聖誕禮物｜$400內禮物精選　DIY浪漫星願燈Pokémon魔法森林$300起

聖誕又到了，還未想好送什麼禮物給另一半？今個聖誕不如和他參加DIY工作坊，享受一起製作的過程外，還可送對方一份獨一無二的禮物，一盞夢幻星願燈或一個押花香熏小夜燈都同樣浪漫！



月夜星願燈工作坊 手揑紋理色澤世上唯一

月亮總是詩意無限，時而象徵思念、時而代表團圓，趁著今個聖誕送他一個月球，傳遞你的愛意吧。在月夜星願燈工作坊，除了皎潔酷月，你還可親手創作屬於你的星球，摘下點點星光！有別於一般倒模製作的月球燈，會運用不同材料，手捏出各種色澤紋理，製作出一個與眾不同的星願燈！立即按此優惠報名

按圖即看月夜星願燈作品：

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月夜星願燈工作坊



地點：九龍新蒲崗嘉榮工廠大廈4B Hong Kong Make Centre

「01空間」優惠價：$350/人起（原價：$420/人）

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$50優惠，名額有限，報名從速！



押花香薰加濕小夜燈工作坊 放鬆療癒美肌

相信無人不喜歡花朵和香氛，這款押花香薰加濕小夜燈除了精緻優雅外，還備香薰加濕器功能，最適合冬天加幾滴精油療癒，放在床邊，為肌膚來個保濕滋潤的「香薰浴」。立即按此優惠報名

押花香薰加濕小夜燈工作坊



地點：上環秀平商業大廈11樓 Fleur Doux’s studio

「01空間」優惠價：$360/人（原價：$400/人）

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$50優惠，名額有限，報名從速！



玻璃發光擺設工作坊 獨一無二閃爍Pokémon魔法森林

Pokémon寵物小精靈可愛活潑，是不少人的童年回憶，假如另一半是Pokémon迷，不如用黏土製作出喜愛的Pokémon公仔和森林，創作獨一無二的【Pokémon魔法森林】玻璃發光擺設。立即按此優惠報名

Pokémon魔法森林玻璃發光擺設工作坊(Art Always)

Pokémon魔法森林玻璃發光擺設工作坊



地點：上環秀平商業大廈11樓 Art Always Studio

「01空間」優惠價：$370/人（原價：$400/人）

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$50優惠，名額有限，報名從速！



陶瓷動物擺設工作坊 型態百變小寵物

比起《人鬼情未了》的拉坯式造陶方式，手捏陶瓷更容易上手，並且可塑性高，猶如黏土般可隨心製作成喜愛的形狀。這個工作坊講解陶瓷基本知識，教授手捏技巧和方法，製作屬於你的一隻陶瓷作品。立即按此優惠報名

按圖即看陶瓷動物作品：

陶瓷動物擺設工作坊



地點：九龍太子道西141號長榮大廈6樓E室 思陶藝術工作室CC Art Studio

「01空間」優惠價：$540/位（$550/位）

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！

