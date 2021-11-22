大S汪小菲正式宣布離婚結束十年婚姻 未回應分9億家產傳聞

台灣藝人大S（徐熙媛）與汪小菲今年6月爆出離婚傳聞，大S單方面宣布離婚，過去數月汪小菲與奶奶張蘭先後多次對外稱沒有此事。不過今日（22日）台灣傳媒《鏡週刊》報導，大S和汪小菲的10年夫妻情確定走到盡頭，指大S在11月初正式向台北地方法院家事庭遞狀，訴請與汪小菲離婚，雙方將針對名下9億（新台幣）家產和一對子女日後相處模式進行調解，而雙方目前已有共識，將會在近日對外宣布離婚調解結果。



根據《鏡週刊》、《中時新聞網》等多家台灣傳媒報導指，有知情人士爆料，其實汪小菲9月底來台是來談離婚，大S接著則在11月初告進法院訴請與汪小菲離婚，並隨即由法官進行調解，雙方針對大S名下6億餘元（新台幣）豪宅、汪小菲「S hotel」3.5億元（新台幣）資產等財產分配，一對子女日後相處模式進行調解，而雙方在法官主持下已有共識，近日即會對外宣布離婚調解結果。小S及汪小菲今日較早前正式宣布離婚，11月22日兩人共同發出聲明，證實和平解除婚姻關係，並已辦理相關手續。

聲明全文如下：

「汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。」也希望媒體和大眾能夠尊重雙方的選擇，同時為避免對雙方及其家人產生不必要的傷害，懇請各位能夠給予雙方更多的私人空間。」

大S與汪小菲共同發聲明，正式宣布離婚。（微博）

傳大S和汪小菲已此情不再。（微博@大S）

根據台媒報導，兩人離婚導火線是汪小菲6月初才因在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，即使汪小菲發文道歉，仍無法挽回這段10年婚姻，而汪小菲9月底來台時就婚變傳聞指「我們很好！」後來他卻在抖音刪光有關大S的內容，而他的微博自我介紹亦改成「小玥兒她爸」。