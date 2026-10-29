打破老氣標籤！第一金鋪奪首個珠寶獎　輕奢金飾成女星穿搭新寵

女生們，說起黃金首飾，妳的腦海中是否還停留在「成熟、隆重、只適合婚嫁」的刻板印象中呢？其實，金飾早就悄悄換上新裝，成為精緻女孩日常穿搭的必備單品！本地品牌「第一金鋪」正正打破了這個傳統框框，最近更迎來重要里程碑，勇奪品牌首個珠寶大獎！他們主打年輕、精緻的輕奢時尚設計，不但將金飾變成容易配搭的日常單品，更成功俘虜一眾女星及潮流達人的心，紛紛在社交平台分享，讓輕奢金飾搖身一變成為她們日常穿搭的新寵兒！



珠寶界後起之秀崛起！勇奪「01女生」大獎創品牌里程碑

作為珠寶界的後起之秀，第一金鋪最近迎來了備受矚目的高光時刻。在2026年7月31日由《香港01》「01女生」主辦的「儷人盛會2026」頒獎典禮上，品牌強勢榮獲了「年度優質珠寶品牌大獎」！這不但是第一金鋪拿下的第一個珠寶大獎，更是市場對他們在產品品質、珠寶設計、品牌形象及顧客服務上的一大肯定。

第一金鋪勇奪《香港01》「01女生」頒發的「年度優質珠寶品牌大獎」，迎來品牌成立以來的首個珠寶獎項里程碑。

主打輕奢時尚美學 無縫融入OL日常穿搭

第一金鋪之所以能突圍而出，全因其充滿「輕奢時尚」的產品特色。品牌背靠第一金的黃金業務及豐富的鑄造經驗，成功在傳統黃金價值與現代珠寶美學之間取得平衡。設計團隊深知現代女生的心思，讓黃金首飾不再局限於重要場合，而是可以輕鬆融入上班、約會及日常穿搭之中。透過不同設計系列與工藝，每一件首飾都散發著年輕柔美的氣質，讓黃金也能展現出展現個人風格的輕盈魅力。

品牌主打年輕精緻的輕奢時尚美學，打破傳統金飾的隆重感，讓黃金成為適合女生上班與約會的日常百搭單品。

楊思琦、黃美棋親身加持！群星齊於社交平台Share掀熱話

第一金鋪深受星級用家及KOL喜愛，除了具備價格優勢，更源於其獨具匠心的產品設計。品牌將嶄新的時尚風格與傳統黃金工藝巧妙融合，運用先進工藝技術，融入東西方藝術美學，打造出兼具質感、個性與日常穿搭感的輕奢金飾。

背靠35年深厚歷史，第一金鋪作為經驗豐富的持牌鑄金商，能直接從源頭嚴格監控，確保產品品質穩定可靠。同時，品牌採用「一條龍」營運模式，省卻代理等中間環節，進一步降低營運成本，將更具競爭力的價格直接回饋消費者。

憑藉深厚的品牌信譽、獨特的設計理念及高性價比，第一金鋪成功將傳統黃金重新演繹成時尚輕奢首飾，難怪在娛樂圈及KOL界引發熱烈迴響。

前香港小姐冠軍楊思琦就曾親臨第一金鋪的灣仔門市，親自試戴並示範不同黃金首飾的穿搭方式，更驚喜現身品牌的「VIP DAY」，引來不少話題。此外，潮流達人KOL黃美棋，以及演員劉天龍、王致狄等一眾明星亦曾到訪參與活動。他們不但親身支持，還拍下影片並在個人社交平台上開心share，向粉絲們展示第一金鋪年輕、貼近日常生活的魅力。看到一眾明星的實際穿搭分享，加上如此親民的定價，是不是也讓妳心動想馬上入手一件作為給自己的小獎勵呢？

第一金鋪以香港為起點，正積極拓展亞洲黃金珠寶零售版圖，澳門及馬來西亞新店即將接連開幕。

衝出香港進軍亞洲市場 澳門及大馬新店年底接連開幕

這顆耀眼的後起之秀並沒有停下腳步，他們正以香港為起點，逐步建立亞洲黃金珠寶的零售版圖。看準當地市場對黃金珠寶具備文化認同及消費需求，第一金鋪位於馬來西亞的Velocity店率先於11月開幕，而澳門新馬路店亦會緊接在12月登場，成為拓展市場的新里程碑。未來，品牌將繼續推出更時尚、更具設計感及適合日常佩戴的黃金珠寶，致力成為兼具香港品質、現代設計及亞洲市場影響力的新世代黃金珠寶品牌。

（資料由客戶提供）