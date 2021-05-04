女生週末好去處　五間顏色主題打卡cafe｜人生就是不停的打卡

撰文： 人生就是不停的打卡 最後更新日期： 2021-05-04 18:18

打卡café選擇繁多，除了食物質素之外，餐廳外觀亦是考慮因素！以下由開講OpenTalk人氣用戶「人生就是不停的打卡」介紹五間不同色調的cafe，不同顏色的裝潢，打卡時亦有不同效果呢。

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一、灰藍．銅鑼灣英倫工業風Café

灰藍．銅鑼灣英倫工業風Café。（作者提供）

話說最近在銅鑼灣又有新café呢，那就是「Passepartout」！而且是主打英倫工業風，店內盡是黑色鐵書架、裸露管線、粗獷木櫃及鎢絲燈泡，冷硬質感非常討好，當然立即就約友人去打卡！至於食物方面，不是一般café常見的意粉或pizza，而是fusion料理！好像和洋風的牛丼班尼迪蛋配醃蘿蔔、港日風炸餐肉蘇格蘭蛋配日本米，還有糅合印度口味的瑪莎拉窩夫等等，驟眼睇，全部菜式都很特別。飲品方面亦配搭新穎，有特別的味噌焦糖咖啡、香濃的牛油果雪糕咖啡、甜怪必點的Fluffy Chocolate等等，不難從菜單中看出店家的創意及心思。

Hong Kong 炸餐肉蘇格蘭蛋 HK$98：餐蛋飯是香港人常食的茶記料理，它就以餐蛋飯為基礎變奏，將餐肉打碎，包裹住溫泉蛋再炸，配搭固然不會有錯。店家又加了沙律醬、大阪甜醬，甜甜的頗開胃。

Cinnamon Roll 肉桂卷 HK$38：味道正常發揮，肉桂味再濃一點會更好。

Fluffy Chocolate HK$58 ：在香濃朱古力上，加上自家製棉花糖，非常香濃！入口即化，口感不錯，不過幾邪惡，不宜飲太多！

Cinnamon Latte 蜜糖肉桂拿鐵 HK$50：整體來說，沒有想像中甜。先嘗到清甜的蜜糖，然後是微辛辣味的肉桂，最後是咖啡甘香，味道很有層次感。

後記：Passeparto的食物都不錯，唯獨是上菜速度慢了一點，差不多半小時！如果趕時間的朋友要注意了。

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Passepart Brunch and Coffee 銅鑼灣駱克道447-449號地下2號舖 味道：3.5 環境：4 服務：4.5 CP值：3.5 （*5為最高分）

二、白色木系．中環大館日系Café

白色木系．中環大館日系Café。（作者提供）

早前大館開了一間3000呎日系簡約風café「Between Coffee」。木系、純白色為主的裝潢、流線型原木製座位，加上窗台對正大館，很快就成為大家爭相打卡的熱門咖啡店！很多人都跟我說，這咖啡店非常多人，作為一個有排隊恐懼症的人，最終拖到今天才去。為避開人潮，剛好11點開店就先入店，成功取得陽台靚位。（雖然陽光非常猛烈）說實話，早起的鳥兒有蟲吃，在窗台位打卡真的是100分，剛好晴天，跟別人說我去了外國都有人相信！我離開時，看到那條長長的排隊人龍，更加印證自己嘅決定是對的！

Sesame Mountain HK$68：太早未有胃口，所以主要點了飲品chill一下，在店員建議下，我點了一杯芝麻latte，與一般café不同，這裡的芝麻latte很足料！頂部的芝麻cream不是水狀，而是有少少彈性的糊狀，然後下層的牛奶加了椰奶，令到口感更幼滑，香味更有層次！不是光有外表，味道真心不錯！

Pomegranate Spark HK$88 ：朋友是酒怪，什麼都會加酒！這款特飲是espresso、gin、soda製成，有氣泡關係，口感好爽口！另外，特飲加了少許檸檬汁及檸檬皮，散發清新氣息，陽光猛烈的環境真的非常適合，可以解暑！

