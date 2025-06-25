「儷人盛會2025」圓滿舉行！見證女性向優質品牌誕生

《香港01》主辦「儷人盛會2025」於今日 (25日) 順利舉行，活動旨在推動本港女性向市場發展，並嘉許優質品牌與服務。今年活動匯聚多元精彩內容，包括數據調查發佈、KOL分享化妝護膚心得及「01女生至愛品牌2025」頒獎環節，吸引業界關注。



《香港01》美容護膚美妝數據調查發布

《香港01》發佈年度美容護膚美妝數據調查，深入分析市場趨勢及消費者需求。報告內容全面，為品牌制定未來營銷策略提供重要參考。

「01女生至愛品牌2025」頒獎禮

作為活動核心環節之一，「01女生至愛品牌2025」頒獎禮表彰美容企業、彩妝護膚、健康塑美、時尚等多個範疇的優秀企業，得獎企業不但持續創新，提升服務質素，更積極推動香港女生市場持續發展，充分顯示其市場地位及影響力。這些品牌展現了卓越的創新能力與服務質素，是業界典範。而票選的「01女生年度最具人氣大獎」則由YSL Beauty獲得，該品牌以其出色的產品質素及廣泛的市場認可，成功贏得大眾青睞，成為女生心目中的至愛品牌。

美肌達人頒獎

同場頒發「美肌達人」獎項，表彰在美容、彩妝、護膚行業具影響力的專家、名人及KOL，他們即埸分享個人美肌、護膚、化妝技巧和心得，成為消費者追求健康肌膚的參考指引。

「01女生至愛品牌2025」得獎名單: https://01market.hk01.com/?popup=HKBeautyFestival