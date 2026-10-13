韓國聖水必訪小店！編輯部推薦：療癒復古文青小店、潮牌服飾手袋

韓國聖水洞｜年尾是旅遊旺季，韓國更是女生們的購物天堂，當中聖水洞近年大受歡迎，集高級時尚、潮牌服飾、美妝及主題咖啡店等於一區，即使逛足整日，仍有多處待人發掘。作為多次旅遊、精通韓國的「01女生」編輯部，私心精選6個聖水洞必去的小店，大家去韓國旅行前不妨參考一下。



韓國聖水洞好去處1. Point of View

地點：18 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul

營業時間：每日中午12時至晚上8時

特色：復古精品文具店

消費：港幣約9港元起



在充滿繁華活力及科技感的大街上，屹立一間古色古香的文具店，視覺上的對比和衝擊，令人不禁駐足並進內，尋找自己的片刻寧靜。Point of View共三層樓高，愈高層愈帶復古懷舊的氣息，底層搜羅多款文具，包括原子筆、螢光筆、明信片和圖案印章等，按照顏色及大小排列，加上木製收納櫃，看來相當療癒，非常適合喜歡手寫書信的文青參觀。

韓國聖水洞好去處｜Point of View (01女生)

在二樓上三樓的樓梯轉角，店內提供字句的圖案印章，給人停留並在紙上寫下最真摯的對話，送予自己珍重的人。

韓國聖水洞好去處｜在二樓上三樓的樓梯轉角，Point of View店內提供字句的圖案印章 (01女生)

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韓國聖水洞好去處2. New Mix Coffee

地點：3, Yeonmujang 3-gil

營業時間：每日早上11時至晚上8時

特色：糅合藝術的即沖手搖飲

消費：每盒約104港元



近年新興飲料不只追尋味道，還會結合視藝，打造個人化的時尚日常態度。由韓國外賣應用程式「外賣的民族」創辦人金奉鎮（김봉진）所打造的New Mix，在韓國暫有4家分店，當中聖水店裝潢充滿未來感，以銀色金屬搭特大電子屏幕，上面顯示流動的星塵軌跡，讓人置身於浩瀚與夢幻的宇宙中，還可以試嘗不同口味的咖啡、奶茶和茶飲沖包，揀選最喜歡的口味。

韓國聖水洞好去處｜New Mix Coffee聖水店 (IG@newmixcoffee.kr)

編輯部推薦「朱古力香蕉」及「伯爵奶茶」款式，前者如果太多香蕉味，朱古力味就會「冇埞企」，但品牌將兩者協調，既有香蕉的微甜，又有朱古力的濃滑口感，交織成香甜絲滑的味道。「伯爵奶茶」味道不會太甜，口感同樣香滑流暢，帶有清幽的茶香。

編輯部推薦「朱古力香蕉」款 (01女生)

品牌同時打造個人IP角色，推出不同的日常商品，如環保袋、T恤、水杯和雨傘等，圖案以沖包為原形，搭以生活日常，展現從容悠閒的時尚態度。

韓國聖水洞好去處3. MARGESHERWOOD

地點：13, Yeonmujang 11-gil, Seongdong-gu

營業時間：每日早上11時至晚上8時

特色：揉合90年代復古感與簡約線條的手袋、服飾及皮革配件

消費：手袋約1,750港元起、衣物約415港元起



韓國聖水洞好去處｜MARGESHERWOOD聖水旗艦店(IG@margesherwood_official)

要數近年韓國最火紅的小眾設計師手袋品牌，MARGESHERWOOD必定榜上有名。品牌由兩位設計師Sungeun Um及Soonyoung Kim於2016年創立，取名源自電影《心計》（The Talented Mr. Ripley）中的精緻又優雅的女主角Marge Sherwood，因此風格設計充滿90年代復古感以及極簡優雅線條。手袋大多採用牛皮、麂皮質地，當中SOFT Boston及SOFT GRANDMA系列更是熱賣款式，在各大時尚博主街拍照都能見到其蹤影。

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聖水旗艦店空間設計一改復古感，反而主打現代美學，以冷調及簡約線條為主。同時，也完整陳列品牌最新一季手袋系列、服飾、鞋履以及配件。店舖櫥窗設計和店中央的藝術裝置，亦會隨著每季新品上市或聯名系列更換，讓大家每次到訪都能擁有不一樣的視覺驚喜。

韓國聖水洞好去處4. Verish

地點：36, Yeonmujang-gil, Seongdong-gu

營業時間：每日早上11時至晚上8時

特色：主打極度親膚舒適的內衣、休閒服以及運動服

消費：內衣約100港元起、衣物約160港元起



有韓國「國民內衣」之稱的Verish，剪裁專為亞洲女生身形而設，主打「體感主義」，如同第二層肌膚般全天候親膚舒適，就連BLACKPINK Jennie也曾是品牌內衣的用家！品牌亦找來因《魷魚遊戲》爆紅的韓國超模鄭好娟（鄭浩妍）拍攝廣告、《單身即地獄》人氣女嘉賓朴喜珗與裴智妍現身活動，近日宣布由《逐玉》女主角田曦薇擔任首位品牌代言人，討論度極高。

韓國聖水洞好去處｜Verish聖水店 (官網)

聖水洞旗艦店共2層高，主要展示其皇牌內衣產品如Cool-Fit、Cozy Fit系列、居家服、運動服及鞋履配件等，同時提供寬敞舒適試身室讓大家試穿。

韓國聖水洞好去處5. GENTii x Hello Kitty

地址：1/F, 73 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul（出發前需留意官方IG公告）

營業時間：每日 10:00 – 20:00

特色：暗黑街頭風Hello Kitty

消費：港幣約$200-$900



Hello Kitty粉絲不能錯過，GENTii x Hello Kitty聯乘系列的期間限定店。早前，韓國潮流品牌GENTii與Sanrio推出全新 GENTii x Hello Kitty「Metal City」金屬城市聯乘系列，顛覆Hello Kitty過往甜美可愛風格，改以金屬質感、暗黑街頭風重新演繹，推出了一系列服飾。

韓國聖水洞好去處5. GENTii x Hello Kitty（「01女生」攝）

產品包括Oversize T-shirt、帽子、頭巾、襪子、卡片夾、收納包等，主打黑、銀色調與冷酷型格路線，極具反差感。

韓國聖水洞好去處6. Postes 聖水精品店

地址：1/F, 77 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul

營業時間：每日 11:00 – 20:00

特色：韓國小眾香水

消費：港幣約$380-$410



Postes是韓國小眾香氛品牌，靈感來自戀人透過在情書上噴灑香水來傳遞思念，非常浪漫。亦因此，聖水店是以「傳遞美好香氣的小郵局」為概念設計，充滿文青氛圍。

韓國聖水洞好去處6. Postes 聖水精品店（「01女生」攝）

品牌香水以「世界各地的地名」為靈感，當中編輯特別推薦棉花香調的Manhattan、結合綠茶與奶香的Otaru，和橙香與琥珀香草香的Saint-Tropez，都是很獨特又適合日常使用的香氣。