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Between 中環荷李活道10號大館賽馬會藝方2樓 味道：4 環境：4 服務：4 CP值：3.5 （*5為最高分）

三、藍色．步入精靈之森．Sensu綠野仙蹤下午茶

藍色．步入精靈之森．Sensu綠野仙蹤下午茶 。（作者提供）

提到近來新開的打卡餐廳，荃新天地的日系Café Sensu一定榜上有名！

全店以「精靈之森」為主題，一系列垂吊的藍調花、樹木設計，加上燈飾，彷彿有螢火蟲出沒的感覺，滿滿的童話氣息，真的非常漂亮！

食物方面，主打精緻和洋輕食，好似魚生丼、定食、漢堡 / 吐司、意粉或Pizza等，價錢也好親民，不失為一個理想的閨蜜聚腳點。

最近，他們還推出全新的「綠野仙蹤」下午茶，人均百多元就可以嚐到8 款鹹甜美點及2 杯飲品，不夠喉還可以優惠價追加3 款或6 款小食，適合不同食量的人士需要。

八款鹹甜美點 包括：日式炸豆腐、芝士年糕、鬆餅、布朗尼、乳酪杯、雲卷和蘋果撻等等。

甜品之中，我最愛的是雲卷，口感鬆軟，配上酸甜的果香，相當開胃。另外，香桃奇亞籽乳酪杯也不錯，香甜的蜜桃下，底部是新興的健康食材奇亞籽及乳酪，營養豐富，味道同健康兩者兼得。

鹹點中蝦多士是我至愛。將人手打成的蝦滑，加入大粒彈牙的蝦肉，嚼勁及蝦味十足，配上香烤多士，香脆、彈牙、鮮味三種滋味，令人一試難忘。

Marble Florals HK$88（下午茶半價加配）：由番茄、紅菜頭、蜜桃汁、椰子水與熱情果醬打造的沙冰，口感一點也不膩，清甜而舒服。

Golden Mist HK$88（下午茶半價加配）：這款的飲品成份比較複雜，有桂花香梨撻、茉莉花茶、糙米茶、菠蘿汁、芒果汁、酸橙汁、粟米蓉及熱情果醬打造，酸中帶甘甜，味道層次豐富。

「綠野仙蹤」下午茶 HK$168

（另外加配3款點心 HK$58；6款點心 HK$88）

後記：這個套餐的整體質素不錯。唯獨不是每款點心都有2 件，不額外追加的話，兩個人分著吃是無法嚐完所有味道的，不過，這個套餐人均只是百多元，性價比很高！

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Sensu（荃灣店） 荃灣楊屋道 1 號荃新天地一期 UG 樓 78 號舖 味道：4 環境：4.5 服務：4 CP值：3.5 （*5為最高分）

四、粉紅山．茶花餐廳 粉邱花語下午茶

粉紅山．茶花餐廳 粉邱花語下午茶。（作者提供）

K11 Musea的粉紅山茶花和洋餐廳「Camellia」，相信不少愛打卡的女生都去過！最近店家還新推3款全新下午茶，分別有「粉邱花語」、「寶石回憶」及「茶花盛開」，均以不同的鹹甜美點組合打造，更可揀2人或4人份量，迎合不同閨密的口味及需要。今次我選了「粉邱花語」下午茶，共有9款鹹甜點及餐飲，與好友共度快樂假期。

鹹點

包括：迷你菠菜酥、荷蘭炸芝士球、明太子忌廉撻、香脆芝士酥條配芝士汁。

鹹點之中，明太子忌廉撻最得意。明太子的微辣及鹹香，與甜甜的忌廉相撞，味道非常豐富！炸芝士球的內心是軟芝士，很香滑，加上脆口炸芝士皮，味道不錯！迷你菠菜酥感覺不肥膩，酥皮中包滿菠菜，幾新鮮！至於香脆芝士酥條配芝士汁則最過癮，掛在T的鐵框上，一邊撕開，一邊點芝士汁，好過癮！

