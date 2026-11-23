聖誕節將至，悄悄瀰漫著浪漫與歡欣的節日氣氛，是時候為自己或摯愛挑選一份別具心思的禮物，犒賞過去一年的努力。對許多女生而言，Sanrio Characters 不僅是外型療癒的可愛角色，更承載著獨特的情感連繫與生活態度，在忙碌急促的都市日常中，每一次凝望都能為心靈注入滿滿溫暖與治癒感。

今年聖誕，周生生再度帶來多款精緻奪目的 Sanrio Characters 飾品特色作品，由充滿儀式感的節日限定收藏，到百搭優雅的日常佩戴珠寶應有盡有，為不同性格與風格的 Sanrio 粉絲提供滿分聖誕交換禮物靈感。



周生生聯乘Sanrio characters推出節日限定金飾 (品牌提供)

無論是專為佳節打造、極具話題度的限量登場 Sanrio characters 足金金片聖誕掛飾，還是以 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll（玉桂狗）、Pompompurin（布甸狗）、Pochacco 及 Minna No Tabo（大口仔）等人氣主角設計的系列作品，每一件都雕琢細緻，為今年聖誕節日派對與交換禮物環節增添驚喜與歡樂。

最矜貴聖誕球登場！Sanrio Characters 足金金片聖誕掛飾

想為家居佈置增添高級感與節日儀式感？這款限定作品絕對是今年聖誕的打卡與收藏首選。一眾人氣角色換上軟萌俏皮的節日新裝，以細緻度滿分的足金金片造型藏身於透明閃亮的聖誕球之中，集節日氣氛、收藏價值與足金工藝於一身，絕對是今個聖誕最矜貴、最具話題度的聖誕掛飾之一。

Sanrio characters 足金金片聖誕掛飾 (品牌提供)

系列集結了 Hello Kitty、My Melody、Minna No Tabo 及 Pochacco 等大熱角色；最令人驚喜的是，港澳地區更獨家推出 Kuromi 及 Cinnamoroll 款式，為粉絲帶來專屬的節日禮遇！

無論輕輕懸掛於聖誕樹之間點綴微光，還是擺放於梳妝台、客廳作為節日珍藏擺設，這款限定掛飾都能為佳節增添儀式感，成為值得珍藏的節日紀念。

將喜愛角色化作日常陪伴：Sanrio characters 足金金片

周生生將 Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll（玉桂狗）、Pompompurin（布甸狗）、Pochacco（PC狗） 及 Minna No Tabo（大口仔）等經典角色化身為隨身幸運物，打破傳統金飾的固有印象，方便用家掛於手袋、背囊或帆布袋，不僅為穿搭注入軟萌活力，更讓心愛角色化身全天候貼身守護的專屬小確幸。

精緻女生的微甜細節：周生生 x Sanrio characters 飾品

品牌巧妙地將人氣角色的標誌性元素，融入項鍊、手鍊、耳環或戒指之中，與珠寶工藝結合，讓每件飾品不僅展現角色魅力，也能輕鬆融入日常造型，為穿搭增添玩味與個人風格。無論是配搭休閒簡約白恤衫、還是知性上班穿搭，舉手投足間都能低調展現展現個人風格。

精緻女生的微甜細節：周生生 x Sanrio characters 飾品(品牌提供)

今個聖誕，不妨親臨周生生專門店，為閨密、另一半挑選滿載心意的驚喜，或是為辛勞了一整年的自己送上一份專屬閃亮禮物！

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