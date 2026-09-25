莎莎新店登陸旺角及尖沙咀！逾20個日韓人氣彩妝品牌　限時送福袋

想一次過入手日韓人氣美妝、追星打卡，兼尋找Y2K美妝靈感？今個秋季，旺角及尖沙咀都有全新的美妝熱點登場！莎莎於9月至10月陸續開設6間分店，店舖以淺粉紅色為主調，融合日韓潮流彩妝、K-pop元素及夢幻打卡場景，打造耳目一新的購物體驗。當中，旺角彌敦中心店及尖沙咀北京道店率先開幕，由高達2.5米的韓團巨型海報、Y2K霓虹打卡牆，到逾20個日韓人氣彩妝及美髮品牌，兩間新店都值得加入近期的美妝打卡清單。開幕期間更推出限時福袋，準備好一邊打卡，一邊發掘心水美妝好物吧！



旺角彌敦中心店：K-pop迷打卡必去

旺角一帶向來是追星族及美妝迷的熱門購物地點，今次莎莎更將旺角彌敦中心新店外的3個大型燈箱變身K-pop打卡位。3張高達2.5米的韓團海報，分別展示 BABYMONSTER、TWS及ALLDAY PROJECT，女團、男團一次過集齊，喜歡韓團的話記得預留時間影相。

莎莎旺角彌敦中心新店K-pop打卡位。

莎莎同時聯同 BANILA CO、JUNG SAEM MOOL及VT 推出限定禮遇，粉絲購買指定產品即可獲贈明星卡及聯乘精品。

3大追星限定禮遇：

• 購買任何VT PDRN系列產品，即送ALLDAY PROJECT簽名小卡一套。

• 購買JUNG SAEM MOOL產品滿$145，即送TWS小卡一套。

• 購買任何BANILA CO彩妝或底妝產品，即送BABYMONSTER DIY刺繡貼及迷你包。

北京道店：走進Y2K粉紅世界

尖沙咀北京道全新分店設有兩層，整體設計以淺粉紅色及Y2K復古風格為主，感覺就像走進一個集美妝、潮流與打卡於一身的粉紅遊樂園。店內的巨大「SaSa」霓虹打卡牆相當搶眼，配合大型LED Wall，無論想拍OOTD、產品照，還是單純記錄一下逛街日常，都有不少取景位。牆身及樓梯間亦加入「來都來了」、「錢沒有消失」及「不帶點漂亮回去嗎？」等趣味字句，為購物行程加添一點幽默感。

除了打卡場景，新店最吸引的當然是日韓美妝選擇。店內設有全新形象美妝專區，集結逾20個日韓人氣彩妝及美髮品牌，從眼妝、唇妝、護膚，到洗護及頭皮護理都有，無論你偏愛韓系妝感，還是日系自然妝容，都可以一次過尋找心水產品。

日韓新品必買推介：

dasique珍珠奶茶九宮格眼影盤新店優惠價 $218（建議價 $248）

Bubble Milk Tea系列以柔霧及閃耀棕色調為主，配色自然百搭，適合打造日常氛圍感眼妝。

小奧汀 x 拓麻歌子聯名款「千禧信號」多用粉／多用膏售價 $79

近年，ccd相機、黑膠唱片、MP3、Tamagotchi 熱潮回歸，Y2K風格當然不能缺席，這款聯名多用產品結合千禧年代電子玩具元素，適合用於面部及眼妝，隨身補妝亦方便。

新店亦設有韓國人氣美髮品牌專區，包括 HAiR+、NINEMILA、UNOVE及Dr.FORHAIR，涵蓋洗髮、護髮及頭皮護理，讓大家由妝容延伸至頭髮及頭皮，一站式打造完整美妝造型。

韓國人氣美髮品牌：

HAiR+蛋白質胺基酸高效修護洗髮露 500ml 優惠價 $82（建議價 $109）

NINEMILA啤酒舒緩洗髮露 500ml／啤酒酵母防脫護髮素 200ml優惠價 $128;$88/1件（建議價 $148;$118/1件）

Longtake紅茶無花果洗頭水套裝兩件裝優惠價$185（建議價$220）

VT PDRN微針頭皮精華按摩刷頭100ml優惠價$158（建議價$185）

開幕優惠搶先睇！首100名顧客送「日韓美肌修護福袋」

打卡、試新妝之餘，開幕限定優惠亦不能錯過。莎莎推出「日韓美肌修護福袋」，適合喜歡試新產品及尋寶的美妝迷。9月25日至27日期間，首100名消費滿$280的顧客，即可免費獲贈「日韓美肌修護福袋」，總值高達$434，數量有限，送完即止。

首100名消費滿$280的顧客，即可獲贈日韓美肌修護福袋。

新店限時優惠 優惠1 即日至9月30日單一消費淨額滿$300，即可升級成為 VIP 會員，盡享全年95折優惠 優惠2 購買任何 KissMe 產品，送 速效眼部卸妝液一包（北京道分店限定優惠） 優惠3 購買任何 JudyDoll 產品，即送 迷你高光修容盤 優惠4 購買莎莎獨家品牌（Private Label）產品淨額滿 $200，即送 Haruhada SPF33PA++++ 水感美顏防曬凝膠 90g（價值$59） 優惠5 購買任何CANMAKE產品送 時尚唇膏袋連掛飾一個 優惠6 單一消費購買任何產品滿$200 送 ABOUT TONE 銀色小包一個

旺角彌敦中心分店

地址：旺角彌敦道580G-580K號彌敦中心地下G1舖, G2舖及G13號舖

莎莎尖沙咀北京道分店

地址：尖沙咀北京道65-69號環球商業中心地下B號舖及一樓

（資料由客戶提供）