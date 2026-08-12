兩位自住女生重新定義家:撐過無數崩潰時刻 牠的存在就是堅定陪伴

在推開家門、卸妝洗澡、換上睡衣的那一刻，這大概是每一位女生將工作切換回生活的小儀式。沒有喧鬧的人聲，只有毛孩跑動聲音，溫柔治癒著這兩位帶寵自住女生。Angela Chan是每天在鏡頭前分享資訊的內容創作者，Gen Z的Janice Wan是忙碌的美容院創辦人兼內容創作者，她們職業軌跡截然不同，卻同樣擁有一個自在的小空間，和一隻靜靜等待她們回家的狗狗。



女性獨立，早已不只是能獨自打理生活，而是為自己打造一個專屬角落，同時也甘願為另一個生命擔起責任。學會如何將工作、生活與另一個生命的重量，取得平衡。許多選擇搬出來獨立生活的女生，內心深處大概都藏著一份對自由的渴望。是一種不需要向他人交代和磨合的自在，Angela和Janice如是。

內容創作者Angela：自住能擁有大量的「Me Time」（黃寶瑩 攝）

自住，找回生活的主導權

Angela成為自住女生已經有五年。當初是因弟弟移民，家人亦很支持她擁有一個專屬小天地，便順理成章地促成了。對於搬出來後的獨立生活，最讓Angela開心的是她大量的玩具和擺設，可以不用聽任何人的意見，想怎麼買和擺放都可以隨心所欲。此外，作為內容創作者的她可以擁有大量的「Me Time」，能更專注去構思、拍攝內容、剪輯影片，Angela還笑著分享：

最痛快的時刻，我覺得是沒有人會問你甚麼時候回家，也沒有人會說你『衣服不要隨便擺在地上』。我喜歡明天整理就明天整理，沒有人會長期在旁邊監督著你。 Angela

Gen Z的美容院創辦人兼內容創作者Janice：希望能掌控各種大小事（受訪者提供）

而因為「Jayden媽咪」而爆紅的Janice，成為自主女生的契機則來自於事業與生活的切換。大學時期便開始創業的她，每天都要處理無數大小事務。當回到家還需要與家人的生活節奏磨合時，她希望能完全掌控自己各種大小事，想幾點起床、想吃甚麼、想工作到幾點等，都能自己決定。當提到搬出來的第一個晚上，Janice興奮形容：

那種感覺真的太好了！因為我自己是一個內向的人，擁有自己的空間，能讓我感到無比平靜。 Janice

Angela 約4年半前遇到了黏人又體貼的小臘腸狗Dumbo（受訪者提供）

狗狗是愛寵，更是家人

自住給予她們生活上最大的自由，那麼毛孩的到來，就是讓這個原本只是睡覺的地方，有了「家」的感覺。Angela與Janice在生活步入正軌，卻同樣面臨自住孤單感時，迎來了生命中的重要家人。Angela從小就很渴望養狗狗，在搬出來半年後，遇到了黏人又體貼的小臘腸狗Dumbo；而Janice則在2024年創業壓力最大，且感覺孤單的時刻，帶了金毛尋回犬Carla回家。

Janice在2024年將金毛尋回犬Carla回家（黃寶瑩 攝）

兩人的日常自此有了截然不同的轉變。Dumbo的到來，讓Angela原本安靜的家多了一點生氣，甚至成了維繫家族情感的橋樑，就連周末父母都為了看狗而約她喝茶。為這位家人的到來，原本喜歡收集不同玩具和擺設的Angela，現在會盡量不擺放雜物在地板，讓牠不容易碰到。

Angela感觸分享：

一個人住難免覺得有點寂寞、安靜、沒有生氣，但牠在家裡，讓整個空間都充滿了生氣。讓我知道，無論當天心情有多不好，牠永遠都會用最高興的樣子迎接我。 Angela

Janice的 Carla是一隻大型犬，比較容易掉毛。為了讓它住得更舒服。Janice的家很乾淨沒有甚麼特別擺設，就連地毯和茶几也沒有，只因要留最大的活動空間給Carla。不僅給此，Carla的到來更徹底顛覆了Janice的工作狂生活，讓她從以往動輒忙到凌晨兩三點的節奏，切換成晚上十點半就寢、早上八點準時起床散步的規律作息。

Janice深刻體會到：

以前我覺得家裡就像一個宿舍，睡這張床、坐這張沙發。有了Carla之後，多了一份責任，我要照顧牠的感受和起居飲食。原來寵物帶給了我對家的定義，就是妳有很多愛或是責任。這兩樣東西對於我來說，就是家的定義。 Janice

Angela 的Dumbo永遠會用最高興樣子迎接她（黃寶瑩 攝）

存在，就是無聲的擁抱

在日常工作的壓力和焦慮下，陪伴在Angela和Janice身邊的狗狗，成了她們最療癒的存在。雖然兩隻狗狗表達愛的方式完全不同，不過只要牠們在，就能感受到溫柔與安心。

Angela坦言自己不習慣向他人傾訴負面情緒，遇到難關總選擇自己消化。然而，每當她因工作氣餒放聲哭泣時，Dumbo總會默默走過來坐下，安靜地陪著她。「每次這個時候，牠就只是坐在這裡望著你，其實這樣就足夠了。」無需言語，就給予了最溫柔的擁抱。

