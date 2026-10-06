珠寶愛好者必修！GIA 香港分校6大短期課程　鑽石珍珠鑑定與設計

每年備受矚目的香港珠寶首飾展覽會圓滿落幕，相信不少珠寶愛好者已在 GIA 展位親身體驗過天然鑽石的璀璨魅力，並率先了解最新鑑定報告，並體驗先進檢測儀器（如 GIA iD100® 及 Match iD™）。 然而，真正懂得欣賞珠寶，不應只停留於視覺上的驚艷。若想進一步探索寶石價值、掌握專業鑑定技巧，GIA 香港分校提供了一系列系統化課程，涵蓋鑽石分級、彩色寶石、珍珠鑑賞到珠寶設計，為嚮往寶石學世界的女性打造零基礎專業培訓。



GIA 展位設有多項互動體驗，讓參觀者親身了解鑽石與寶石的獨有特徵。

展覽期間，GIA 以科研角度展示天然鑽石的獨特魅力，透過螢光反應與內含物微觀影像，揭示每顆天然鑽石的「自然指紋」。 這些互動體驗讓公眾更直觀地理解天然鑽石的稀有度與獨特性，同時展現 GIA 如何將科研成果轉化為教育資源。

為什麼修讀 GIA？掌握行業權威認證的專業知識

作為非營利機構，GIA 同時深耕科研、教育以及制定國際標準。 科學家團隊常年深入礦區與鑑定所，研究新型培育鑽石、寶石優化處理技術及新興產地，並將研究成果融入課程。 GIA 之所以成為行業權威，在於其基於客觀科學所創立的鑽石 4C 標準（顏色、淨度、切磨、克拉重量）分級系統，而這套系統已成為全球珠寶貿易的共同語言。

GIA 提供專業寶石學與珠寶設計課程，涵蓋鑽石、彩色寶石、珍珠及珠寶設計等領域。

修讀 GIA 香港分校課程不僅是學習知識，更是掌握一套全球通用的專業語言。當你能夠準確描述一顆鑽石的顏色等級、淨度特徵，或是分辨天然珍珠與養殖珍珠的差異時，就能與業界從業員、收藏家及設計師進行深度對話。

六大課程推薦！為珠寶愛好者量身打造

哪一個課程最適合你？GIA 香港分校提供從 3 小時的速成工作坊到 5 天的完整證書課程，涵蓋不同時間安排與學習目標，無論你是想快速掌握某個特定領域，如珍珠鑑別或培育鑽石辨識，還是希望系統性建立全面知識基礎，包括應用珠寶家文憑或珠寶設計，都能找到適合自己的選擇！

1. GIA 珍珠文憑課程｜掌握珍珠鑑別七要素

GIA 除了創立廣為人知的鑽石 4C 分級系統外，亦制定了權威的珍珠品質評估七要素（7 Pearl Value Factors）系統。這門珍珠文憑課程正是以此專業系統為核心，帶你深入探索珍珠世界！

GIA 珍珠文憑課程

購買珍珠時是否經常只關注「是否圓潤」？其實光澤、珍珠層厚度、表面瑕疵才是決定價值的關鍵。 面對琳琅滿目的珍珠首飾，如 Akoya、大溪地、南洋珠、淡水珠，你是否曾經感到困惑？這門課程將系統性講解各類養殖珍珠的來源與特徵差異，並引入 GIA 珍珠品質評估七要素（尺寸、形狀、顏色、光澤、表面品質、珍珠層、匹配性）。學員只需透過書本/函授自修最長三個月，再加上一天珍珠分級實習班，即可獲得專業文憑。透過實作訓練，你將學習業界常用的珍珠品質評估標準與專業術語，並了解如何解讀 GIA 珍珠報告，更全面地評估珍珠品質。

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2. GIA 實驗室培育鑽石研討會及工作坊｜3 小時搞懂天然 vs 培育鑽石

如果你經常聽人提及培育鑽石，但不知與天然鑽石有何分別，這個 3 小時工作坊將能解答你的疑問。 市場上關於培育鑽石的討論愈來愈多，但你是否清楚它與天然鑽石的本質差異？這個研討會將從地質結構切入，講解 HPHT（高壓高溫法）與 CVD（化學氣相沉積法）兩種生產方法的原理。課堂更提供即場使用 GIA iD100® 檢測設備進行實操演示，讓你親身體驗如何分辨兩者。修畢後，你在選購首飾時將更具判斷力，不再完全依賴銷售員的說法。

GIA 實驗室培育鑽石研討會及工作坊

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3. GIA 彩色寶石概論工作坊｜5 小時學會寶石品質評估

喜愛紅寶、藍寶、祖母綠，但經常不知如何判斷其品質？這門 5 小時的 GIA 彩色寶石概論工作坊專為入門者與從業者設計，透過理論與實作結合，帶領學員快速探索紅寶石、藍寶石與祖母綠三大貴重寶石，從產地特徵到市場定位，亦會教授 Hue（色相）、Tone（明度）、Saturation（彩度）等專業描述顏色的概念。 修讀此課程能建立專業鑑賞力、提升職場競爭力、降低消費風險，並為日後進修高級寶石專家證書奠定基礎。

