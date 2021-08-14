尖下巴蘋果肌高挺鼻是必須？ 三個女生通用變美方法｜時尚紀事

初中看第一本亦舒小說，只記得入面的女角色渴求美貌，細微至為門牙重塑鋸齒紋狀，只因那是青春的象徵。讀過這一段，至今我仍常常照鏡，擔心牙齒是否隨著年歲漸長而磨平了。



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撰文：時尚紀事

看到 Viu TV 的另類選美節目《#造美人》，又再想起這個略為浮誇的情節。由古至今，人為了追求美、吹捧某種美態，甚麼也想得出來，還敢去付諸實行。追看了四集，雖欣賞她們不斷鞭策自己的毅力，有時也為她們感到心痛。本來外貌不俗的參賽者，卻對自己百般挑剔：下巴不夠尖削、蘋果肌欠飽滿、肩頸太顯壯、鼻子不夠挺、雀斑太多……她們都用放大鏡去看自己的毛病，評語甚至比外人來得苛刻，身為女生我深有共鳴，同時也很感唏噓。

《#造美人》。(電視截圖)

據聞連顛倒眾生的 Marlene Dietrich，也不滿意自己的外貌，決定剝去臼齒令臉頰更瘦削；Marilyn Monroe 也被指在鼻子和下巴動過手術，難怪現今女性也在變美路上奮不顧身。反觀身邊的男性朋友，往往對自己充滿自信，一見面就會告訴我：「我覺得自己又大隻咗」，又或者滿臉鬚根卻自認為散發滄桑魅力，頂著肚腩亦覺得瑕不掩瑜……這種自我感覺良好，真的值得女生學習。

Marlene Dietrich。（公共領域）

談著談著，朋友突然問我：「你覺得自己靚唔靚？」我頓時一怔，無法答出來。如果沒有任何後果，我也希望鼻子能高挺一點。媽媽總是說我遺傳不了她的立體五官，懷疑是在肚子裏壓扁了，老是用衣夾嘗試幫我把鼻子夾高一點，在鼻翼留下紅紅的條紋印。除此之外，坊間也常常恐嚇女生 25 歲後就會開始衰老，害我總是留神有可能出現法令紋的位置。商人為了賺錢，會告訴你腋下要美白、臉上的毛髮有礙觀瞻、胸太平不夠女人味……其實考慮別人的觀感倒是沒錯，但以「變美」來勒索、貶低女性，也就欺人太甚了。

節目裏的醫學美容專家說，注射肉毒桿菌可以撫平皺紋，看到參賽者強忍眼淚來捱打數針，隔著電視屏幕的我相當佩服她們的勇氣，為了美無所不用其極，不因別人的評頭品足或可怕的副作用而卻步。同時又不禁心想：何苦呢？我能理解活在世俗的審美壓力有多大，可是若眼角、眉心也再也無法靈活擺出表情，失去了傳情達意的能力，這樣的代價也太大了。

從來在我心目中的美，外表只在於最低層次，氛圍的美稍高一點，也即是人的衣著打扮、舉手投足是否能令人目光留駐。但最令人心動的美，往往是他的臉孔蘊藏著故事，一下皺眉、嘴角輕微的抽動，都顯現出有同情共感的能力，他能理解你的悲傷、嫉妒、得意、惆悵……一張注滿了玻尿酸的臉，能容納的情緒就更少了。往往一塊逐漸枯乾的花瓣，佈滿不平坦的紋路，色澤也黯淡下去，卻總比一個脹鼓鼓的汽球引人遐想。

而我覺得要變美，最簡單的方法有三。第一是多笑，笑起上來的魚尾紋、虎紋其實也顯得很可愛，親切的人比貌美的人更令人想親近。第二就是多結交願意稱讚你的朋友，沉浸在別人的讚美，比任何玻尿酸還管用，久而久之就會容光煥發，任何人都應該一試。最後就是學懂欣賞別人的美，如能從周遭的人和物發現美，這雙眼睛一定也能發掘到自己的可愛之處。

作者簡介：時尚紀事

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