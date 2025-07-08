中式婚禮儀式太繁複？準新人/父母最易忽略的16個細節 附化解建議

即使現今社會中的三書六禮的儀式有所簡化，但亦有不少新人、男女方家長仍十分重視中式婚嫁禮儀、意義及流程。而對於中式嫁娶禮儀及習俗，各有說法。「01女生」找來婚禮司儀 Kenneth 和大家拆解迷思，並分享傳統及現代婚嫁禮儀禁忌，當中包括安床、敬茶禮儀、出入門、迎娶注意事項等。



對於準新人而言，中式嫁娶禮儀及禁忌可謂繁複又瑣碎，假如忙中有錯、不小心犯了婚嫁禁忌又應該如何是好呢？Kenneth 溫馨提醒大家，可以按需要參考傳統禮儀，即使出錯也不代表婚姻不和睦、意頭不吉利，所有禁忌都有建議的化解方法，最重要的是大家有良好溝通，保持尊重和禮貌，兩人幸福生活的關鍵在於互相體諒與包容，請勿過於迷信。

中式婚嫁禮儀迷思1：婚禮前新郎新娘可見面？

傳統：結婚前一天甚至早幾天，新郎新娘不應見面，以避免喜氣沖淡。

現實：婚禮成功與否更多依賴於各方的緊密配合及充分準備。如想跟足傳統，就盡量使用電話溝通，避免見面。

中式婚嫁禮儀迷思2：敬茶必須下跪？

傳統：對於父母或長輩，新人需下跪奉茶，以示對養育之恩的感謝。較年輕的親朋好友，則多以站立奉茶的形式。

現實：下跪是表達禮貌的形式，若果新娘有喜或服裝不便，宜事前與長輩溝通，再接實際情況調動。

中式婚嫁禮儀迷思2：敬茶必須下跪？(Getty)

中式婚嫁禮儀迷思3：能否使用新娘出門房的睡床？

傳統：從佈置婚床（安床）當天起到婚宴結束前，婚床不應被使用。

現實：按道理，進行安床儀式的一張床才被定為新婚床，其他床可自由使用。現時流行的婚前派對（Bridal Shower），新娘和姐妹們會於在酒店出門房慶祝。一般情況下，使用過後、在進行禮節儀式前「還原原狀」即可。

中式婚嫁禮儀迷思3：能否使用新娘出門房的睡床？(圖片由受訪者提供)

中式婚嫁禮儀迷思4：龍鳳燭燃點至何時？

傳統：婚禮當天，需燃點龍鳳燭直至儀式結束，象徵點旺香火，未來一片光明與幸福。

現實：同樣需要燃燒至儀式結束；假如新娘選擇在酒店出門，電子燭會擺放至天亮或沒電，意義不變。

中式婚嫁禮儀迷思5：「囍」字裝飾放哪兒？

傳統：在男家，「囍」字應從外向內貼，有迎娶之意；在女家，則是從內向外貼，代表出嫁。

現實：次序及方向不是重點，最重要是避免倒貼或掉落，亦要記得預備充足的佈置時間，如有巨型囍字或手摺花，建議預留約1至3小時準備，可貼於大門口、走廊附近、牆身、沙發或窗邊。

中式婚嫁禮儀迷思5：「囍」字裝飾放哪兒？(圖片由受訪者提供)

中式婚嫁禮儀迷思6：兩對新人見面，喜上加喜還是喜沖喜？

傳統：大日子當天，新人與其他新人碰面，習俗上是喜事相沖，會搶走福氣。有些地方會用更換手捧花或撒幣等方式化解。

現實：假如是婚嫁超級大旺日，同一酒店或會有十對以上的新人出入門。大家只需集中在自己的步驟即可，因為當天各位準新人都很忙碌，無人會在意。

中式婚嫁禮儀迷思7：出入門時左腳先行？

傳統：進出門應左腳先行（左吉右凶），且避免踏上門檻，有吉祥順利之意。

現實：大多家中長輩都會建議新人會跟隨傳統，即使沒有聘請大妗姐，統籌師或攝影師都會有提示。

中式婚嫁禮儀迷思8：新娘出門時，可回望女家？

傳統：習俗上相信，嫁一次即踏出出門房一次，如出門後再入屋等於出嫁兩次。

現實：婚禮瑣事繁多，無論拍攝上需要回望、當刻想回家休息或回家取回遺漏的重要物品屬平常事，因此亦無需過於憂慮。

中式婚嫁禮儀迷思8：新娘出門時，可回望女家？(getty)

中式婚嫁禮儀迷思9：出門時，可和新娘說「再見」？

傳統：大忌之一，說「再見」有再婚之意。

現實：建議按照傳統，多說吉利的說話，傳遞祝福。

中式婚嫁禮儀迷思10：男家父母如何迎接新娘？

傳統：老爺奶奶望著媳婦入門代表相沖，未來多爭吵，長輩應在室內恰當位置迎接，或於房間內迴避。

現實：大多數新人及家長會按照傳統習俗，但因香港普遍家居空間較狹窄，建議聽從有經驗的大妗姐或婚禮統籌人士的指示。

中式婚嫁禮儀迷思11：男家親兄弟姊妹如何迎接新娘？

傳統：男家親兄弟姊妹切忌望著新娘入門，應同樣暫時迴避，否則永遠得個「望」字。

現實：按實際情況而靈活處理，最重要是保持歡樂、和諧的氛圍。

中式婚嫁禮儀迷思12：伴娘必須是單身的女姐妹？

傳統：只有未婚、單身的女性才可成為伴娘。

現實：根據實際情況選擇，最重要是可以為新人提供幫助，始終友誼不因禮節而受限。

中式婚嫁禮儀迷思13：撐紅傘的人選？

傳統：由未婚姊妹或大妗姐開紅傘，有開枝散葉之意。

現實：選擇一位最希望可陪伴你出嫁的人。

中式婚嫁禮儀迷思14：何時撐紅傘？

傳統：在露天地方需要開遮和灑米，直至新娘上花車或到達有蓋地方。

現實：多數按照攝影師拍攝效果為準，傳統在露天地方才進行，部分習俗會由踏出出門房後即撐紅傘。

中式婚嫁禮儀迷思14：何時撐紅傘？(Getty)

中式婚嫁禮儀迷思15：何時灑米？

傳統：進行「喂金雞」儀式時，選擇合適的場地開遮和灑米，象徵避邪。

現實：按實際情況而靈活處理，因為有些場地、酒店規定不能灑米。

中式婚嫁禮儀迷思16：回門金豬必須是原隻？

傳統：必須完整一隻，象徵長長久久。

現實：一般會以乳豬券代替。

(圖片及資料由婚禮司儀 Kenneth提供，並獲其授權使用。)