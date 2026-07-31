「儷人盛會2026」圓滿舉行 美容趨勢剖析 女生至愛品牌誕生！

《香港01》主辦的「儷人盛會2026」與「年度儷人大獎2026」頒獎典禮今日（31日）隆重舉行，匯聚業界精英、女性領袖、人氣KOL及一眾知名品牌，場面盛大。活動內容豐富，涵蓋獨家美容數據剖析及備受矚目的「01女生至愛品牌大獎」頒獎禮，多角度洞察女性消費趨勢與市場走向，同時表彰優質品牌與服務，勾勒未來美容新方向。



研究數據發布 解構女性消費新趨勢

《香港01》於活動上發布年度美容護膚美妝數據調查，結合問卷研究與大數據分析，深入剖析市場趨勢與消費者需求，涵蓋美容護膚、彩妝、時尚服飾以至身心靈療癒等範疇，細緻呈現當代女性的消費行為與關注痛點，並為品牌未來營銷策略提供重要參考依據。

年度儷人大獎2026 凝聚卓越女性力量

今屆活動亦特設「年度儷人大獎2026」，以表彰於各行業展現卓越領導力、創新精神及社會貢獻的傑出女性。得獎者不僅在專業領域取得非凡成就，其前瞻性的全局視野與堅毅的領導風範，更為當代女性樹立了卓越的知性典範。得獎名單如下：

• Mastercard 香港及澳門董事總經理 陳一芳女士

• 英皇娛樂集團行政總裁 霍汶希女士

• 鏞記酒家集團有限公司財務總監 甘蕎因女士

• 保良局主席 譚毓楨博士

至愛品牌揭曉 見證市場口碑之選

作為活動重點環節之一，「01女生至愛品牌2026」頒獎禮嘉獎來自美容、彩妝護膚、健康塑美及時尚等多個範疇的優秀品牌。得獎企業不僅持續創新、優化服務體驗，亦積極回應市場需求，推動香港女性消費市場的多元發展，彰顯其市場地位與影響力，成為業界的重要指標。當中，「01女生年度最具人氣大獎」由莎莎化粧品有限公司奪得，該品牌憑藉出色的產品質素及廣泛市場認受性，成功贏得用家支持，成為女生心目中的至愛之選。

美肌達人登場 分享護膚與妝容之道

大會同場頒發「美肌達人」獎項，表揚在美容、彩妝及護膚領域具影響力的專家、名人及KOL。多位得獎者更於現場分享個人美肌之道，以及護膚與化妝心得，從實用技巧到日常保養哲學，為消費者提供具參考價值的美肌指引，啟發健康肌膚的多元可能。

「01女生至愛品牌2026」得獎名單：https://01market.hk01.com/?popup=HKBeautyFestival2026