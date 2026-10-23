M22改善皮膚敏感｜轉季泛紅、暗瘡點算好？敏感肌成因與改善方法

每逢轉季，溫度與濕度變化容易令肌膚防禦力下降，皮膚敏感的種種症狀如乾燥、泛紅、痕癢甚至刺痛等不適亦隨之而來。若再遇上油脂分泌失衡或毛孔堵塞，暗瘡問題也可能加劇。不過，突然出現的敏感膚況未必全因天氣所致，皮膚屏障受損、接觸致敏原，甚至玫瑰痤瘡等肌膚問題都可能是成因。面對皮膚敏感的反覆不適，與其急於更換護膚品，不如先了解膚況，再選擇合適的處理方法。

什麼是皮膚敏感？轉季皮膚敏感有何症狀？

轉季期間，肌膚狀態可能出現不同變化，有些只是短暫不適，有些則可能持續或反覆出現。與其單憑「敏感」兩字判斷，不如先留意症狀何時出現、持續多久，以及有沒有逐漸加劇，了解這些變化，有助掌握膚況，也能及早察覺哪些情況需要多加留意。

• 感覺不適：持續痕癢、刺痛或灼熱，洗臉、塗護膚品，或進出冷氣環境時可能較明顯。

• 泛紅或紅腫：面頰、頸部等位置出現局部或大範圍泛紅；若伴隨明顯腫脹，亦可能與發炎或接觸性皮膚炎有關。

• 乾燥脫皮：皮膚感到繃緊、粗糙，甚至出現細小皮屑，嚴重乾燥時可能龜裂。

• 起疹或粒粒：皮膚表面可能出現紅疹或小丘疹；若突然出現痕癢、凸起、位置會轉變的膨疹，則可能是俗稱「風癩」的蕁麻疹。

• 外油內乾：部分人會覺得 T 字位較油，但面頰同時乾燥或脫皮；這可作為膚況不穩的表現之一，不宜單憑「出油」判斷為敏感。

轉季皮膚敏感常見痕癢、泛紅、乾燥脫皮等症狀。

轉季皮膚敏感四大常見成因

明明沿用平日的護膚程序，為甚麼一到轉季，皮膚仍容易變得乾燥、繃緊，甚至泛紅痕癢？有時問題不在於護膚步驟不夠，而是肌膚對環境變化的適應速度跟不上。若只顧急着加強保濕或更換產品，未必能解決不適，宜先留意膚況變化、找出可能成因，才更容易選對護理方向。

• 天然保濕能力下降：角質層含有天然保濕因子（NMF），有助保持水分。轉季時氣溫和濕度變化，可能影響皮膚的保水狀態，令肌膚容易乾燥、繃緊或粗糙。

• 皮膚屏障受損：屏障功能減弱，皮膚較難鎖住水分及抵禦刺激，容易出現乾燥、泛紅、刺痛，甚至對慣用護膚品產生不適。

• 環境致敏原刺激：花粉、塵蟎、霉菌孢子及污染物等，可能引起部分人士泛紅、痕癢或起疹；單憑症狀未必能判斷是否過敏。

• 護膚習慣不當：頻繁更換護膚品、過度清潔或去角質，以及使用刺激性較強的產品，都可能加重皮膚負擔，令敏感膚況惡化。

轉季皮膚敏感常見成因包括保濕力下降、屏障受損、環境刺激及護膚習慣不當。

轉季皮膚敏感怎麼辦？3個舒緩敏感方法推薦

方法1：暫停使用刺激性護膚品

皮膚突然泛紅、痕癢或刺痛時，可先從簡單護理入手，減少對肌膚的刺激。建議暫停使用近期新添的護膚品，以及美白、去角質等較刺激的產品，暫時以溫和清潔、基礎保濕和日間防曬為主。若感到灼熱或痕癢，可用乾淨的涼濕毛巾輕敷不適位置，避免冰塊直接接觸皮膚。

方法2：小範圍薄塗凡士林

若皮膚出現乾燥脫皮，可在小範圍薄塗凡士林，幫助鎖住水分、減少水分流失，紓緩乾燥帶來的不適。不過，凡士林未必適合所有膚質，如使用後出現痕癢、刺痛或泛紅加劇，便應立即停用；若敏感情況持續或惡化，建議盡早諮詢醫生或皮膚科專科意見。

方法3：醫學級光學療程

若泛紅、紅印或微絲血管問題反覆出現，除了日常護理以外，也可了解 M22 光子嫩膚療程。療程利用強脈衝光，針對色斑及微絲血管擴張引起的泛紅，亦可改善膚色不均與暗啞，令肌膚看起來更均勻透亮。

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ANUMI SKIN「光學三文治」並非單一儀器療程，而是先使用 Skin-Tech Pro 進行 3D AI 肌膚影像分析，專業治療師再按分析結果組合一款基礎護理及兩款功能性標靶項目。療程可按需要搭配不同儀器，例如 M22、Excel V 或 Hollywood Spectra，針對斑點、泛紅、毛孔或暗瘡印等不同困擾，實際配置則須按個人膚況及治療目標決定。若主要困擾集中於某一類問題，可先了解單一療程是否符合需要，若同時在意斑點、泛紅與毛孔等多種問題，則可考慮「光學三文治」的療程組合。療程前可先進行肌膚分析及專業評估，了解適合的護理方向。

敏感肌改善關鍵！先了解再對症護理

敏感肌並非無法改善，關鍵是先了解不適背後的成因，再選擇合適的護理方式。若泛紅或不適反覆出現，單靠更換護膚品未必足夠，如主要困擾是泛紅、紅印或微絲血管，可進一步了解 M22 XPL 光子嫩膚療程，評估是否適合自己的膚況。

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