婚展2026｜6月會展婚展重點率先看：16+餅卡優惠/入場送福袋禮券

【6月好去處/婚展2026】籌備婚禮所需準備的事項繁多，不論是婚紗禮服、宴場地、四師（攝影師、律師、化妝師到婚禮司儀），以至回禮禮物、結婚禮品等這些細節都需要心逐一挑選。想一次過對比不同品牌及搜羅最新最合適的婚禮優惠的話，逛婚展是個好選擇。



第122屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展將於6月5至7日於會展舉行。作為大型婚展，場地內匯聚中、港、日、韓、台、泰等地的人氣婚嫁品牌及婚禮專家，更設有八大展區，由證婚服務、婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服、姊妹裙，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、回禮精品到婚前檢查都一應俱全，輕鬆滿足新人們的婚嫁需求。

「第122屆香港結婚節 暨 夏日婚紗、美容化妝及秀身展 2026」

日期 ：2026年6月5至7日

時間：中午12時至晚上8時

地點 ：香港灣仔會議展覽中心5EFG 號館

入場費：每位港幣20元正

6月會展婚展2026｜重點1. 20+餅卡禮券品牌 優惠低至55折起

婚展絕對是入手餅卡及禮卷的最佳時機！今次現場匯聚多間經典熱門餅卡禮券之選，包括傳統餅家奇華、美心西餅、東海堂 アローム；亦有近年深受新人歡迎的鴻福堂、agnès b. 、Lady M、GODIVA等；喜歡新潮特別選擇的話，更有華御結、甜姨姨、la maison du chocolat 、Légume Pâtisserie、永樂粉麵廠等。不少品牌更設有婚展會場限定優惠、優惠價訂購婚宴回禮小禮物及買滿指定金額送豐富贈品等禮遇，不要錯過！

6月會展婚展2026｜重點1. 20+餅卡禮券品牌 (FB＠iWedding Club新婚會 ）

6月會展婚展2026｜重點2. 早鳥入場送Chiikawa公仔

喜歡Chiikawa的新人不要錯過！每日首65對購票入場嘅情侶，於大會網上售票平台或現場售票處購票並加入《iWedding Club新婚會》，就可以獲得Chiikawa 30cm 毛公仔，讓這份可愛的禮遇陪伴你們一整天。

6月會展婚展2026｜重點2. 早鳥入場送Chiikawa公仔 (FB＠iWedding Club新婚會 ）

6月會展婚展2026｜重點3. 入場或《新婚會》會員獲逾千元禮品禮券

只要入場就有禮物！只需要購票入場或《新婚會》會員入場即送價值逾$300「愛美麗福袋」，內有實用日常生活好物、護髮護膚禮品及購物禮券。同時，可獲逾$1,300 HomeSquare家居禮券，助大家以最抵優惠入手新婚家居必備。

逛完婚展過後，憑入場券去MOKO，可以免費換領 HK$100 餐飲電子贈券套裝。另外，由即日起至7月7日期間憑入場憑證去到利東街，更可換領$20餐飲現金折扣券及多達16 間商戶獨家優惠券。

6月會展婚展2026｜重點2. 購票入場或《新婚會》會員送逾千元禮品 (FB＠iWedding Club新婚會 ）

6月會展婚展2026｜重點4. 消費大抽獎 逾$20萬新婚盛禮

現場除了會場優惠，更有「雙重消費大抽獎」。第一重「即抽即中獎 」：只需要即日於場內最多2間不同商戶，以指定電子貨幣，合共消費滿 HK$3,800 或以上（每張單據須滿 $1,000），憑即日單據即可到攤位S01參加即抽即中一次。第二重「Dreams Come True」台上大抽獎：消費滿HK$3,800即可獲得 1 張台上抽獎券、消費滿HK$7,600即可獲得2張台上抽獎券、消費滿 HK$11,400 或以上 獲得3張抽獎券，有機會贏取iPhone 17 Pro Max (1TB)、 Midea「Lunar系列」8公升上置式變頻洗衣機、Midea 直立式無線吸塵機等禮品。

6月會展婚展2026｜重點5. 一系列免費工作坊/婚禮服務

場內亦提供不少免費服務，例如免費塔羅占卜、免費擇日及運程服務、免費香薰石膏掛牌工作坊等。另外，大會舞台亦提供一連串實用又精彩的婚禮節目表演，例如新娘護髮快速造型教學、放鬆瑜珈、中醫調理、音樂表演等，讓大家過一個愉快的週未。