GIA 彩色寶石概論工作坊

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GIA 基礎鑽石分級工作坊｜專業操作顯微鏡分級鑽石

如果你經常購買鑽石首飾，但永遠只懂得詢問「有多少克拉」、「什麼顏色」，這個課程將能改變你的提問方式。 這個工作坊的最大亮點在於「親手操作」，學員將使用專業工具（鑷子、顯微鏡、10 倍放大鏡）評估鑽石，並學習 GIA 4C 標準（顏色 D-Z、淨度 FL-I3、切工、克拉重量）的實操分級方法。修畢後，當你再選購鑽飾時，提問方式將更專業，例如：「這顆鑽石的螢光反應如何？GIA 鑑定報告編號是多少？」

GIA 基礎鑽石分級工作坊

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GIA 應用珠寶家文憑（AJP®）｜5 天密集式培訓（鑽石、寶石、珠寶）

如果你想全面認識鑽石、彩色寶石與珠寶基礎知識，為創業或轉行做準備，這個密集課程值得考慮！ 課程涵蓋三大核心範疇：鑽石基礎（4C 標準、分級報告解讀）、彩色寶石基礎（紅寶、藍寶、祖母綠的品質要素）、珠寶基礎（工藝與材質、風格識別、保養知識）。 5 天完成後，你將獲得應用珠寶家文憑資格，可在名片上使用 AJP® 稱號，與珠寶從業員進行專業對話。

GIA 應用珠寶家文憑

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設計速成班｜30 小時掌握珠寶設計基礎

富有創意、想將對珠寶的熱愛化為設計？如果你想將腦海靈感變身手繪設計圖，提升與鑲工師傅、客戶溝通設計理念的能力，這個實用課程值得考慮！課程涵蓋五大核心技巧：金屬繪製（白色與黃色金屬形狀、紋理）、寶石繪製（刻面寶石、凸圓面寶石、珍珠）、設計佈局（專業邊框、橢圓視角戒指）、工具運用（彩色鉛筆、模板，課後可保留）。30 小時完成後，你將能夠創作逼真的珠寶設計圖，讓設計更具專業感，與製作團隊及客戶有效溝通。

GIA 設計速成班

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GIA 專業珠寶課程推介一覽： 課程名稱 時數 課程內容 適合對象 珍珠文憑課程 最長 3 個月（可自訂進度） +1 天 涵蓋阿古屋、南洋、大溪地、淡水珍珠，學習 GIA 珍珠品質七要素™評級、養殖知識、仿製珍珠鑑別。透過書本/函授自修最長三個月，再加上一天珍珠分級實習班，即可獲得專業文憑 珍珠愛好者、手作珠寶設計師或想轉行的入門人士 實驗室培育鑽石研討會及工作坊 3 小時 天然 vs 培育鑽石差異、培育鑽石技術原理（CVD、HPHT）、兩者的市場動態資訊、鑑定與實作觀察 零基礎新手、準備結婚的新人、珠寶銷售人員、珠寶設計師、買手 彩色寶石概論工作坊 5 小時 認識彩色寶石、辨識三大貴重寶石（紅寶、藍寶、祖母綠）、4C 價值評估、實務操作體驗 零基礎彩寶愛好者、珠寶前線銷售、珠寶設計師、買手 基礎鑽石分級工作坊 9 小時 4Cs 核心掌握、專業儀器操作（顯微鏡、放大鏡）、鑽石鑑定與辨識 珠寶前線銷售、珠寶買手、零基礎珠寶收藏家與愛好者 GIA 應用珠寶家文憑（AJP®） 5 天 珠寶入門（工藝與材質、風格識別、銷售技巧）、鑽石入門（4Cs 價值影響、展示技巧、分級報告解讀）、彩色寶石入門—三大寶石（紅寶、藍寶、祖母綠）、價值因素、保養與報告 正想探索珠寶行業、開拓新職業導向，或投入寶石學研究的修讀者 設計速成班 5天 教授手繪珠寶草圖、立體透視及成品展示；訓練與鑲工師傅及客戶的設計交流能力 專為零基礎的珠寶愛好者設計

立即報名！開啟你的寶石學探索之旅

無論你想為自己購置珠寶時更有把握、與朋友分享更多寶石知識，還是將對珠寶的熱愛轉化為職涯可能性，GIA 香港分校都能提供一套經得起時間考驗的專業知識體系。 課程全年開辦，全日制、兼讀制或遙距學習，總有一種模式配合你的生活節奏。

倘若你正打算創立自己的珠寶品牌，或是想更進一步探索珠寶世界，可以考慮 GIA 應用珠寶家文憑課程（AJP）結合珠寶設計速成班（Quick Design），只需 10 天即可同時掌握珠寶知識與設計溝通技巧。前者助你掌握鑽石、寶石、金屬鑲嵌知識，後者則由淺入深教授手繪珠寶草圖、立體透視構圖及成品展示技巧，將靈感變身設計圖。 從學習珠寶語言到繪製設計概念，讓你更自信地與客戶及製作團隊交流，為創業或職涯發展做好準備。

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GIA 香港分校

電郵：giahongkong@gia.edu

電話： (852) 3166 7001

官方網站：https://hongkong.gia.edu/

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