潛入夢幻深海！「日落雅聚」邂逅珍貴珊瑚　探索珠寶藝術美學

盛夏的尖沙咀熱浪未散，K11 MUSEA 地下 Opera Theatre 已幻化成一片夢幻深海秘境。今個夏天，L’ÉCOLE珠寶藝術學院香港分校打造期間限定互動體驗空間，由即日起至2026年8月16日開放，作為五樓展覽《深珊藏珍》的延伸，以更貼近日常的方式帶大家走進珠寶藝術世界。從海面潛入深海的沉浸式設計，結合多重感官與互動元素，讓人彷彿置身珍貴珊瑚靜靜生長的夢幻場景，無論打卡或慢慢細賞，都能在輕鬆氛圍中發現珠寶文化與生活交織的細膩魅力。



「日落雅聚」細味珊瑚與珠寶故事

在體驗空間之外，L’ÉCOLE 特別策劃「日落雅聚」系列公眾活動，從文化、藝術與創作三大面向出發，帶領觀眾走進珍貴珊瑚的多重世界。活動內容涵蓋電影放映、藝術素描及文學分享等形式：觀眾可從影像出發，回溯珊瑚於不同文化中的歷史角色；於素描工作坊中細緻觀察其自然形態，捕捉生命紋理；亦可透過閱讀與討論，探索珊瑚在不同敘事與象徵系統中的文化意涵。系列將於 8 月 8 日揭開序幕，由業界專家聯同 L’ÉCOLE 講師共同策動，透過繪圖工作坊鋪陳珊瑚的歷史脈絡與美學意義。

活動期間，校舍與課室亦將開放予公眾參觀，由講師親自示範及講解，介紹 L’ÉCOLE 的教學理念與跨學科學習模式。透過藝術、歷史與工藝之間的連結，參加者可在課堂以外，感受珠寶教育如何融入日常文化之中。整個「日落雅聚」系列營造出一種由日落延伸至夜間的文化場域，在輕鬆而富層次的氛圍中，引導觀眾以多重感官細味珊瑚所承載的藝術價值與人文意涵。

《深珊藏珍》展覽亮點 珍貴珊瑚珠寶的前世今生

想進一步理解這份「深海饋贈」，五樓展覽《深珊藏珍》則提供更完整的知識脈絡。展覽匯聚約 120 件來自頂尖收藏機構的珍罕珠寶與自然標本，從生物學與寶石學、工藝技術以及珠寶藝術史三大視角切入，層層拆解珍貴珊瑚的形成、運用與文化意義。

當中，一件文藝復興時期的珍貴珊瑚帆船雕塑尤為矚目。作品以珍貴珊瑚雕刻成乘風破浪的船隻，既呼應宴會文化中象徵權力與品味的「船形桌飾」，亦隱約連結《八仙過海》的神話意象，展現珍貴珊瑚跨越地域的文化流動。

帆船雕塑

珍貴珊瑚 、木

綺麗珊瑚博物館

從自然形態到工藝演變，展覽亦梳理珍貴珊瑚由原始材料轉化為珠寶的過程。未經拋光的紅珊瑚原枝保留奇幻有機的枝狀結構，讓人回望人類自新石器時代開始採集與使用珊瑚的歷史；而經過分類、修形與拋光後的珍貴珊瑚珠串，則呈現出細膩光澤，體現工藝對材質的精準掌握，同時反映對資源的珍視與再利用。

未拋光的珊瑚樹

珍貴珊瑚 (紅珊瑚)

綺麗珊瑚博物館

已拋光及打孔的珍貴珊瑚枝串

珍貴珊瑚 (商業名稱：深水珊瑚)

綺麗珊瑚博物館

文化象徵亦是重要線索。珍貴珊瑚雕刻的花卉題材橫跨不同地域語言，例如中國文化中的牡丹象徵繁榮富貴，日本的菊花與歐洲的玫瑰則分別承載權力與愛情意涵，顯示珍貴珊瑚不僅是裝飾材質，更是文化符號的載體。展品亦延伸至日常佩飾，一條由完整珍貴珊瑚枝製成的懷錶鍊，展現工匠如何在脆弱材質中追求比例與細節，突顯其工藝難度。

珍貴珊瑚雕刻 ( 牡丹 )

珍貴珊瑚 (商業名稱：摩摩或莫莫珊瑚)

綺麗珊瑚博物館

懷錶及錶鍊

珍貴珊瑚、珍珠、金屬

珊瑚博物館 ─ 利維里諾收藏

跨文化視角下，來自喜馬拉雅拉達克地區的頭飾與項鍊，以紅珊瑚與綠松石交織，呼應佛教「七寶」的精神象徵；而以紅珊瑚打造的冠冕與卡地亞獅頭隱秘式腕錶，則進一步體現珊瑚於權力、身份與美學上的象徵角色，從古代延續至近代珠寶設計語境。

拉達克套裝

頭飾和項鍊，十九至二十世紀

珍貴珊瑚、綠松石、銀

夢蝶軒藏品

冠冕

珍貴珊瑚、金屬

珊瑚博物館 ─ 利維里諾收藏

卡地亞巴黎

獅頭腕錶，1952年

金、 鉑金、 珍貴珊瑚、 鑽石、 祖母綠 、 琺瑯

卡地亞典藏

潛入深海秘境 五感體驗延伸珠寶想像

回到地下的體驗空間，大家可將展覽中的知識轉化為更具感官層次的體驗。場內設有五大互動區域，串連聽覺、視覺與知識探索：由 Podcast 聆聽站出發，認識紅珊瑚的形成與歷史，再透過工藝示範，理解珠寶設計背後的工藝語言。

空間同時設有圖書閣與展覽相片牆，前者提供珠寶藝術與視覺文化相關書籍作延伸閱讀，後者則呈現珍貴珊瑚於自然棲地的形態與色澤，對照其在珠寶設計中的不同演繹。現場亦設工作坊與示範，由講師及工藝師帶領，讓參觀者從實作中理解珍貴珊瑚加工與創作過程。

設計概念取材自「藏珍閣」，結合實體展品與數碼互動元素，透過「Did You Know?」提示、互動抽屜及 QR Code，引導觀眾逐步探索珊瑚知識，並可近距離觀察甚至觸摸原材料，提升參與感。

此外，L’ÉCOLE 推出網上互動遊戲，串連體驗空間與展覽內容；而由 K11 MUSEA 延伸至星光大道的戶外裝置，則將珠寶與海洋意象融入城市風景，讓整個體驗由室內延伸至城市之中。所有活動免費開放，部分節目需預約參加。

L’ÉCOLE 「日落雅聚」

日期：2026年8月8日

時間：下午5時至6時20分；6時30分至7時50分

主題：繪圖工作坊

地點：尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A號舖L’ÉCOLE珠寶藝術學院

入場費用：免費入場，需預先登記

網址：https://accutics.li/kBKuw4

即將推出更多活動場次，敬請留意。

L'ÉCOLE 期間限定互動空間

日期：即日起至8月16日

開放時間：10am-9pm

入場費用：免費入場

地址：尖沙咀K11 MUSEA G/F Opera Theatre 中庭

《深珊藏珍》展覽

日期：即日起至2026年10月11日

開放時間：每日上午10時至晚上7時

地點：尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A號舖L’ÉCOLE珠寶藝術學院

入場費用：免費入場，需預先登記

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(資料及相片由客戶提供)