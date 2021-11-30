【婚禮歌曲2021】10首甜蜜結婚歌曲清單！適合成長片段背景音樂

擁有一個刻骨銘心的浪漫婚禮，相信是不少女生的夢想，除了漂亮的婚紗、情深的誓言外，婚禮上的音樂也是重要一環。既想配襯浪漫的氣氛，又想找到一首最能代表自己的歌，但動聽的又豈止Mirror姜濤《蒙著嘴說愛你》？不妨參考以下10首適合婚禮或成長片段播放的中西樂曲，製作屬於你和另一半的婚禮歌單。



不少新人都會為婚禮上用的歌曲而感到煩惱，除了動聽之外，亦要配合婚禮場合。（圖片來源：Pixabay）

婚禮音樂在婚宴上擔當着重要的角色，好讓新人和親朋好友更加投入在浪漫的氣氛之中。外國有DJ網站就揀選了50首2021年最多新人揀選的婚禮音樂。當中部分更是港人耳熟能詳的經典金曲。

1. Can’t Help Falling In Love

Wise men say only fools rush in But I can't help falling in love with you Shall I stay? Would it be a sin If I can't help falling in love with you? 《Can't Help Falling in Love》

由貓王皮禮士利唱出的經典旋律《Can’t Help Falling In Love》，為不同年代的新人唱出他們的心聲。金曲多年來有不少歌手翻唱，其中美國歌手Haley Reinhart唱出的版本最受大眾歡迎，另外Boyce Avenue的結他翻唱版亦令不少人感動不已。

2. Perfect

Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms Barefoot on the grass, listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel in person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight 《Perfect》

要數到婚禮必聽的歌曲，就不得不提Ed Sheeran的《Perfect》，歌曲收錄在2017的《÷》，旋即風靡全球，至今Youtube影片已錄得30億次瀏覽量。此外，Ed Sheeran另一首歌曲《Thinking Out Loud》亦登上排行榜第五名。

3. A Thousand Years

I have died everyday, waiting for you Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more 《A Thousand Years》

由Christina Perri唱出的《A Thousand Years》是2008年上映電影《吸血新世紀》的主題曲，電影型男美女加上劇情講述至死不渝的愛情，當年深受一眾年輕男女的歡迎，而主題曲至今仍是不少新人愛用的婚禮歌曲。

4. You Are The Reason

I'd climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken Oh, 'cause I need you to see That you are the reason 《You Are The Reason》

由Calum Scott主唱的《You Are the Reason》首次發佈於其2017年推出的首張專輯內，上載於Youtube的音樂影片由2017年推出至今，更已經錄得7億瀏覽量。片段中，Calum Scott在烏克蘭基輔的街道上散步，看見不同人在生命中的經歷，包括愛情和親情，迎接生命的到來和面對生離和死別，勉勵聽眾把握每分每秒，珍惜身邊的人。

5. 蒙著嘴說愛你

So I say I love you 只有愛恆久不枯 生活在劫難裡 心靈從未給沾污 即使要蒙著我嘴 我亦可高呼 全憑愛令我堅持 還有你悉心照顧 《蒙著嘴說愛你》

除了外國的金曲排行榜，提起婚禮歌曲，又怎可不提姜濤@Mirror的《蒙著嘴說愛你》，2020年推出其第4首個人單曲，短短1年在Youtube上已經累積了1千萬瀏覽量，姜濤的出現不單令無數香港男士霎時變成「前夫」，同時《蒙》亦成為婚禮上最常出現的廣東歌之一。

6. 《正式開始》

開始 開始有心跳 開始世間煩擾 忘了 好風景不少 開始 飄飄然地飄 戀愛徵兆 在相識 頭一秒 知道自己找到了 《正式開始》

《正式開始》是陳卓賢Ian@Mirror推出的第三支單曲，當時Ian更親身飛到日本東京取景，導演莊少榮的提議下以女友視覺拍攝，結合東京的優美街景，呈現情侶剛開始交往時的靦腆。歌曲所帶出純愛的感覺令人耳目一新，推出短短48小時就已經登上YouTube熱門排行榜第一位。

7. 《特登》

Cos I’ve been waiting for so long And I’ve been thinking over, oh on and on Will you be worried when I’m gone Oh I’ve been waiting, where you are is where I belong 《特登》

同樣來自Mirror的江𤒹生AK，就是以《特登》一曲作為出道的個人單曲，有別於AK一貫的勁歌熱舞，歌曲走濃厚的港式少男情短懷。音樂影片勾勒出讓人又怕又期待的愛情，雖然看似普通，但愛情來到時又會令人小鹿亂撞。去年三月推出至今，已吸引逾60萬人登入Youtube欣賞。

8. 《Everything I Need》

'Cause baby, everything you are Is everything I need You're everything to me Baby, every single part Is who you're meant to be 'Cause you were meant for me And you're everything I need 《Everything I Need》

由Skylar Grey主唱的《Everything I Need》是電影《水行俠》的主題曲，雖然電影中主打動作及特技情節，不過由於電影的大賣，亦令歌曲大紅特紅，上映短短數天就已攻佔KKBOX外語單曲排行榜的第一名。

9. 《Can You Feel The Love Tonight》

And can you feel the love tonight? It is where we are It's enough for this wide-eyed wanderer That we got this far And can you feel the love tonight How it's laid to rest? It's enough to make kings and vagabonds 《Can You Feel The Love Tonight》

歌曲是經典迪士尼動畫《獅子王》的其中一首插曲，劇情提到主角辛巴巧遇娜娜，雙雙墜入愛河時，背景就會奏起《Can You Feel The Love Tonight》。歌曲原本由著名歌手Elton John獨唱，後來加入男女合唱版本，大受歡迎。後來更吸引不少歌手翻唱，令歌曲多年來的熱度不減。

10. 《Beautiful In White》

So as long as I live I love you Will have and hold you You look so beautiful in white And from now 'til my very last breath This day I'll cherish You look so beautiul in white Tonight 《Beautiful in White》

歌曲是由愛爾蘭組合Westlife的主唱Shane Filan，為自己妻子兒女所演唱的歌曲。當時歌曲在發佈時發生了一段小插曲，事源2010年時，歌曲在沒有官方發佈的情況下在網上流出，但經過網友鑑定和Westlife成員Kian和Mark之後的電台訪問中承認，歌曲是組合於2005年錄製的一個樣本歌曲（Demo），不過流出後獲大眾高度評價，於Youtube上的音樂影片由2018年推出至今，已錄得近1億點擊率。