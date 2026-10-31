MUJI、官燕棧等逾120品牌激減大折日！保健品低至$1 美妝買一送三

轉眼又到年底，接下來的行程表，大概會被朋友聚會、聖誕派對和跨年倒數的約會陸續排滿。每次準備迎接狂歡派對，總免不了有些小煩惱：熬夜後的殘樣怎麼辦？交換禮物送什麼才不會「中伏」？派對穿搭、家居佈置和美食酒水，又該從何開始準備？與其臨近派對才手忙腳亂，不如趁著 11 月 1 日至 15 日舉行的SHOPLINE 11月網店大折日，輕鬆整理好年末購物清單。今次活動集結超過 120 個品牌參與，單是美妝及個人護理品牌已接近40間！全場保健品震撼價低至$1、美妝激減買一送三、居家精品買一送一，連派對美酒佳餚都只係$9.9起！如果你也正在為年末聚會物色心水好物，這份清單絕對能夠帶來不少靈感！

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派對前保養：由內而外散發好氣色

距離年末派對尚有一段時間，不少女生已經開始構思妝容、挑選戰衣，甚至預約美甲及髮型設計。不過，想在聚會中呈現自然又耐看的狀態，肌膚底子往往比妝容技巧更重要。若底妝容易卡粉、膚色看起來暗啞，或出現泛紅、敏感等問題，再精緻的妝容也難免失色。偏偏年底正是肌膚較容易不穩定的時候，連場聚會、熬夜、飲食不規律，再加上轉季帶來的乾燥，都會令皮膚慢慢失去光澤。想在不同燈光和鏡頭下保持透亮感，除了提前做好保濕與修護，也可以從生活作息和內在調理入手，讓好氣色由內而外自然呈現。

對於肌膚較易敏感的女生，Parnell 的「積雪草92精華」可作為派對前後的急救保養。積雪草成分有助穩定膚況，若遇上乾燥、泛紅或不適，可適時為肌膚提供舒緩修護。品牌全店現低至 31 折，這款精華更以限量特價 HK$111 發售。同樣以溫和舒緩見稱的法國品牌 Avène，熱賣產品現正推出「買一送一」優惠。若想為轉季及連場聚會做好準備，可以趁機補齊日常保濕及舒緩產品，幫助肌膚維持穩定狀態。

除了外在保養，適當補充營養也有助維持健康氣色。3ChemBio 官網 6/11 -12/11 期間森下仁丹產品 3 件 7 折，其中「Bifina Si 益生菌」與「Collagen ExCell Pump」針對腸道與肌膚調理，適合習慣以保健食品管理狀態的女生。至於經常熬夜或容易感到疲累的話，則可以留意正官庄的精選保健品，現有 48折起優惠，包括特價 $411 的黑蒜汁，以及 $460買1送1（或 $799／4盒）的接骨木莓液，方便在忙碌日程中補充元氣，保持較有神采的狀態。

除了以上推介，大折日還有 GROWUS、CHEUNG LEUNG KEE、La Colline、杜蕾斯等超過40個美妝與個人護理品牌參與，立即點擊尋寶：https://features.shopline.hk/double11?utm_source=advertorial&utm_medium=HK01girls&utm_campaign=pre

交換禮物與派對戰衣：質感、實用兼備

年底聚會一個接一個，交換禮物也自然成為令人又期待又苦惱的環節。送得太隨意，怕對方收到後不知如何處理；送得太貴，又容易令氣氛變得尷尬。與其勉強湊數，不如從實用、有質感，又能帶來一點驚喜的物品入手；順便為自己添置派對戰衣或日常小物，一舉兩得。

