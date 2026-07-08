愈打愈無效？揭肉毒桿菌素抗藥性真相 原來關鍵是「雜質*」？

現代女生對美的追求愈來愈高，為了時刻維持最佳狀態，不少人早早就將醫美保養納入日常routine。相比起以往熟齡肌才開始考慮醫美，現在很多年輕女生在二、三十歲就已經開始接觸肉毒桿菌素，近年大熱的「天鵝頸／直角肩」養成術、瘦面（改善咀嚼肌肥大）和瘦小腿等療程，更是深受年輕用家歡迎。然而，愈早開始接觸，加上這些熱門身體部位往往需要較高的注射劑量，無形中大大增加了出現「肉毒桿菌素抗藥性¹⁻³」的風險！因此，想靚得精明、無後顧之憂，就要懂得細心選擇。



點解療效「保鮮期」愈來愈短？8成港人曾遇療效減退⁴

根據2024年一項於亞太區進行的消費者研究調查指出⁴，高達80%的香港受訪用家曾感到肉毒桿菌素的療效遞減，情況比想像中普遍。究竟為甚麼會這樣？原來市面上大部分傳統肉毒桿菌素品牌含有複合蛋白等雜質*或外來物質輔料 (如：聚山梨醇酯)，並非純淨。當這些非純淨物質反覆進入人體，會增加身體產生抗藥性的風險導致越打越無效。

隨時間推移，療效不理想的問題會愈來愈明顯，最終可能形成惡性循環：

• 療程間距不斷縮短：由於效果維持時間變短，用家需要更頻密地進行療程

• 所需劑量愈來愈高：為了達到以往相同效果，用家需要注射更高劑量。

小心墮入「純淨⁺」陷阱！高純度 不等於100%純淨

要真正避免抗藥性¹⁻³，從一開始選擇香港首個及唯一^純淨⁺ 零雜質*的肉毒桿菌素——來自德國的XEOMIN®思奧美®⁷！

• 真正純淨⁺ 零雜質*：不含雜質*及外來物質輔料，避免抗藥性¹⁻³，確保每次療程都有理想效果。

• 國際認可：榮獲美國FDA認證及獲香港衛生署註冊，更是醫美大國韓國進口銷量No.1品牌#。

• 信心保證：自推出以來已超過15年臨床應用經驗⁵，超過500份醫學文獻支持⁶，其安全性與療效均有充分實證。

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* Impurities refer to the presence of complexing proteins, inactive neurotoxin, flagellin and bacterial DNA contaminants.1

⁺ Pure refers to the absence of complexing proteins, inactive neurotoxin, flagellin and bacterial DNA contaminants.1 It also contains immunologically inert excipients.2,3 / ^ 與其他香港註冊肉毒桿菌素品牌比較1,2 ; 香港註冊藥劑製品: www.drugoffice.gov.hk

# No.1 Imported brand in Korea. Based on MFDS's 2020 Total Imports (50U + 100U) Record Data

1. Park JY, et al. Neurotoxin impurities: A Review of Threats to Efficacy. Plast Reconstr Sur Glob Open.2020;8(1):e2627

2. Martin, M.U.; Frevert, J.; Tay,C.M. Complexing Protein-Free Botulinum Neurotoxin A Formulations: Implications of Excipients for Immunogenicity. Toxins 2024, 16, 101.

3. Martin MU, Frevert J, Park J-Y, Cui H, Curry A, Loh WQ. Immunological Considerations of Polysorbate as an Excipient in Botulinum Neurotoxin Type A Formulations: A Narrative Review. Toxins. 2025;17(12):598

4. 資料來源：根據2024年一項由Merz Aesthetics聯同Frost & Sullivan 於9個亞太地區進行關於「肉毒桿菌素抗藥性」的消費者研究調查，合共2,588名使用肉毒桿菌素的受訪對象 (曾注射三次或以上含雜質的肉毒桿菌素)，年齡介乎21至55歲。

5. Xeomin® (incobotulinumtoxinA) for injection, for intramuscular use. US Prescribing Information. Merz Pharmaceuticals, LLC, 2026. Available at https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2026/125360s110lbl.pdf accessed 17 Jun 2026

6. Merz Data on File 2025.

7. XEOMIN®思奧美為處方藥物，必須由註冊醫生處方及授權後方可使用。並應諮詢註冊醫生，並由醫生進行適當診斷及提供相關治療方案。

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IG: @merzaesthetics_hk

（資料由客戶提供）