Carla的破壞力驚人（受訪者提供）

Janice與金毛Carla的相處則熱鬧許多。Carla有不少讓她頭痛不已的時候，由每天咬爛一個靠墊到名牌球鞋，當時的Janice只能笑嘆表示：「看著牠天真的眼神，只能怪我自己沒收好。」當時的家居保險並不保障因寵物而造成的破壞， 而現時OneDegree最近升級的家居保險特別加有寵物損毀自選保障，涵蓋因寵物直接導致10種指定家居財物的損毀 ，大大減輕寵物主人財物損失開支。不過這隻破壞力驚人的大狗也有細膩的一面，只要Janice 在工作，牠絕不打擾；唯有等她躺下休息，才會湊過來找她玩。

Carla每天都迎接Janice下班（黃寶瑩 攝）

兩隻性格截然不同的狗狗，在Angela和Janice推開家門時那份毫無保留的等候，始終如一。就像Janice說的：

牠單純存在在這裡，就已經會讓我放鬆很多，或者會讓我覺得『原來家裏是這種感覺』。所以，我每一個時刻其實看到牠，我都覺得有牠在太好了。 Janice

獨自撐過的的崩潰時刻

然而，自住生活並不全然是美好的回憶，還有各種瑣事和讓人頭痛的家居維修問題。面對突發的繁雜事，是每個自住女生的必經考驗，也是獨立生活背後最真實的一面。

Janice分享，自住最大的考驗往往發生在生病或家居維修的期間。像是生病發燒時，沒有人能遞上一杯溫水，只能自己慢慢爬下床；當廚房洗手盆突然堵塞、颱風時雨水滲入窗戶，過去從未接觸過維修的她，只能在茫然上網找答案。甚至有一次出門忘了帶鑰匙，手機又沒電，只能隻身一人尋找開鎖師傅，那一刻的無助感，讓Janice至今回想起依然深刻。OneDegree家居保險的家居維修服務自選保障包括基本鎖匠維修支援，若你被意外反鎖於你的住所內外，只要是非機械鎖操作之門或者門鎖，便可以要求安排 一名鎖匠開啟大門及或修理門鎖，令自住女生一個人生活也可以更安心。

理想的自住生活是很美好的，但是現實有點殘酷。你要換取悠閒輕鬆的生活，就需要不斷做家務，洗廁所、換窗簾，還有無數的水電費截止日期。 Janice

而Angela則經歷過一場「雪櫃噩夢」。有一次她發現廚房木地板滲水，以為是嵌入式雪櫃壞掉，無奈之下只能狠下心花了一大筆錢訂購了新雪櫃。豈料舊雪櫃推出後，才發現是牆內的水管漏水，原來與雪櫃無關。更讓Angela崩潰的是，新雪櫃要等水管維修後才能推進去，而壞掉的水管需要聯繫找特定師傅來修，巨大的雪櫃就這樣堵在狹窄的廚房中，前後忙了整整兩個星期。

Angela回想起這次事，就覺得頭痛：「那時候家裡又養著狗，每隔幾小時水就會滲出來，你又要怕牠踩到水，自己出入廚房又要繞過那個大雪櫃，真的超級崩潰。」

Angela 形容與Dumbo的關係是「家人」（黃寶瑩 攝）

帶寵自住女生的安心後盾：告別居家突發狀況

獨立，往往就體現在這些狼狽的瞬間，在懊惱過後，依然能自己想辦法把殘局收拾好。不過，這些「苦惱」不一定要獨自承擔。面對無預警的水管漏水、門鎖維修，甚至毛孩損毀家居物品，OneDegree近期的升級家居保險，都能為帶寵自住女生們提供最切身的保障。其中，其家居維修服務自選保障設有專屬維修熱線，除了涵蓋上文提到的門鎖維修，同時也能安排專案師傅提供電工、水喉及通渠等基本維修支援，以後遇上突然水管漏水也不用慌張了。

Angela和Janice對於社區的「人寵共融」都有著同近的看法（受訪者提供）

人寵共融：均能好好享受戶外

讓Angela和Janice苦惱的不只是家居，狗狗很需要是外出活動。她們對於社區的「人寵共融」都有著同近的看法，希望有一日寵物能很自然地融入在這個社會中，狗狗所需的設施及環境空間足夠，且大家不會覺得很突兀。尤其Janice提到有時Carla外出，都會擔心空間不夠會撞到店家的財物，狗狗又不能好好享受那個地方。

而OneDegree的家居保險，亦延伸至毛孩的外出活動場景，加入了寵物第三者責任自選保障，如愛寵不幸於戶外導致他人或其他寵物受傷，或造成意外財物損失，令主人須承擔因法律責任而產生的索償也於保障範圍內，為主人與愛寵的增添多重保障。

Janice認為家就是：「混亂得來有秩序，忙碌得來又很有愛。」（受訪者提供）

從手忙腳亂到從容：有牠在的「家」是最放鬆的地方

從一個人大膽搬出來自住，挨過生病的深夜、毛孩的突發狀況、家具損毀等，許許多多個手忙腳亂的日常，到推開門被毛孩熱情迎接的一刻，漸漸找到掌控生活的自在。Angela、Janice或無數同樣正帶寵自住的女生，也許曾花了不少時間摸索理想生活的面貌。後來才發現，「家」，是能讓你卸下防備和疲憊的地方，曾經花盡力氣解決的問題，或許有天能從容應對，最重要的是這些時刻都有一個小生命正陪伴著。

她們是這樣形容「一人一狗」的生活狀態：

非常幸福！讓生活多了一個新篇章、回憶。 Angela