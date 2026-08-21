第一金鋪「VIP DAY」圓滿舉行！女神楊思琦驚喜現身獻唱經典金曲

第一金鋪於2026年8月16日在灣仔門店圓滿舉行「VIP DAY」盛事。活動獲一眾貴賓踴躍支持，全場人山人海，品牌更邀得星級女神楊思琦親臨現場，與來賓互動交流，共同締造一場金光閃耀的難忘聚會！



思琦生日獲贈金牌！即席獻唱、送出祝福

楊思琦的登場成為全場矚目亮點，楊思琦生日將至，大會即場送上限量足金金牌，全場貴賓齊唱生日歌，場面溫馨感人。此外，楊思琦即席獻唱經典金曲《祝福》，靚聲靚樣令粉絲聽出耳油，將氣氛推至頂點。楊思琦亦於活動中分享平日喜愛穿戴不同飾物出席不同場合，大讚第一金鋪的設計時尚百搭，同時衷心祝福第一金鋪業務蒸蒸日上！

「撈金豆」挑戰黃金手感 示範贏足金手串

楊思琦親自帶領全場矚目的互動遊戲——「撈金豆」，挑戰參加者的黃金手感。她更即場示範玩法，參加者一撈上手，若撈出的金豆總重量精準達至99.9克，即可即時贏走足金手串。遊戲過程緊張刺激，排隊人龍不斷，歡呼聲此起彼落，將活動氣氛推向高峰。

「撈金豆」挑戰黃金手感 示範贏足金手串 (品牌提供)

購物禮遇：工費佣金全免＋75折 滿額再送足金金粒

為答謝顧客支持，第一金鋪於活動期間推出多項獨家優惠，活動期間吸引大批顧客即場登記成為VIP，品牌亦即日送出多款購物優惠券及精美禮品，回饋新舊會員支持。優惠力度驚人，客戶搶購熱潮席捲全場！

(品牌提供)

持續推出會員專屬活動 陪伴每個珍貴時刻

第一金鋪感謝所有貴賓的熱情參與，令是次「VIP DAY」圓滿成功。未來，從輕奢時尚首飾到專業黃金回收與資產配置，第一金鋪將繼續以尊貴、誠信之姿，陪伴客戶渡過每個珍貴時刻，並籌辦更多驚喜會員專屬活動。