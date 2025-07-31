港島最大龍豐今日登陸康怡！9000呎掃貨攻略 附試業優惠

港島區的朋友們注意！以後想掃平貨又多一個好去處了！龍豐集團第27間分店將於今日(7月29日)正式進駐港島太古康怡廣場，並以試業形式與大家見面。新店佔地足足9,000呎，是集團目前在港島區面積最大的分店，不單貨品種類齊全，而且空間感十足，行起來特別舒適。



龍豐今年的開店步伐相當迅速，預告下一站將於8月底殺入沙田廣場，這將是2025年的第7間分店，實在令人期待！為慶祝新店試業，康怡廣場分店準備了大量驚喜優惠，由快閃禮品到月尾限定的激抵價產品，絕對能讓你滿載而歸。立即記下這份掃貨攻略啦！

快閃限定！贈品禮遇拎唔停

想搶盡開幕著數，就一定要鎖定8月1日至8月14日的快閃推廣！只要在店內有任何消費，龍豐即刻送你一盒香蕉維他奶375ML或馬百良秋梨潤喉糖 4粒裝 (贈品隨機送出)，讓你先解渴潤喉再慢慢逛。消費滿$100，再送佳存UC-II 關節配方 7粒裝 或 JOSERISTINE 柑橘綠茶香洗髮露50ML (贈品隨機送出)。

咖啡迷就要留意舊街場的推廣，只要購買2袋舊街場咖啡15條裝，當中包括至少1袋全新的椰奶風味，就會免費送出廣州酒家椰子卷 150G，買滿3包仲可得到超可愛的舊街場椰BABY咖啡杯公仔一隻。

注重保健養生的朋友，只要購買京都念慈菴六味地黃丸、念姸方黑糖四物膏或京念慈菴痘痘清當中任何2件，就能獲贈一個精美的京都念慈菴養生保溫壺。購買虎標鎮痛藥布27片裝1件，送清涼鎮痛藥布3片(大片)。購買幸福消炎止痛貼24片或24片孖裝，送幸福紓痛定點貼 18片裝1盒。而凡惠顧任何藥品及保健品部產品，即送幸福胃的素4粒裝。購買任何高露潔產品，即使係牙刷一支，都可以獲贈龍豐集團現金券$20 (每交易最多送出1張現金券)。

作為全港最受歡迎藥妝連鎖店，當然唔少得化妝同護膚品優惠。凡惠顧美妝及護膚品部產品，即送價值$99的IAMASU 蜂王漿煥顏蜜肌面膜 5'S。除此之外，現場更有超過數十款精選產品以快閃價發售，絕對是驚喜處處！

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激抵掃貨清單！優惠價掃到月尾

除了開幕禮遇，龍豐更準備了一系列精選特價產品，優惠期長至8月31日，讓你有充足時間大手入貨！為你的零食櫃補給，日本直送版的可口可樂$10就有3件，而品客薯片102G裝原價$42，現在$21就有兩件，絕對是半價優惠。廚房儲糧方面，原價$90的獅球嘜初搾濃香花生油900ML兩支裝，現在只需$49；佐飯神器好棧火腿豬肉340G亦只售$12，比建議零售價$20便宜不少；而珠江橋牌豆豉鯪魚184G三罐裝也只是$39，平均每罐僅$13。

想在秋天來臨前滋潤一下，馬百良秋梨潤喉蜜便利裝10條裝，由原價$38減至$34。要瘦身的女士們必掃賢者之食卓6G三十包裝，三件只需$238，比建議零售價每件$86平得多，更額外送你一把限量摺疊雨傘，非常實用。最後，關節保健之選佳存UC-II關節配方30粒裝，由$298減至$206；而佳存成人50+鈣片60粒裝，亦由$229勁減至$140。優惠產品種類繁多，從零食飲品到糧油保健品都一應俱全，記得看準時機出動了！

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更多特價精選︰

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(資料及相片由客戶提供)