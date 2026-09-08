新手媽媽必睇！揀陪月前必先看清3件事　產後調理修復+嬰兒護理

寶寶的出生為家庭帶來無限喜悅，但也標誌着媽媽踏入全新的人生階段。然而，產後的傷口不適、氣血虧虛、脹奶塞奶，加上日夜顛倒與長期睡眠不足，往往令新手媽媽身心俱疲。初次照顧嬰兒，面對餵奶、掃風、換片、洗澡及安撫哭鬧等日常瑣事，在極度疲憊的狀態下，難免會感到手足無措。當媽媽正努力適應新身份時，家人未必能完全理解她所承受的身體不適與情緒壓力，委屈、焦慮和無力感若無處訴說，許多人只能默默收起情緒，咬牙苦撐。坐月並非單純食補或照顧嬰兒，媽媽的身體也需要時間好好修復，情緒更需要被看見與理解。適切的陪月支援，除了能協助處理日常照顧，也能讓新手家庭在最忙亂的階段，提供一個強而有力的後盾。



新手爸媽備忘！揀陪月前必先看清三件事

奇寶陪月創辦人 Kibo 本身是資深陪月員，同時具備紮肚師及催乳師的豐富經驗。她特別提醒準爸媽，選擇陪月服務時，除了參考從業年資，更要了解陪月員是否持有僱員再培訓局（ERB）認可證書、曾否接受系統化訓練，以及團隊是否設有持續培訓與內部考核機制。ERB 陪月員基礎證書課程涵蓋產婦護理及初生嬰兒照顧，屬資歷架構第 2 級。最新課程評審資料顯示，課程包含逾 170 小時的學習時數。專業資格能反映陪月員具備基本知識與技能，但能否貼合個別家庭的需求，仍需透過面談與深入溝通來判斷。

奇寶創辦人 Kibo 建議留意陪月員的專業資歷、持續培訓及團隊考核。

聘用前亦應確認工作時間（留宿或日更）、收費標準、取消條款、休息安排及替補機制，並釐清勞工保險由哪一方負責及其保障範圍。由於陪月員會與家庭密切共處，準爸媽也要多留意彼此的溝通方式、衛生習慣、飲食觀念與處事態度，確認對方能體諒家庭需求，並在遇上突發狀況時提供清晰的應變跟進。

面談時，不妨預先梳理家庭的實際需求，包括媽媽膳食調理與嬰兒照顧的優先順序、是否需要母乳餵哺或催乳指導、飲食禁忌、日間或留宿模式，以及希望陪月員重點傳授的嬰兒護理技巧。優質的陪月服務不應套用固定範本，而是要在深入了解產婦體質、分娩方式、餵哺計劃與生活習慣後，量身調整服務內容，才能真正切合產後的實際需要。

面談陪月前宜透過溝通確認雙方理念契合，確保陪月能靈活調整服務，貼合產後實際需要。

面談時，不妨預先整理家庭的實際需要，包括媽媽膳食調理和嬰兒照顧的優先次序、是否需要母乳餵哺或催乳指導、飲食禁忌、日間或留宿安排，以及希望陪月員教導的嬰兒護理技巧。陪月服務不應只套用固定套餐，了解產婦體質、分娩方式、餵哺計劃和家庭生活習慣後，再調整服務內容，才較能切合產後的實際情況。

產後照顧不止於食補！奇寶陪月分享十年經驗

奇寶陪月成立至今已超過十年，由最初僅有兩名成員，發展至如今擁有 70 多位專業陪月姨姨，服務範疇亦由陪月延伸至催乳、紮肚等全方位產後支援。Kibo 回憶道，成立團隊的初衷，源於接觸不同產後家庭時，留意到市場上的服務模式品質不一，部分以個人獨立接單為主，在培訓、保險及突發支援安排上缺乏統一標準。因此，她希望能從陪月員招募、資格審核、內部培訓到後勤支援，逐步建立起一套嚴謹且系統化的服務體系。

