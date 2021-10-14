乘風破浪的姐姐｜第三季嘉賓疑曝光　港星雲集連呢位影帝老婆都有

《乘風破浪的姐姐》自首季播出後大受歡迎，不少近年淡出本地娛樂圈的香港女藝人都份參加，而且更令她們在內地人氣急升。近日有傳湖南衛視旗下的網絡平台芒果TV正籌備節目第三季，網上流傳一份23名嘉賓名單，當中包括17位已落實參與，其餘6位則屬邀請中。

張栢芝在上一季《乘風破浪的姐姐》中挑戰多種舞風。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

張栢芝（中）在上一季表現出色，人氣急升。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》自去年播出後一直人氣高企，一班姐姐在節目中不斷挑戰自我，以個人成長為主題引起觀眾共鳴。近日流傳的一份第三季參賽名單中，被列為落實參與的女星包括李嘉格、劉若英、徐路、何潔、周濤、柳岩﹑徐冬冬、林鵬、陳粒、譚維維﹑毛曉彤、王心凌、劉敏濤、海清、劉惜君的內地及台灣藝人，而當中有兩位香港女星則令網民相當期待，就是劉嘉玲及鍾欣潼（阿Gill）。而流傳的名單中，楊千嬅、戚薇﹑張小斐﹑譚松韻﹑韓雪、毛阿敏則被列為「邀請中」。

點擊睇網傳參與女星：

有傳節目組早在第二季拍攝時已有意邀請阿嬌參賽，令粉絲們都極為期待，這份第三季網傳參賽名單有更多港星參與，相信當中大家最期待的就是首次正式參與內地綜藝節目的劉嘉玲，不少網民都直言她個性率直，經常分享與丈夫梁朝偉的生活趣事，而且近年又活躍於內地社交平台「小紅書」，展現出有趣幽默一面，相信嘉玲參與《姐姐》第三季會有不少趣事爆料。