甜點

包括：紅桑子乳酪杯、紅桑子馬卡龍、紅寶石朱古力雲卷、迷你芝士蛋糕、香檸英式鬆餅。

整個系列中，我最喜歡紅桑子乳酪杯。乳酪很滑，也不會太甜，加上酸甜的紅桑子，很開胃。另外，紅寶石朱古力雲卷都好棒，目測有2 個拳頭的大小！雲卷外層蛋糕很鬆軟，中間塞滿香滑的忌廉，加上酸甜的雜莓果，甜而不膩。迷你芝士蛋糕頗香濃，不似美式的硬芝士cake質地，軟腍、挺香。

特飲

包括：少女時代 HK$78、紙醉金迷 HK$78。

T餐還可以加錢換特飲，今次我就選了少女時代及紙醉金迷。少女時代是用士多啤梨、玫瑰及桃打造，不但飲到啖啖果肉，加上鮮水果粒，好清新。紙醉金迷則用芒果及椰奶調製，味道大眾化，簡單又好飲。

詳細食評及多圖介紹

Camellia 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 地下033號舖 味道：4 環境：4 服務：4 CP值：3.5 （*5為最高分）

五、霓虹．山林道新貴·型格霓虹燈餐館

霓虹．山林道新貴·型格霓虹燈餐館。（作者提供）

近來在山林道開了很多新餐廳！基本上每星期去都有新驚喜，而「基地」就是我最近去過，印象頗難忘的一間。

裝潢方面，整間店的裡裡外外都滿佈幻彩霓虹燈，主題圍繞宇宙、太空船及隧道等，加上昏暗的現場環境，真的有一種置身外星基地的感覺，好型！

食物方面，主要提供西餐為主，好似牛扒、意粉、Pizza或Burger之類，還有一系列精緻cocktail。非常適合收工時過來放鬆chill一下。

煙燻油甘魚 HK$88：

每逢見到煙燻的料理，基本上都會點。太喜歡食物上滲透碳木香了！今次亦不例外，點了煙燻油甘魚。這款油甘魚真的很棒，新鮮魚片加上柚子汁，勁鮮甜。魚肉還散發陣陣蘋果木香，不論味蕾或鼻蕾都是雙重享受！

焗芝士蟹肉酥皮紙卷 HK$88

它的酥皮紙有點硬，頗一般。不過入面挺足料。滿滿的芝士蟹肉及菠菜，幾香濃，食完便有一半飽了。

烤龍蝦肉漢堡 HK$100：坦白說這個龍蝦Burger真的一般，龍蝦肉口感有點粗糙，沒什麼蝦肉味。不過一個Burger有兩大片龍蝦肉，以這個價錢來說，其實沒什麼可投訴。

安格斯漢堡 HK$100：對比龍蝦Burger，還是經典的安格斯Burger好！這間店的安格斯牛漢堡很厚，目測平均有1cm厚。啖啖肉，幾過癮！

基地披薩（水牛芝士＋雞肉＋火箭菜） HK$120：

披薩意外地好味！餅底脆薄如餅乾，很香口！拉起Pizza，拉絲頗澎湃，芝士香在口中爆發，加上雞肉及火箭菜，挺惹味。

西班牙紅蝦扁意粉 HK$188：扁意粉掛汁頗多，食時伴隨濃郁蝦汁，味道不錯。大蝦味道正常，蝦頭好多膏，正！

Red Lip HK$88：這款特飲是店家的招牌，我覺得味道有像雜果賓治，口感頗爽，士多啤梨及橙味也挺濃。

Refresher HK$88：表層有蛋白泡，底層就有菠蘿汁，這款特飲綿滑得來幾清新。

詳細食評及多圖介紹

基地 尖沙咀山林道29-31號廣利樓地下A號舖 味道：4 環境：4 服務：4 CP值：3.5 （*5為最高分）

作者簡介：人生就是不停的打卡 Daydaycheckin

自由撰稿人，喜愛吃喝玩樂，目標係全職生活，兼職生存。

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