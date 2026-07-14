KARD宣佈解散｜出道即上Billboard？ 關於KARD六件你未必知道的事

KARD是由韓國DSP娛樂於2016年推出的男女混聲團體，代表作包括《Oh Nana》、《Don’t Recall》及《Rumor》等皆在海外創下佳績，其中歌曲《Don’t Recall》MV接近1億次點擊率。而近日(7月6日 )公司宣佈KARD將於7月28日發行出道後的首張正規專輯《Where To Now? (Part.2) : NOWHERE》，展開世界巡迴演唱會後正式解散。讓我們重新認識一下這對男女混聲組合KARD吧！



KARD近日宣佈解散 (IG @official_kard)

KARD 必知事件1｜憑歐美度假感《Oh Nana》出道前已在海外爆紅

有別於一般韓國組合，KARD在2016年底以企劃組合形式活動時，並沒有立即登上韓國音樂節目，反而是選擇將重心放在海外市場。在正式出道前，他們便舉辦了「Wild Kard」世界巡迴演唱會，加上「出道前企劃」單曲 《Oh Nana》中熱帶浩室(Tropical House) 與 EDM 曲風帶有歐美度假感，吸引了很多海外粉絲。K.A.R.D後來更以《Rumor》在美國Billboard'世界數位歌曲榜'中拿下第三名，是當時唯一一組韓國歌手進入排行，可見他們在海外人氣。

KARD 1st Album Concept Photo (IG @official_kard)

KARD 必知事件2｜獨有的卡牌世界觀

「KARD」讀音與「Card」同音，並且是撲克牌代表卡牌的縮寫。BM所代表的是「King」，J.Seph 代表的是「Ace」。而女成員全昭珉代表的是「Black JokeR」，全志佑代表的是「Color JokeR」。在出道前企劃中，他們曾邀請了KARA的許齡智作為「Hidden Card（隱藏卡）」參與首支單曲，「HIDDEN KARD」也延續成為他們官方粉絲名。

KARA的許齡智曾參與首支單曲 (IG @official_kard)

KARD 必知事件3｜「自給自足」 型偶像 創出熱門神曲《Hola Hola》

BM 與 J.Seph從早期作品《Don't Recall》到正式出道曲《Hola Hola》，幾乎所有的 Rap 部分都由他們親自填詞，完美的雙人押韻成為 KARD 的招牌。後來BM 晉升主力音樂製作人，他陸續為團體創作出《Dumb Kitty》、《GUNSHOT》等強烈風格的神曲，並先後三次登上Billboard頭十榜單，《Don't Recall》MV更在Youtube上獲得破億瀏覽量。

(IG @official_kard)

KARD 必知事件4｜成員昭珉曾三次出道

女成員全昭珉最早在 2012 年以 DSP 日本企劃女團 PURETTY 在日本出道，團體解散後回韓參加選秀《Kara Project》遺憾落選。2015年她再度以女團 APRIL 的隊長身分在韓國出道，卻因音樂理念不合，僅僅 3 個月便宣布退團。經歷了兩次女團的失敗後，她才終於在 2016 年加入 KARD，以獨特的歐美混聲風格真正走紅全球。

(IG @official_kard)

KARD必知事件5｜最好的商業關係，出道9年團內零緋聞

作為男女混聱團體，隊內成員會不會因長時間相處而產生感情一直都是很多人關心的問題。他們在2017年的訪問回答他們並沒有特別的感情，就像親哥哥親妹妹一樣的相處 。J.Seph更說笑道他們是最好的Business 關係。事隔9年，緋聞真的從未發生。

(IG @official_kard)

KARD必知事件6｜三度鞠躬 超級寵粉認證

曾經有粉絲拍攝在機場遇到J.Seph，片中的J.Seph 面帶微笑回應粉絲，更留下簽名便用中文答謝粉絲，期間三度鞠躬 。後來，粉絲在觀看直播時再次提及這次事件表達感激，J.Seph與粉絲相認，並表達記得當日事件，同時為粉絲到場支持表達感動。