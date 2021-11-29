58歲的女星苑瓊丹入行至今38年，對近代觀眾來說苑瓊丹三字可能是「醜」的同義詞，全因為她近年一直以演醜角見稱，不論電視電影都是清一色醜。但近日有網民在臉書群組分享一張苑仔舊照，發帖的樓主留言指「她是石榴姐」，照片引起不少網民熱烈討論，認為照片中的她難以辨認，但亦有較年長的網民一看便認出是初出道的苑瓊丹。



日前網民在臉書群組「90年代回憶」發帖並上載的一張苑瓊丹舊照。（臉書截圖）

日前網民在臉書群組「90年代回憶」發帖並上載的一張苑瓊丹舊照，相中人頂著一個當年相當盛行的「中森明菜頭」，齊蔭瀏海配上瓜子臉，有網民猜測相中的她只有約20歲，長得相當標緻。有網民直言「苑瓊丹本來就係個靚女」、「見過佢真人真係靚」，只是後期以演醜角而盛名，包括電影《唐伯虎點秋香》中的石榴姐、電視劇《男親女愛》的仙姑等，都是她的經典之作。

苑瓊丹話自己投資超市：「唔係想做大茶飯，走貼地路線，希望街坊慳到錢，我地又賺少少咁囉！」

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其實苑瓊丹是前亞洲電視第一期藝員訓練班學員，當年的同學還有吳毅將、黃秋生、李嘉玲、麥翠嫻及尹天照等。她早於1983年入行，第一部參演劇集是她在訓練班期間的實習作品《鹹魚豆腐白菜仔》，當年苑瓊丹仍然以原名苑麗瓊出道，亞洲電視當年曾為這部劇集拍攝宣傳片，而苑瓊丹亦有份出鏡。片中的她一臉稚氣，穿著一件寶藍色上衣，頭戴寶藍色髮帶。當時苑仔在亞視參演過不少劇集演出，包括《少女慈禧》、《阿SIR阿SIR》、《俄羅斯輪盤》等，她在亞視逗留了接近12年但仍未有成品作。及至1991年，她獲得導演陳嘉上賞識開始參與電影拍攝，如《審死官》、《武狀元蘇乞兒》、《唐伯虎點秋香》等，這時期的她開始為人所知，其搞笑幽默一面已成為觀眾心中印象，令很多觀眾早已忘記她年輕時曾經也是名美女。