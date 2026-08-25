美容院推薦｜MIIOSKIN 拒絕Hard Sell「明碼實價」個人化護膚方案

MIIOSKIN好唔好? 女士愛美容，但最怕一走進美容院就立即被「熱情招待」，明明是去讓肌膚放鬆，腦海裡卻總在繃緊地提防被「hardsell 」高額套票，甚至最後怕被不知名的細項隱藏收費嚇倒。 與其擔心「閉門式」的黑店連環促銷，愈來愈多精明消費者選擇明碼實價、「不 hardsell」的美容中心。 MIIOSKIN以「不設顧問、絕不硬銷」為品牌宗旨的 MIIOSKIN，捨棄傳統顧問銷售的模式，將關注點回歸到客人的肌膚本身。品牌透過量膚定制的肌底管理與透明定價，配合原廠正貨儀器及首創 MBTI 皮膚分析，成為不少香港女生長期管理皮膚的一個選擇。



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MIIOSKIN 專注肌底還原與自主空間

MIIOSKIN 於中環、銅鑼灣及尖沙咀等核心地段設有美容院分店，每間美容院分店均採用統一的服務標準，卻在空間設計上融入獨特風格，例如銅鑼灣店的透光天窗設計，為客人帶來舒適放鬆的體驗。 品牌以量膚定制皮膚管理為核心，透過專業皮膚分析與肌底重建系統，針對暗瘡、敏感、色斑、凹凸洞及毛孔等問題，由肌膚底層健康好唔好出發，而非只著重短期的皮膚表面改善。

MIIOSKIN好唔好? MIIOSKIN 各美容院分店將舒適美學融入空間設計，讓顧客在放鬆的環境中，享受專屬的個人化肌膚管理體驗。

不同於傳統美容院推銷套票的模式，MIIOSKIN 提供清晰透明的收費選項，客人每次可按皮膚狀況選擇適合的療程組合。這種尊重消費者的經營模式，讓美容過程回歸到純粹的專業皮膚管理。

MIIOSKIN首創「MBTI 皮膚分析」概念

近年，愈來愈多美容院強調「個人化」護膚，MIIOSKIN 就引入了韓國皮膚科醫院專用的 AI 皮膚分析技術，並首創「MBTI 皮膚分析」概念，將肌膚按油性或乾性、敏感或具抵抗力、容易著色或不易著色、有皺紋或較緊緻等指標，細分為 16 種肌膚類型。

MIIOSKIN 引入 AI 皮膚分析技術，並首創「MBTI 皮膚分析」概念，將肌膚分為 16 種肌膚類型。

MIIOSKIN治療師會按照 AI 分析結果，一對一為客人拆解皮膚底層問題，並根據當日膚況，從 26 款認證儀器療程中安排最適合的 3 款組合。品牌會按每月最新的皮膚數據追蹤變化，即時調整護理重點，確保療程效果能精準對應皮膚的需求。就算膚況波動，亦能按最新數據調整療程，避免一套療程用到底的僵化問題。

原廠正貨儀器 榮獲多項業界嘉許

除了 AI 分析，MIIOSKIN 亦強調儀器與療程配搭的完整性。在療程配置方面，MIIOSKIN 提供多款國際認證儀器供選擇，包括 Sofwave、Potenza、Density、Thermage、Ultherapy、Stellar M22、BTL Exion 及 Oligio X 等，涵蓋不同層面的護膚需求。品牌強調所有儀器均為原廠正貨，透過標準化的療程組合與受認證的設備，提升護理的安全度與穩定性，讓客人在進行針對性皮膚管理時更有保障。

MIIOSKIN 榮獲「01 女生」頒發「年度優質美容品牌——醫學美容」獎項。

MIIOSKIN亦榮獲多項業界認證，包括 Lumenis Stellar M22 最佳醫學美容中心獎、BTL 香港最佳醫學美容中心 2024、Oligio X 原廠認證優秀證書，以及 Sofwave 港澳區首選合作中心（Premier Center HK & Macau 2025）等，並在今年 7 月獲「01 女生」頒發「年度優質美容品牌——醫學美容」嘉許。過往開幕活動更曾邀請 Serrini 、 郭嘉文、黃天頤、貝安琪及朱千雪等香港藝人和歌手出席，提升品牌市場辨識度，成為不少經常保養的港姐、藝人及歌手經常光顧的美容院。

MIIOSKIN拒絕Hard Sell 明碼實價與專屬 AI 護膚

MIIOSKIN 將「明碼實價」視為品牌與客人間最重要的溝通橋樑。MBTI 肌底重建系統套餐不僅價格透明，內容更涵蓋了從 AI 皮膚分析、一對一管理到儀器療程的完整服務，讓消費者在開始前就能掌握收費細節，徹底減少因資訊模糊及怕hard sell所產生的不安。

完成療程後，顧客可於 MIIOSKIN 的專屬休憩空間放鬆身心，享受片刻寧靜。

個人化 LILYARI AI 護膚

此外，品牌亦把療程與居家護理連結起來。客人每月會按皮膚數據獲配專屬的 LILYARI AI 調製護膚品套裝，補足了居家護理的缺口。 這種居家延續療程效果的做法，讓護膚不再局限於美容院，而是成為日常的一部分。

透過每月按皮膚數據訂製 LILYARI AI 專屬護膚品，品牌將療程效果延伸至居家日常。

MIIOSKIN 建立長期信任的美容新標準

MIIIOSKIN好唔好?MIIOSKIN 的成功在於精準回應了現代女生對美容中心的核心期待，包括透明消費、無壓力環境以及具科學根據的個人化方案。

MIIOSKIN更設有三大承諾：

1) 絕不HARD SELL不合適的療程 明碼實價

2) 不設顧問, 全程由同一位治療師跟進

3) 所有儀器使用原廠正貨 , 全部治療師受過專業培訓 , 安全第一

正在香港美容市場競爭激烈、同時又高度講求信任的環境下，這種以透明度、專業度和可持續跟進為核心的模式，正好回應了新一代女生對醫學美容中心的期待。

MIIOSKIN

中環旗艦店

地址：中環蘭桂坊1號3樓（接待處）

營業時間 : 星期一至五 10:00-21:00

星期六 10:00-19:00

星期日休息

聯絡電話：2658 5113

銅鑼灣店

地址：香港銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心21樓03-06室

營業時間：星期一至五 11:30-20:30

星期六 10:00-19:00

星期日休息

聯絡電話：2681 2663

尖沙咀店

地址：尖沙咀海港城世界商業中心1008室

營業時間：星期一至五 11:00-21:00

星期六 11:00-20:00

聯絡電話：2658 5313

官網：Miio.hk

Instagram：https://www.instagram.com/miiohk.official/

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