戶外草地婚禮場地必知收費！簽約前注意：草地損毀維護/隱藏費用

戶外婚禮/西式婚禮｜隨著近年越來越多準新人嚮往舉行戶外婚禮，草地婚禮場地成為熱門選擇。到底戶外草地婚禮收費有甚麼細節？在簽訂場地租用合約前，有何事項需要多加注意？「01女生」找來資深婚禮統籌師Olivia Cheng，為大家講解戶外草地婚禮場地常見的收費，助大家做好安排，同時有效地控制開支及避開罰款。



舉行戶外婚禮雖看似簡單，但背後涉及的收費細節亦不少。Olivia根據過往工作經驗而談，銷售員與場地經理並非同一人，後者只會跟合約執行事務，提醒各準人在簽合約前，必須與場地代表有充分溝通，細問清楚各項收費並以合約為準，切勿掉以輕心！

戶外草地婚禮場地 (getty)

戶外草地婚禮場地必知收費1. 超時收費

婚禮場地合約一般會列明進場、婚禮儀式、清場的時段。若出現超時情況或阻礙到下一場婚禮，場地有權收取高額罰款，金額由數千至數萬元不等。

各位準新人必須於合約上釐清所有時段定義，包括預備、正式儀式及清場時間等，避免因細節模糊而被收取額外費用。

戶外草地婚禮場地必知收費2. 真草地損毀維護費

不少新人都會考慮到場地是使用人造草皮或天然草地。如場地為真草地的話，新人須提醒供應商需小心搬運婚禮道具及佈置，避免造成草地損毀；亦需提醒嘉賓若攜帶寵物需穿紙尿褲；吸煙人士小心處理煙頭；女賓客避免穿著高跟鞋等。

此外，部分場地如有飼養動物或飛鳥，會規定禁止使用泡泡槍、人造花瓣等。如違規，需繳付數千至數萬元不等的場地維護費。

戶外草地婚禮場地必知收費2. 真草地損毀維護費 (圖片由受訪者提供)

戶外草地婚禮場地必知收費3. 自助餐人數計算方式

戶外婚禮多數採用自助餐形式宴客，場地以椅數計算出席人數，並且是「可加不可減」。建議以總邀請人數的九成上報，當天再視乎實際需要加位。要注意，人數減少一般不會獲退款，必須事前與場地方了解清楚。

戶外草地婚禮場地必知收費3. 自助餐人數計算方式 (圖片由受訪者提供)

戶外草地婚禮場地必知收費4. 工作人員安排

部份戶外場地只提供租用空間服務，不包括安排工作人員。新人或需額外聘請專業宴會工作人員協助搬運、音響操作等。建議向場地了解工作人員服務及相關支援安排，以免當天人手不足，影響婚禮體驗。

戶外草地婚禮場地必知收費5. 外來食物或飲品

部份戶外場地不包食物及飲品供應，同時亦規定不能帶外來食物或酒水，或需額外收取開瓶費、外帶費。

戶外草地婚禮場地必知收費6. 長枱數量提供

一般戶外婚禮場地會免費提供迎賓枱、證婚枱。假如有設置甜品區、打卡區等需求，需在簽訂合約時了解清楚免費提供長枱之數量，及額外租用費用。

戶外草地婚禮場地必知收費6. 長枱數量提供 (getty)

戶外草地婚禮場地必知收費7. 電力及音響

假如場地提供的免費燈光及音響設施不足，新人或需自備發電機或音響器材，故必須了解設備配置及相關收費。

戶外草地婚禮場地必知收費8. 交通安排/停車場

戶外草地婚禮場地多位於郊區，新人應了解場地是否提供免費穿梭巴士及泊車位，如車位有限或需收費，亦需提前了解。

戶外草地婚禮場地必知收費9. 其他常見額外收費

除上述項目之外，還有不少隱藏收費需多加注意，包括婚禮前酒水收貨及存倉費、遺失新娘房或夾萬鎖匙、清潔費（如新娘房傢俬、地毯、花瓣、泡泡槍、嘔吐物、煙頭、拉炮紙碎、香檳噴射、寵物便溺等）、雨傘借用遺失費等。