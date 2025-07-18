太陽斑｜太陽毒辣有曬斑？靠食士多啤梨去斑效果勁過Pico皮秒？

今年夏天太陽特別毒辣，專家說若防曬功夫做不足，容易被曬成「小花貓」！在各種色斑中，又以「太陽斑」最容易出現！坊間傳聞想踢走太陽斑、曬斑、雀斑、荷爾蒙斑等就要多吃士多啤梨？！是否真有奇事？以下就為大家拆解斑之迷思！



太陽斑真面目 立即揭開「曬斑」神秘面紗！

太陽斑又被稱為「曬斑」，顧名思義是一種與陽光緊密相關的色斑問題。而在「曬斑」當中最常見的就是「雀斑」。當皮膚長時間接觸紫外線，黑色素細胞會加速活躍，產生大量黑色素，最終便會形成色斑。

太陽斑的典型特徵逐個捉！

要分辨臉上的斑點是否太陽斑可以留意以下幾點：

1. 顏色：通常呈現咖啡色，深淺不一。

2. 形狀與大小：多數為圓形或橢圓形，面積相對較大但大小不一，色斑Size可以小至芝麻，亦可大至硬幣狀。

3. 分布位置：主要出現在臉部受光度較高的突出部位，例如顴骨、鼻樑、兩頰、前額及眼尾等。

4. 表面：觸感平滑，不會隆起或粗糙。

5. 好發族群：膚色較白皙的人、中年人士及長者都是太陽斑的高發族群。

紫外線、手機藍光竟是太陽斑的「幕後元兇」？

當皮膚暴露於陽光下，為了自我保護，皮膚細胞會分泌黑色素以阻擋紫外線穿透。若長期未有做好防曬措施，黑色素會過度累積並上移至角質層，形成清晰可見的太陽斑。

低頭族要注意了！紫外線不僅存在於陽光中，手機、平板電腦及電腦等會釋放出藍光，電子產品同樣會導致曬斑出現。遺傳、偏食或節食、睡眠不足及熬夜等都是加速太陽斑形成的「催化劑」。因此，即使你是不常進行戶外活動的I人，臉上仍可能出現太陽斑、曬斑！

5大深淺色斑種類及色斑成因

破解防曬產品迷思 嚴防死守2招預防色斑形成

既然紫外線是太陽斑的元兇，那麼預防的關鍵就在於築起一道堅固的「防曬牆」。然而不少人對防曬產品存在迷思，到底是「吸收」還是「對抗」紫外線更有效？

適合你的防曬產品指南

1. 了解SPF值與PA值：

SPF (Sun Protection Factor)：衡量防禦紫外線UVB（導致曬傷、紅腫）的能力。系數越高，防護時間越長。例如SPF15可阻擋約93%的UVB，SPF30約97%，SPF50約98%。

PA (Protection Grade of UVA)：衡量防禦紫外線UVA（導致皮膚老化、色斑形成）的能力。以「+」表示防護等級，PA+代表有效防曬2-4小時，PA++代表4-8小時，PA+++代表8小時以上，PA++++代表16小時以上。

因應場合選擇：日常通勤、短暫外出或長時間待在室內，選擇SPF15至30、PA+至++的產品已足夠。若需長時間於戶外活動、進行水上運動或身處陽光猛烈的地方（如沙灘、滑雪），則建議選用SPF50、PA++++的強力防曬。

2. 化學性防曬與物理性防曬：

化學性防曬：成分如Oxybenzone、Avobenzone吸收紫外線後，將其轉化為熱能釋放。優點是質地輕薄、清爽，易於推開，不泛白。缺點是可能引起皮膚過敏，對敏感肌膚刺激性較大。適合油性及混合性肌膚使用。

物理性防曬：成分如氧化鋅Zinc Oxide、二氧化鈦Titanium Dioxide在皮膚表面形成一層物理屏障，將紫外線反射出去。優點是性質溫和，不易引起過敏。缺點是質地通常較黏稠厚重，可能出現泛白，對UVA的防禦力有時不如化學性防曬強。適合乾性及敏感性皮膚使用，

綜合型防曬：市面上許多產品會結合兩者優點，提供高效防護同時減少刺激，質地也更為清爽。

5大去斑天然食療 中醫美白術 多吃士多啤梨快去斑？！

除了外在防護，中醫認為「有諸內必形諸外」，色斑的形成也與人體內部的五臟六腑失衡有關。透過調整飲食，攝取營養可以達到調理身體、預防及改善色斑的效果。

士多啤梨

公認的高效美白水果，其維他命C含量甚至超越橙。除了維他命C，士多啤梨還含有豐富的花青素和茄紅素，強效抗氧化劑有助於減少黑色素的增加，從而達到減淡色斑的效果。

銀耳（雪耳）

被譽為「平民燕窩」，中醫認為其有補脾開胃、滋陰潤肺之效。銀耳富含天然植物性膠質，長期食用有助於潤膚保養，幫助淡化色斑及抑制黑色素形成。

番茄

享有「維他命C倉庫」美譽。維他命C能有效抑制色素細胞的活躍度，減少皮膚底層黑色素沉澱。此外，番茄中的茄紅素是強效抗氧化劑，能抗衰老，對淡化太陽斑、提亮膚色有顯著幫助。

