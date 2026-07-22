NewJeans釋出4周年影片：4成員現身！引兩極討論、合約爭議回顧

韓國人氣女團NewJeans在經歷近兩年的合約法律糾紛後，昨日（21/7）釋出全新4周年紀念影片及概念照，宣告將以4人形式重新展開團體活動。NewJeans經紀公司ADOR以官方發表聲明表示，是次內容為慶祝團體出道4周年特別製作的紀念企劃《2026 Summer of NewJeans》，而正式的回歸日期與新專輯發行計畫，將在確定後另行公佈。不少網民猜測NewJeans將於今年年底推出全新作品，讓人期待。



NewJeans或將以「4人形式」展開全新階段（IG@newjeans_official）

NewJeans或將以「4人形式」展開全新階段

NewJeans成員在經歷近兩年沒有公開活動及新作品後，這次官方突發釋出全新《2026 Summer of NewJeans》的4周年紀念影片及概念照，讓不少喜愛她們的粉絲感到驚喜，也期待新作品的到來。但這次的回歸是以4人形式，影片及照片的出鏡成員僅有 Minji、Hanni、Haerin 與 Hyein，不見Danielle，讓許多粉絲感到可惜及難以接受。

NewJeans「4人形式」現身 引起兩極討論（IG@newjeans_official）

NewJeans「4人形式」現身 引起兩極討論

隨著NewJeans「4人形式」，社交平台上瞬間引爆熱烈討論，網民對於她們及其經紀公司ADOR的決定，有著兩極的看法。當中有團體粉絲對於Danielle沒有回歸感到難以接受，紛紛在帖文下留言表達遺憾與不滿，並強調「5人」才是完整的NewJeans。

同時亦有粉絲認為，在經歷了漫長沉寂期及官司，對於她們的消耗已是極大。如今能再次以NewJeans身份現身，及有機會重新站上舞台，已是最好的結果。此外，還有理性的網民對於NewJeans的未來有點疑慮，表示在缺少閔熙珍的協助下，她們還能否重回過往的巔峰以及影響力。

NewJeans 為何由「5人」變成「4人」？（IG@newjeans_official）

NewJeans 為何由「5人」變成「4人」？

NewJeans 由5人團演變成如今的4人，主要原因是2024年母公司HYBE與前ADOR代表閔熙珍之間的經營權紛爭。當年11月，NewJeans成員突發召開緊急記者會，指控母公司HYBE及子公司ADOR未能保護藝人，遭公司職場霸凌及不當對待，單方面宣布解除專屬合約，並短暫以「NJZ」名稱展開活動。

直到2025年，韓國法院正式判決NewJeans與ADOR的專屬合約有效至2029 年，NewJeans需履行合約義務。同時隨著此判決，成員們的去向出現分歧，Haerin、Hyein 與Hanni於同年底宣佈歸隊，而Minji則在2026年上半年完成協商後重返團隊。

Danielle在2025年12月底遭ADOR單方面解除專屬合約（IG@dazzibelle）

NewJeans Danielle 遭ADOR解約

這次未能歸隊的NewJeans成員Danielle，在團體4周年紀念影片及概念照發布不久後，在個人社交平台最新帖文寫下：

Life gets cloudy sometimes, but the light always finds its way back in. Until then, keep shining.（生活有時會陰霾密布，但光明總會再次照耀。在那之前，請繼續閃耀） Danielle

Danielle是在2025年12月底已遭ADOR單方面解除專屬合約。當時ADOR官方指控Danielle在合約存續期間私自接洽海外商業活動、涉嫌嚴重違約，因此與她解除專屬合約，並向她提出天價賠償金的訴訟。

根據韓媒報道，ADOR起初向Danielle提出高達431億韓元（約港幣）的違約金與賠償金，在後續審理中下調至約331億韓元（約港幣）。目前案件仍在審理中，希望得出結果，Danielle仍能回歸舞台。

期待NewJeans下一個驚喜

隨著「四人形式」的《2026 Summer of NewJeans》4週年紀念影片與概念照釋出，似乎也宣告著曾引領 K-pop Y2K 風潮的「完整體 NewJeans」正式步入歷史。然而在最新影像中，氣質沉穩大氣的Minji、靈動活潑的Hanni、高冷優雅的Haerin，以及極具反差魅力的Hyein，依然是大家熟悉的模樣——令人無比期待她們帶來的下一個驚喜。