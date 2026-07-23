Jennie 全新單曲暗藏4大驚喜巧思！參與創作、MV充滿夏日戀愛氛圍

Jennie〈Less Than A Lover〉新歌的驚喜巧思｜Jennie 的全新單曲〈Less Than A Lover〉即將在明日（24/7）上線！但在這之前Jennie 透過個人平台公開新歌的首個預告，就引起大量熱烈討論，由歌曲製作、浪漫氣圍、MV 男主角等，與Jennie過往的單曲風格不同，讓人眼前一亮。一起來看看Jennie這次藏在歌曲裡的驚喜巧思﹐也期待明日新單曲的上線！



Jennie新單曲的巧思1. Jennie 一手包辦全新單曲及MV（IG@jennierubyjane）

Jennie新單曲的巧思1. Jennie 一手包辦全新單曲及MV

Jennie 過往單曲不論是〈SOLO〉、〈like JENNIE〉、〈Mantra〉等，都是充滿她個人風格和想傳遞的訊息。這次新單曲〈Less Than A Lover〉預告上寫著：「「Directed by Jennie、Written by Jennie 及 Music by Jennie」Jennie 不僅親自參與填詞及作曲，更MV擔任導演，這將是完美體現Jennie的個人想法及想傳遞的內容，讓人想盡快看到Jennie帶來的新單曲及MV。

Jennie新單曲的巧思2. 「緋聞」預熱新單曲（IG@jennierubyjane）

Jennie新單曲的巧思2. 「緋聞」預熱新單曲

在MV預告公開前，Jennie 在社交平台上猝不及防地分享拍立得，其中一張就是她將頭輕靠在一個男生肩膀上，並用白色愛心遮住他的臉部。這張拍立得一公開，當時就引起了許多粉絲猜測Jennie想要公開戀情，引來大量討論。這舉動成功為新單曲及MV預熱，大家都在等待正式上線。

Jennie新單曲的巧思3. MV男主角是台灣男模特兒（IG@jennierubyjane）

Jennie新單曲的巧思3. MV男主角是台灣男模特兒

先前引起「緋聞」的男生，隨著預告的公開，大家發現其實她就是Jennie MV中的男主角。這位男主角是來自台灣高雄的男模特Kai，現年23歲，一直活躍於日韓時尚圈的模特兒，曾出演過SEVENTEEN成員DK與Seungkwan組成的小分隊DxS的歌曲〈Blue〉。Kai清新的氣質與立體的五官，於MV中與Jennie帶來了唯美又青春的化學反應。

Jennie新單曲的巧思4. 西班牙取景 帶來浪漫清新的戀愛氛圍（IG@jennierubyjane）

Jennie新單曲的巧思4. 西班牙取景 帶來浪漫清新的戀愛氛圍

Jennie這次的MV取景，不再是華麗舞台或是充滿個性的風格，而去到西班牙小鎮取景，帶來充滿夏日戀愛氛圍的MV。不論是相擁坐在快艇上、海邊甜蜜喂食、田野親暱奔跑等，營造出宛如真情侶般的日常感覺。如同Jennie為這首歌寫下：「The summer I chose to pause the love story」的註解，並契合歌曲〈Less than a LOVER〉輕快又浪漫的旋律。