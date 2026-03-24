儷人盛會2026正式啟動！角逐01女生至愛品牌，搶佔女性市場先機！

《香港01》年度女生盛事——「儷人盛會2026」即將盛大展開，為本港女性市場注入一股全新動力！活動匯聚線上慶典、美容趨勢調查、線下活動、以及備受矚目的「01女生至愛品牌2026」品牌及服務嘉許，全面推動女性向品牌及服務發展，為品牌及服務提供全方位的曝光機會。



女生線上慶典率先登場 多元互動揭開序幕

「儷人盛會2026」將以多元化的線上活動率先揭開序幕。《香港01》將透過「01女生」頻道，推出一系列送禮活動及互動遊戲，讓消費者有機會試用優質美容、彩妝、護膚、健康等產品，並即時分享真實用後感，助品牌獲得更多消費者信任。此外，活動將結合問卷調查與大數據分析，發佈美容趨勢調查，深入了解市場需求，幫助品牌掌握最新行業動態。

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角逐年度最具人氣大獎 展現品牌實力

「01女生至愛品牌2026」旨在發掘並表揚行內表現優越的服務與品牌。獎項涵蓋四大組別：美容企業、彩妝護膚、健康塑美、以及服裝首飾。

評選過程分為兩個嚴謹階段：

1. 專業評審篩選：參賽企業須按照大會評審標準填妥表格參與獎項評選，並由《香港01》編輯部選出得獎企業。

2. 大眾投票認可：並由《香港01》讀者投票選出「01女生年度最具人氣大獎」獎項。

實力品牌不容錯過 年度盛事立即行動

「儷人盛會2026」不僅是頒獎禮，更是服務及品牌躍升市場地位的絕佳機會！透過線上線下全方位活動，為品牌帶來全平台的曝光。參與「01女生至愛品牌2026」嘉許，您將獲得專業評審和數十萬讀者的認證，從而建立消費者信任、強化品牌形象，並在激烈的市場競爭中突圍而出。

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