若想送出不易出錯的質感禮物，MUJI Hong Kong 的一系列生活精品就是不錯的選擇。品牌由 11 月 6 日起為會員提供全店額外 9 折，雙11當天消費滿額，更可獲贈 25 週年紀念帆布袋。無論是香薰、文具、收納小物，還是簡約家居用品，都容易配合不同朋友或閨密的喜好，送禮時也減少「中伏」風險。想送出較有驚喜感的禮物，亦可以考慮盲盒，Misutabai Toys 購物滿 $300 可享 89 折，雙11當天，指定現貨商品更有「買一送一」優惠。盲盒的樂趣在於開盒前無法預知結果，無論自留還是送給朋友，都能為聚會增添話題與期待感。

派對穿搭方面，未必一定要選擇華麗晚裝，舒適有型的運動服飾同樣適合在日常與聚會之間靈活切換。Fila 精選產品低至 6 折，National Geographic 指定商品更低至 35 折，無論想更新冬日休閒造型，還是為周末聚會準備較有型的穿搭，總有一款適合自己。

派對前後經常要外出，髮型工具的便攜度也變得重要。QUICO 推出雙十一限定「Q-Travel 輕便造型套裝」，售價 $1,111，輕巧易攜之餘，也適合在聚會前快速整理髮型，若身邊有愛美的閨密，亦是一份實用又貼心的禮物選擇。若想為派對造型加入細節，精緻飾品會是低調又耐看的選擇。Asvida Jewellery 精選貨品低至 8 折，無論是日常疊戴，還是配襯派對晚裝，都能為整體造型增添細緻感，也十分適合送給喜歡首飾的朋友。

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由實用禮物到冬日穿搭，TWIST、K-Swiss、Palladium 等時尚服飾品牌低至 3折起，按此揀選心水之選：https://features.shopline.hk/double11?utm_source=advertorial&utm_medium=HK01girls&utm_campaign=pre

完美 Home Party：微醺美酒與高質美食

比起在餐廳受用餐時間限制，或要應付開瓶費、切餅費等額外支出，不少女生或許更喜歡約閨密回家，開一場輕鬆自在的「Home Party」。不用趕時間，也不用遷就訂位，大家可以穿得舒服一點，一邊分享近況，一邊享用小食和美酒。不過，想讓聚會進行得更順利，事前準備同樣重要。與其當日才手忙腳亂，不如提前備妥廚房工具、酒水和食材，讓自己也能安心享受與朋友相聚的時光。

準備派對小食時，實用的廚房電器往往能省下不少功夫。Tefal 現正提供多買多折優惠，低至 82 折；German Pool 則全店任何消費額外回贈 11% 購物金。無論是氣炸鍋、電熱爐，還是其他廚房小家電，都能幫助簡化烹調步驟，即使是入廚新手，也能較輕鬆地準備炸物、小食或熱盤，為聚會增添豐富感。

美酒方面，可以到 RNG WINE 的特價專區挑選。無論是氣泡酒、葡萄酒，還是適合配襯小食的酒款，都能按聚會人數和口味預先準備。倒酒、碰杯之間，微醺氛圍自然更容易帶動起來，也讓 Home Party 多一點儀式感。

至於零食、食材和派對小食，則可以一次過在金旺食品超級市場採購。品牌現有首購滿額即享 9折；11月10日至12日更有限時全店 88折，適合在聚會前集中補貨。由派對小食到人氣食材一應俱全，既省時，也更容易控制預算。同場還有 eatgoodspain、點點綠，以及專為毛孩而設的天然寵物小食等你選購，無論是為聚會補貨，還是順便為家中毛孩添購零食，都能一次過完成。

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為年底聚會做好準備

由派對前的保養準備、交換禮物與穿搭靈感，到居家派對的廚房工具、美酒和美食，年底聚會的各項準備，其實可以按需要逐步完成。趁SHOPLINE 11月網店大折日於 11月1日至15日舉行，大家可按自身需要和預算，慢慢挑選心水好物。無論是想穩定膚況、挑選實用禮物，還是為聚會補貨，都能在超過 120個參與品牌中找到合適選擇。

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（資料由客戶提供）