天秤座是社交高手但偏愛獨處　原來這類型活動最適合她們……

年初流行一張Meme圖，它羅列出「世界上最可怕的六件事」，引起了網民熱議，包括「得罪天蠍座、欺負獅子座、愛上水瓶座、拋棄巨蟹座、對象雙子座、你是天秤座」。當中最具爭議的，竟然是人前「好好先生」天秤座。9月21至10月20日就是天秤座仔女的生日，在想送甚麼禮物氹對方開心又怕對方不喜歡？不如先了解天秤仔女的性格吧！



天秤座一向給人「好好先生」的形象，永遠會先遷就對方感受，而且優雅得體，最多只是有「選擇困難」和「優柔寡斷」的壞印象，可謂無傷大雅，不過，如果這就總結了天秤座的性格，就未免太膚淺了。天秤座天生愛抱怨，雖然表面上是個「親善大使」，不過心底裡卻愛抱怨，久不久更會跌入「怨婦模式」，令身邊的人覺得天秤座討厭。

天秤座天生就愛抱怨，甚至久不久就會跌入「怨婦模式」，令身邊的朋友不勝煩擾。（《How to be single》電影截圖）

天秤座：永遠社交模式

天秤座是個社交高手，人前不會得失任何人，隨和、知大體、愛社交是他們的代名詞。不過與外表優雅、文明的一面完全相反，天秤座的心底卻不如外表般，反之更喜歡獨處，而且不擅長表達自己最內心的一面，只有最知心的朋友，才能夠真正了解天秤座。

天秤座是社交高手，甚少樹敵，但內裡渴望獨處，或與最喜歡的人一起。（《舉重妖精金福珠》劇照）

DIY小手作與天秤座創造回憶

相比與一大班朋友一起活動，天秤座更喜歡與三五知己，一同創造屬於他們的回憶，而參加陶瓷動物花碗工作坊就最適合不過，參加者會由專業導師講解陶瓷的基本知識，並且會教授手捏技巧和方法，一同創作屬於自己的陶瓷作品。**即上「01空間」了解詳情，並以優惠價體驗課程**

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一盆桌上盆栽不單能夠美化家居，更可以釋放平日生活和工作的壓力，作為都市人，一般沒有時間打理植物，因此打理極容易的「空氣草」是綠化生活市民最愛。配合自己親手打造的木製吊掛或吊框，既可以在過程中獲得樂趣，更可以與朋友創造難忘的時光。**即上「01空間」了解詳情**

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同場加映：心形樹擺設工作坊

永生花是近年最令人愛不釋手的擺設之一，參加者更可以自由挑選喜愛的花材，設計獨一無二的心形樹擺設。工作坊所選用的花材都是由真花製作而成的，延續花之美。**即上「01空間」以優惠價參加體驗班**