毛孩見證+戶外婚禮首選！挪亞方舟度假酒店締造獨一無二浪漫婚禮

不少人對香港挪亞方舟的印象，可能仍停留在親子活動、打卡聖地或自然教育景點。但其實，坐落於馬灣這個綠意與海景兼備的挪亞方舟度假酒店一直都是新人舉辦戶外婚禮的熱門選擇。由綠意盎然的大自然園林，到面向藍天碧海的海濱場地，再到浪漫唯美的歐陸式庭園，酒店內外合共有三個別具風格的戶外證婚場地，加上設有多個室內婚宴空間，無論準新人想舉辦一場簡約清新的戶外儀式，還是隆重熱鬧的中式婚宴，都可以在這裡找到合適安排。更貼心的是，透過特選套餐，場地更可讓毛孩一同參與，讓人生大事變得更完整更有意義。



三大戶外證婚場地 於自然美境中許下愛的承諾

不少新人都想置身大自然環境之中許下愛的承諾，挪亞方舟度假酒店便設有三個風格獨特的戶外場地，每個場地都各有故事與寓意，無論是喜歡寬敞的園林景、精緻的歐陸庭園還是海景，都可以找到合你心意的浪漫場景。

坐落於酒店園區內的方舟奇園 Amazing Garden，寬敞的戶外空間可以容納最多150位賓客，四周環繞著茂密的翠綠園林，氣氛開揚自然。場地種滿自家香草植物，並點綴有多對栩栩如生的方舟主題動物雕塑，充滿生命力與祝福感。白天的陽光穿過園景灑落草地，無論是證婚儀式或婚禮派對，都能營造出一種輕鬆溫馨又富有寓意的氛圍。

方舟奇園 Amazing Garden地方寬敞，可容納150位賓客。

若你嚮往一場像置身南歐般的婚禮，意中園 Sweet Garden就適合不過。這個精緻的歐陸式庭園隱身於大自然公園之中，最多可容納96位賓客，氣氛浪漫而富詩意。新人可一同步過花環拱門，走向古典鐘閘與花亭，在綠林與花影下交換誓詞。整個空間既典雅又具儀式感，是不少新人拍攝婚照及舉辦 intimate wedding 的首選。

意中園 Sweet Garden如走進童話世界般，適合舉行Cozy的婚禮。

至於鍾情海景的新人，可以考慮豐盛堤岸 Harvest Beachside。場地緊貼沙灘，面向青馬大橋與翠綠山巒，海天一色的背景彷彿為婚禮添上天然畫框。場地亦設有戶外濱海餐廳，可因應賓客人數及風格需要靈活佈置，無論是悠閒風證婚、日落時分的婚禮派對，或是晚宴前的戶外雞尾酒時段，都可以度身打造。

豐盛堤岸 Harvest Beachside面向青馬大橋坐擁無敵海景。

寵物友善婚禮安排 讓毛孩見證人生重要一刻

對不少養寵家庭來說，毛孩不只是寵物，更是家庭一份子。挪亞方舟度假酒店深明這份情感，特別提供「寵物友善戶外證婚儀式」，讓毛孩一同見證你人生最重要的一刻。不論是作為花童、戒指使者，或單純陪伴在一旁，都能讓毛孩參與其中！目前方舟奇園與豐盛堤岸兩個場地均支援寵物參與，婚宴團隊亦會提供流程建議與場地安排，確保整個儀式順利進行，讓新人可以安心投入當下。

另外酒店亦貼心預備了一系列毛孩專屬驚喜。當日毛孩可以享用特別準備的迷你蛋糕，與主人一同慶祝大日子。場地亦會設置狗狗主題的拍攝佈景和小道具，讓你與愛寵一同留下可愛又有趣的合照。酒店更會為新人安排狗狗主題回禮曲奇，讓親友們把喜悅帶回家中。

毛孩可一同見證家長人生最重要一刻。

室內宴會空間靈活 從午宴到晚宴都應對自如

不少新人都會選擇結合戶外證婚與室內宴會，既可享自然景致，又能在舒適空間裡款待親友。挪亞方舟度假酒店提供多個不同風格的室內場地，無論是大型晚宴、小型午宴，還是西式自助酒會，都能靈活配合。挪亞宴會廳及方舟宴會廳空間寬敞，設有舞台與專業音響，適合舉辦中至大型婚宴或婚禮派對，氣氛隆重而不失現代感。挪亞廂廳則屬雅緻型場地，空間較為親密，適合家庭聚餐或至親午宴，感覺溫馨自然。至於豐盛閣餐廳，則提供中西式婚宴套餐，設計時尚，窗外景觀開揚，可飽覽東灣沙灘、青馬大橋及汀九橋的醉人景致，是味道與氣氛兼備的好選擇。

晚宴套餐詳情

午宴套餐詳情

婚展期間落訂 即享三重優惠！

如果你正考慮籌備一個浪漫婚禮，不妨把握即將舉行的婚展機會。凡於 2025 年 6 月 6 至 8 日期間，於香港會議展覽中心舉行的「第118屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2025」展覽期間，前往挪亞方舟度假酒店展位（M19）並即場預訂12席或以上室內婚宴，即可享有以下三重優惠：

1. 戶外證婚儀式套餐半價

2. 餐飲9折優惠

3. 免費後備室內場地作天氣安排

*以上優惠只適用於星期一至星期五舉行之婚宴；

*以上價錢不加一服務費；

*以上優惠並不適用於已確定之婚宴；

*更多條款，請參閱現場告示及專業婚宴團隊之講解；

*挪亞方舟度假酒店保留最終決議權。

挪亞方舟度假酒店

電話： 3411 8836

電郵：banquet@noahsark.com.hk

地址：馬灣珀欣路33號（挪亞方舟度假酒店）

官方網站：www.noahsarkhotel.com.hk

婚禮服務主頁︰https://www.noahsarkhotel.com.hk/hk/wedding/index.html

（資料及相片由客戶提供）