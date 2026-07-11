7月片單2026｜炎夏必看推薦：Lollapalooza 直播、多部韓劇上映

【Disney+ 2026年7月片單】踏入7月，時而天氣炎熱，時而狂風雷暴，大大減低外出意欲！室內活動是不少的人首選，而約上家人或好友一起觀影不同影視作品是不錯的選擇。今個月Disney+ 上映了不少全新作品，以及有音樂節Lollapalooza 2026的直播，同時許多劇集將於今個月上映結局，包括《殺人者的購物中心》第2季、《穿PRADA的惡魔2》、《婚姻之後》等，都是很值得觀看。



Disney+ 2026年7月片單1. Lollapalooza 2026 音樂節直播 7月31日-8月3日

Lollapalooza 2026將於2026年7月30日（四）至8月2日（日）在伊利諾州芝加哥舉行。這場指標性的四天音樂節是全球規模最大、歷史最悠久的音樂盛事之一，每年吸引約40萬人次共襄盛舉。今年星光熠熠的演出陣容涵蓋了多位國際重量級巨星，包括但不限於BLACKPINK Jennie、Charli XCX、aespa、(G)I-DLE、CORTIS、YOASOBI以及Tate McRae。讓人期待！

Disney+ 2026年7月片單1. Lollapalooza 2026 音樂節直播 7月31日-8月3日（品牌提供）

Disney+ 2026年7月片單2. 《殺人者的購物中心》第2季 7月獨家上線

韓劇《殺人者的購物中心》第2季，劇情將延續上一季的結尾：智安正式接管了叔叔進灣的地下武器商店「協助殺人」。隨後，她與「死而復生」的叔叔進灣聯手，向殘酷的國際僱傭兵組織「巴比倫」發起猛烈反擊。

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Disney+ 2026年7月片單3. 《穿PRADA的惡魔2》 7月29日上線

《穿PRADA的惡魔2》原班人馬載譽歸來，全新電影劇情講述隨著傳統雜誌日漸式微， 上司裴美蘭（Meryl Streep 飾）亦得向現實低頭！當年任勞任怨的助理艾美莉（Emily Blunt 飾），如今已華麗升呢成為國際品牌集團的高級主管，她更手握大權，擁有裴美蘭迫切需要的廣告收入……而裴美蘭當年另一名助理沙安蒂（Anne Jacqueline Hathaway飾）更成為了《RUNWAY》新加盟的專題編輯。

Disney+ 2026年7月片單3. 《穿PRADA的惡魔2》 7月29日上線（品牌提供）

Disney+ 2026年7月片單4. 《婚姻之後》 7月4日上線

韓劇《婚姻之後》劇情講述，泰柱和世允的婚姻瀕臨破碎。泰柱酒後的一句話，竟害妻子被綁架，更糟的是，他竟被視為頭號嫌犯。一夜之間淪為逃犯的泰柱，必須躲避警方追捕，同時獨自營救妻子。為了救回妻子，泰柱必須把自己逼到絕境。

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Disney+ 2026年7月片單5. 《爆血新婚夜2：豪門遊戲》 7月2日上線

《爆血新婚夜2：豪門遊戲》劇情講述，僥倖逃離尼多瑪家族全員獵殺的「廝殺新娘」姬絲奇蹟生還後，發現自己已進入這場噩夢遊戲的下一關——而這次，她疏遠多年的妹妹費絲亦身處其中。姬絲只得一次機會：除了要保命，亦要守護妹妹，並從掌控世界的最高議會贏得至高席位。四大豪門家族爭先獵殺姬絲，力爭寶座。誰成為最終贏家，就能統治世界。

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Disney+ 2026年7月片單6. 《尋跡龐貝古城：與湯希丹斯頓同行》 7月23日上線

國家地理紀錄片《尋跡龐貝古城：與湯希丹斯頓同行》，將跟著湯希丹斯頓展開一場前所未有的調查，重回維蘇威火山爆發的最後24小時。他結合尖端考古學和敏銳直覺，試圖揭開火山灰下受害者的真實遭遇。節目將追蹤一名青少年、一位女商人和一名士兵，看他們在分秒必爭的關頭，如何做出攸關生死的艱難抉擇。

Disney+ 2026年7月片單6. 《尋跡龐貝古城：與湯希丹斯頓同行》 7月23日上線（品牌提供）

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