奇異果

營養價值極高。富含膳食纖維及多種維他命，尤其是具有天然美白功效的維他命C。經常食用奇異果可增強皮膚抗老化能力，預防色素沉澱，對淡化太陽斑及其他色斑均有益處。

薏仁（薏米）

現代藥理研究證實薏仁確有美白功效。堅持每天飲用薏仁水，長期下來有助於改善皮膚狀況，減少臉部斑點。同時，薏仁也具備清熱去濕、利水消腫的功效，對身體整體健康有益。

儘管天然食療有助預防色斑，但其去斑效果緩慢且有限，不能消除頑固色斑！對已形成的色斑需要用專業的治療去斑方法，如皮秒激光去斑方法，不然色斑隨時加深，跟你一世！

專業治療法消除太陽斑 真正同色斑講Bye Bye色斑

對於已形成的太陽斑、曬斑、荷爾蒙斑、雀斑及老人斑等，繼續做好防曬或吃幾多少噸水果都沒用，其實現代醫學美容已有直接有效的解決色斑方案！

傳統去斑方法有去斑藥膏，通常由皮膚科醫生處方，常見成分包括苯二酚（Hydroquinone）或A酸，可抑制黑色素的增生，亦有助於減淡皮膚中已有的黑色素。然而，去斑藥膏見效較慢，需要長時間持續使用，更容易導致皮膚過敏、紅腫，甚至反黑等副作用。另外有彩光去斑（Intense Pulsed Light, IPL），是利用不同波長的光能穿透皮膚底層，光能轉化的熱量能擊碎色斑中的黑色素。彩光因其混合多種波長的光束，因此針對性較弱、能量分散，導致去斑的效率較低。若操作不當，更有灼傷皮膚、留下水泡、結焦甚至疤痕的風險。而對於深層的色斑，Perfect Medical的Pico Cure超皮秒激光的去斑效果更為顯著！

皮秒激光去斑：最新完美去斑科技 消除黑色素沉澱

隨醫學美容的飛速發展，激光技術不斷升級，其中最具代表性的便是皮秒激光（Pico Laser）。它被譽為傳統激光的「高配版」，輕鬆消除表層色斑、深層色斑，連荷爾蒙斑都能對付！

去斑界天花板！Perfect Medical 美國 PicoCure 超皮秒去斑

Perfect Medical提供的美國 PicoCure 超皮秒去斑療程是激光去斑療程中的佼佼者。此療程的優勢在於：

雙重激光技術：結合了皮秒激光和納秒激光的雙重優勢。

納秒激光：脈衝時間為納秒級（十億分之一秒），主要將較大的黑色素顆粒「打散」。

皮秒激光：脈衝速度比傳統激光快1,000倍，將黑色素進一步「粉碎」成粉塵狀顆粒。這些微小的黑色素碎屑更易被新陳代謝系統吞噬並排出體外，從而達到更全面、更徹底的去斑效果。

獨有四波長高能量激光：療程配備四種不同波長（1064nm、650nm、585nm、532nm）的高能量激光。不同波長能針對皮膚不同深淺層的色斑，實現「點對點」的精準擊破，全面覆蓋各種頑固色斑，如太陽斑、雀斑、荷爾蒙斑及老人斑等。

刺激膠原蛋白增生：療程亦有助於修復受損的皮膚組織，延緩皮膚老化。在去斑的同時，還能同步改善膚色不均、撫平皺紋、收細毛孔及提升肌膚亮白度。

安全無創，無副作用：非入侵、無恢復期、零痛感。皮秒激光將熱傷害降至最低，降低了傳統激光可能出現的反黑（炎症後色素沉著）或反白（色素脫失）風險。

色斑類型不管是淺層的太陽斑、曬斑、雀斑，還是深層的荷爾蒙斑、老人斑、咖啡斑等，皮秒激光都可以助你解決！萬千用家在接受療程後，面部色斑明顯淡化，膚質也變得細緻透亮。立即點這裡看更多療程資訊與價錢！

此外，Perfect Medical還提供其他美容服務，有肌膚問題或美容需要，歡迎到官網了解更多。

（資料及圖片由客戶提供）