮層及肌肉組織，提高肌肉活性，刺激膠原蛋白再生同時，增強肌肉對刺激的反應。多層提升肌膚彈性和緊緻度，撫平細紋，讓肌膚更顯年輕。

•「肌肉收縮」：模擬人體自然神經信號，驅動全面肌肉自發運動，一次療程進行收縮運動過萬次，就像做「面部普拉提」一樣，強化肌肉力量，提升面部輪廓，改善鬆弛下垂。

提升眼周、豐盈蘋果肌！助你全方位年輕化

• 提眉與眼周輪廓：強化額肌與眼輪匝肌，改善眉眼下垂，減淡眼紋。

• 豐盈蘋果肌：提升顴肌力量，令面頰更飽滿立體。

• 改善虎紋與嘴角紋：強化顴大肌與口輪匝肌，減淡法令紋，提升嘴角線條。

• 清晰下顎線：鍛煉頸闊肌與咬肌，告別雙下巴，重塑輪廓。

• 修正不對稱：精準鍛煉特定肌肉，改善面部比例。

療程還能改善皮肉分離（肌肉與上部皮膚分離）問題，讓表情更生動自然，特別適合笑容僵硬或面部輪廓走樣的女生。

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