告別醫美盲區！retens致美A.I.美學分析　精準量化專屬高級原生美

近年人工智能（A.I.）全方位改變我們的生活，如今更正式引領香港醫美業進入全新的「數據化」新紀元。過去消費者體驗醫美療程，決策往往只能依賴「醫生的口頭建議」或是參考「別人的效果」。然而，真正的美絕非複製貼上，適合他人的方案未必能契合自己獨有的氣質。作為香港醫美優選機構，retens香港致美（retens medical）剛榮獲儷人盛會2026《01女生至愛品牌》「年度優質美容品牌—維動美研A.I.」大獎，正正以創新A.I.科技顛覆了傳統醫美的局限。



告別「估估吓」！A.I.數據精準預判效果

醫美不再是抽象的藝術概念，打造個人獨特美態需要客觀、科學且嚴謹的數據支撐。A.I.分析技術讓醫美療程的決策從傳統的「憑感覺」成功過渡到「精準有據」。這套系統能為用家提供看得見的數據指標，客觀評估面部基礎；同時精準量化提升潛力，預判改善空間；進而為客戶量身打造專屬個人化的改善方案。這種高度透明的蛻變過程，能大幅消除用家對未知效果的疑慮，大大提升對療程的信心與安全感。

retens香港致美（retens medical）剛榮獲儷人盛會2026《01女生至愛品牌》「年度優質美容品牌—維動美研A.I.」大獎

突破3D局限！得獎A.I.精算底層骨相

retens香港致美能夠脫穎而出，全賴其全港首創的獨家技術——維動美研® A.I. 美學分析系統。這套系統以海量數據庫為強大後盾，結合了逾10萬宗真實案例。更重要的是，系統乃「專為亞洲人臉部特徵量身定制」，完美解決了西方儀器未必適合東方人輪廓的不足。此外，維動美研® A.I.美學分析系統突破了傳統3D分析的局限，有別於市面儀器僅止於「表層皮膚分析」，它能深入剖析「骨相與輪廓」層面，精準量度底層支撐力與容量流失，在市場上展現極強的競爭優勢。

拒絕塑膠感！1,200點掃瞄定制「高級原生美」

品牌秉持「維動美研」的原創理念，主張高級原生自然美、動靜和諧。在技術細節上，維動美研® A.I.美學分析系統能即時掃瞄量化1,200個面部特徵點，作視覺化呈現；並以專業醫學分析的六大維度（包括比例、定位、角度、形體、尺寸及層次）為核心，融合具備國際資歷的註冊醫生與專業醫學設計師團隊觀點，共同為顧客定制獨一無二的美學藍圖。

透過「維動美研® A.I.美學分析系統」即時掃瞄1,200個面部特徵點，以客觀數據精準預判，為用家量身定制專屬的高級原生美。

打破硬銷！100%正貨驗證 確保安心蛻變

身為香港醫美優選機構，retens香港致美不但在技術上領先，更將醫療安全放在首位，給予客戶最大的安心保證。品牌承諾100%使用原廠正貨並確保足量定量施打。療程時當面開盒，配備官方掃碼查驗，包裝亦可由顧客自行保留，杜絕二次利用；同時承諾「無隱藏收費」及「專業不硬銷」，讓客戶在零壓力下安心決策。總結而言，retens香港致美透過頂尖A.I.科技與專業團隊，在保留客戶個人特色的同時，為你呈現原生自然的高級美，讓每一次改變都安全可靠。

retens medical——香港致美

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