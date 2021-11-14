梅艷芳｜一生最悲痛梅愛芳離世　曾出唱片退隱為妹妹給予唯一的愛

《梅艷芳》這部電影引起全城熱話，宣揚了梅艷芳的俠女本色，同時亦描繪了這位天后、演藝圈大姐大渴望被愛的一面。



日前入場看《梅艷芳》，場內觀眾有70後亦有80後，離場時不少人在議論近藤真彥、劉培基等電影中的主要角色，卻沒太多人討論戲中相當重要且是首個出場的角色。沒錯，說的是梅艷芳的親姊梅愛芳。電影第一幕，講述梅艷芳與梅愛芳童年時在「錦霞歌舞團」演唱，這段經歷，梅姐在鏡頭前亦多次提及，而梅愛芳這名字，亦一直刻在梅姐深心處。

電影《梅艷芳》中由廖子妤飾演梅愛芳（右），圖左為王丹妮飾演的梅艷芳。（《梅艷芳》劇照）

現實中，梅愛芳比梅艷芳大4年，與梅艷芳結伴走過艱苦的童年，登台唱歌，荔園、錦里都曾有她們的足跡，當年在這些地方演唱過的還有我們熟悉的鄭少秋秋官、波姐馮素波等等，這些人都見證過梅艷芳與梅愛芳的姊妹情深，梅愛芳可說是梅艷芳一生最重要的人。可惜命運總教人在成長中學習，梅艷芳一家有家族遺傳病史，梅啟明患有大腸癌，二哥梅德明於2015年因喉癌病逝，而三姊梅愛芳則於1990年證實罹患子宮頸癌，與病魔苦戰10年後於2000年4月離逝，終年40歲。

梅艷芳與梅愛芳，其實容貌和聲線都很相似，兩人同樣受母親影響從小熱愛唱歌跳舞，但梅愛芳卻不及梅艷芳有鮮明形象。1982年時，姐姐梅愛芳23歲，與《梅艷芳》戲中說的情節相近，當時兩姐妹一同報名參加新秀大賽，但梅愛芳卻在第三輪被淘汰，而梅艷芳最後憑小鳳姐一首《風的季節》一舉奪冠。這場比賽，雖然令她們兩姊妹的發展分道揚鑣，但姊妹情仍在。

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梅愛芳在新秀比賽後也曾出道發展，曾於1989年推出同名專輯《梅愛芳》，歌曲包括〈香檳浸著的門匙〉、〈夢醒情真〉、〈台板人生〉 等，而過程中當時星運亨通的梅艷芳亦不時邀請梅愛芳同台合唱。梅愛芳曾於1980年至1991年間參演不少麗的和亞洲電視的劇集演出，作品包括《人在江湖》、《武俠帝女花》等，同時亦有參演電影，作品包括《開心勿語》、《告別有情天》及《龍之爭霸》等。不過其實梅愛芳後來亦在患病後淡出幕前，甚至全力為妹妹梅艷芳處理關於其演藝事業的事務。

《梅艷芳》談及梅愛芳與梅艷芳曾為結婚一事發生爭執。（《梅艷芳》劇照）

已故樂壇天后梅艷芳生前跟胞姊梅愛芳感情深厚，而梅姐靈位亦安設在胞姊靈位旁。（鄺鈺瑩攝）

很多前輩過往受訪時都形容，姐姐梅愛芳其實比梅姐成熟和溫婉，與其說她是梅姐姊姊，更多人會說她像梅姐母親。《梅艷芳》電影中描述的僅僅那小部份，例如當年梅姐被掌摑一事困擾，梅愛芳總是默默在照顧妹妹，她對梅艷芳的包容、愛護與支持，對梅姐而言是世上唯一的愛，相較於她一生中的數段戀情，包括近藤真彥、林國斌等等，梅愛芳才是梅姐一生中最重要的人，而當然，梅愛芳於2000年離世，梅姐的傷痛絕對不少於2003年摯友張國榮離世的痛，相信當年梅姐的悲傷，是外人不能體會，甚至非筆墨所能形容，又當然，《梅艷芳》一戲中亦未能充份演繹出來。