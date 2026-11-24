每天敷面膜、用頂級護膚品，甚至已經試過各類緊緻儀器或針劑注射，為什麼照鏡時還是擋不住輪廓鬆弛、滿臉疲態？踏入40歲後，當法令紋加深、嘴角出現木偶紋、下顎線開始模糊，單靠塗護膚品已經很難見效。就算做單一提拉儀器或局部填充，亦容易出現「效果不持久」或「樣子變得臃腫僵硬」的情況。其實問題的根源不在皮膚表面，而是深層的肌底支撐結構正在快速流失。



3秒自測：你屬於哪一類肌膚老化？

觀察鏡中的輪廓線條與皮膚狀態，可初步分辨自己屬於哪種老化類型。

A 膠原流失型：太陽穴、蘋果肌或臉頰出現明顯凹陷，同時伴隨淚溝、眼袋及黑眼圈。

B 輪廓下垂型：法令紋加深、下顎線條變得模糊，嘴角亦出現木偶紋。

C 混合型老化：臉部既有凹陷感，同時伴隨輪廓下垂，且過往做過基礎醫美療程後維持時間亦有限。

面部老化主要分為三大類型，透過觀察凹陷位置與輪廓鬆弛程度，可初步辨別自身的老化特徵。

拆解老化成因！為何做醫美仍難敵下垂？

面對初老跡象，不少人習慣只針對局部凹陷或法令紋打針填充，卻忽略了整體面部結構。從醫學美容角度來看，40歲後的面部老化就像一座地基受損的房屋 ── 深層膠原蛋白流失且生長減慢，連結組織的韌帶彈性下降，支撐面部的「鋼筋支架」不再穩固。

當底層承托力不足時，在沒有支撐的情況下強行打入填充物（Filler），容易令面部顯得臃腫、不自然；若肌底膠原早已稀疏，單靠提拉儀器外力拉提，則像在沙地上蓋樓，效果難以持久。與此同時，深層組織下滑會令蘋果肌下移、擠壓出深層法令紋，嘴角軟組織失去支撐亦會形成木偶紋，原本清晰的下顎線隨之消失。正因未從基底支撐著手，單純增加填充或提拉，往往只會陷入「愈做愈多、效果愈不明顯」的情況。

皮膚自然衰老時，真皮層內的膠原纖維網會變得稀疏斷裂，加上皮下脂肪流失，令表皮失去承托並形成皺紋與下垂。

逆齡黃金法則！「先重建 後提升」雙軌方案

面對不同的熟齡肌困擾，先評估並重建流失的膠原支撐，再針對下移組織進行輪廓提升，能兼顧自然感與面部立體度。

• A 針對膠原流失型：童顏針 Sculptra® 刺激自體膠原增生

獲美國 FDA 認證的童顏針 Sculptra®（PLLA 聚左乳酸），具備多年臨床實證，能溫和刺激自體第1型膠原蛋白再生。做法就像為肌底補充建築材料，逐步修復稀疏的承托網絡，從根源改善太陽穴、蘋果肌及臉頰凹陷，自然效果可維持長達25個月以上。

童顏針 Sculptra® 的作用原理。

• B 針對輪廓下垂型：火箭線 Rocket Line 精準提拉下顎線及木偶紋

主要問題在於皮膚組織下移，V Beauty Cosmedical Centre 率先引入的「火箭線 Rocket Line」便針對女性骨骼與韌帶結構研發，採用專利向量設計及多向張力技術。療程能為下移的皮膚組織重新定位，精準向上提拉鬆弛的下顎線與面頰，並減淡木偶紋。相比傳統鈴鐺線及玫瑰線，火箭線更精準、創傷更小，同時能保留自然的微表情。

• C 針對混合型老化：童顏針配合埋線提拉 避免過度填充僵硬

同時出現膠原流失與輪廓下垂的人士，單一療程往往難以全面改善。透過「先重建、後提升」雙軌方案，先用童顏針刺激膠原增生，重建流失的面部支撐結構；再配合火箭線進行多向立體提升。兩者互相配合，能一次改善法令紋、木偶紋及輪廓鬆弛，療程後即可看見輪廓提升效果，亦能避免過度填充帶來的僵硬感。

一對一面部分析！度身制定抗老方案

隨著醫美技術趨向精準，現代女性抗老不再盲目追求「變臉」或千篇一律的精緻感，而是透過科學評估，找回屬於自己的最佳狀態。擁有逾25年經驗的 V Beauty Cosmedical Centre 專業醫療團隊，在療程前會先為顧客進行面部分析，評估膠原流失程度與輪廓結構變化，找出導致顯老的根源。醫生團隊再因應個人肌膚狀況與抗老目標制定專屬方案，結合醫學美容科技與科研級護膚技術，由深層膠原重建、輪廓支撐到膚質改善著手，重塑自然緊緻的立體輪廓。

V Beauty Cosmedical Centre 香港醫學美容中心

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