現時，團隊成員均持有 ERB 陪月證書，並須通過嚴格面試、篩選及內部培訓後方可投入服務。面對旺季預約或陪月員突發請假等狀況，團隊亦具備完善的協調與替補機制。Kibo 認為，團隊規模固然重要，但服務質素才是核心所在；真正關鍵在於能否堅持專業標準，並在家庭遇到疑難時，提供即時且清晰的溝通管道。

在她眼中，陪月工作絕非僅止於產後護理與嬰兒照顧，更包含大量的傾聽與溝通。媽媽的恢復進度、家庭生活習慣、長輩的照顧觀念，以及陪月員的工作方式，都會影響彼此的相處。因此，面談時務必先溝通清楚日常分工、飲食安排、餵哺方式及家庭成員的參與程度。「做陪月，技術可以訓練，但同理心才是最寶貴的。」Kibo 感性地說。即使陪月員具備專業證書與豐富經驗，也要懂得細心聆聽媽媽的情緒與需求；若媽媽持續情緒低落或出現健康問題，亦應及時尋求醫護或專業人士的協助。

陪月不只是技術護理，更在於傾聽與同理心，Kibo 認為陪月員更加需要細心回應媽媽的情緒與需求。

團隊文化亦是 Kibo 非常重視的一環。她會主動關心陪月姨姨在工作上遇到的挑戰，積極協助溝通與磨合，團隊內部亦常交流嬰兒護理與產後調理經驗。她深信，唯有讓陪月員在工作中獲得足夠的尊重與支援，她們才能將這份耐心與關懷溫暖地帶進每一個家庭。

兩年前，Kibo迎來第二胎，寶寶卻提早出生。這次由服務提供者變成需要支援的產後媽媽，讓她重新理解陪伴和分擔的重量。「嗰一刻我先真正明白，產後有人接住你，係一份冇任何嘢可以取代嘅力量。」這段親身經歷更加堅定了她的團隊方向，不僅要提供專業的照顧技巧，更要在媽媽最疲憊不安的時刻，給予最貼心、有溫度的陪伴。

從月子餐到嬰兒護理 一站式陪月服務

奇寶陪月提供包含陪月、催乳及紮肚等一站式產後支援，並根據媽媽與寶寶的實際需求彈性調整服務內容。陪月姨姨會先詳細了解媽媽的身體狀況、恢復進度及飲食偏好，再分階段客製化安排月子餐與炒米茶。同時，也會協助處理臍帶護理、洗澡、餵奶、掃風、換片及建立規律作息等照顧工作，並耐心地向新手爸媽示範實用技巧，陪伴他們逐步掌握日常護理方法。

在母乳餵哺期間，媽媽若遇到脹奶、塞奶或餵哺姿勢等疑難，陪月員能提供專業的餵哺指導與催乳支援，並在日常相處中時刻關心媽媽的情緒狀態。Kibo 建議，預算有限的家庭可優先鎖定「產後膳食及體質調理」、「母乳餵哺指導」與「初生嬰兒護理」三大核心需求；而日間陪月服務同樣能提供實務協助，未必一定要選擇留宿模式。

讓媽媽安心休養 由選擇合適陪月開始

產後修復是一段需要時間與充足支援的旅程，媽媽無需獨自扛下身體不適、餵哺壓力與照顧初生兒的重擔。從釐清家庭需求、挑選合適的陪月，到安排膳食調理與嬰兒護理，每一項貼心支援都能讓新手爸媽多一份安心與從容，也讓媽媽獲得充分喘息與休息的空間。歡迎準爸媽聯絡「奇寶陪月」進行一站式諮詢，根據個人需求與預算，了解專屬的陪月、催乳及紮肚服務，為產後生活做好最溫暖完善的準備。

了解更多：https://www.instagram.com/kibomamaee

（資料由客戶提供）