聖誕好去處｜淺水灣全港首間極光餐廳　西貢露營觀星浪漫過聖誕

轉眼又到聖誕，計劃好怎樣與另一半共度佳節了嗎？嫌酒店staycation和海景餐廳fine-dining太沒新意？今次介紹的西貢露營和淺水灣極光小屋定必讓你驚喜，過一個浪漫又難忘的聖誕節原來不難！



聖誕Glamping連獨木舟BBQ 人均$1000有找

冬季是觀星的時節，尤其今年12月13-15日更有雙子座大型流星雨，最適合到郊外露營觀星！

西貢郊外遠離人煙，可欣賞到漫天星宿。（藍天體育會）

藍天企嶺下水上活動中心位於西貢，是個人跡罕至、風景優美的隱世營地，藍天會為客人準備所有露營裝備 ，包括帳篷、餐具、枱櫈、燒烤爐甚至燒烤食物等，更有洗手間和淋浴間提供，保證露營新手也享受到露營樂趣！這個兩日一夜營還包獨木舟生態遊，在教練指導下可學習到基本獨木舟技巧，同時考取初級證書，其後便可控制獨木舟，欣賞企嶺下的大自然景色！現經「01空間」預訂企嶺下露營套餐只需$3,720/4人，輸入推廣碼「XMAS2021」，更即享折上折$200優惠，即人均$885，按此立即報名留位！

想遠離光害，星月作伴入眠的你，不妨選擇西貢外島露營旅程，藍天會會提供快艇接送客人前往外島，探索小島風光，晚上則一邊燒烤，一邊欣賞滿天星河，2人一營，最適合與另一半過一個浪漫聖誕！

按圖即看藍天會西貢露營的重點活動：

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淺水灣聖誕限定 極光餐廳180度全海景

淺水灣遠離繁囂、水清沙幼的海灘加上歐陸風情的街道，絕對是聖誕約會勝地。今年淺水灣商場the pulse推出聖誕限定活動，空中花園化身成全港首間極光體驗館Aurora Lab。由10間充滿聖誕氣氛的北極小屋組成的Aurora Lab，為一眾「追光者」精心打造Arctic Dinner及Aurora Dinner兩節Fine Dining 體驗！

全港首間極光體驗館Aurora Lab登陸淺水灣。(the pulse)

客人在 Aurora Lab可盡享180度零死角海景，飽覽日落景色，而獨立小屋中還會按時上演滿天星宿、浪漫飄雪以及夢幻極光的效果。

除了仿極光浪漫秘景，餐廳供應的Fine Dining晚宴更會以故事和心理測驗形式進行，每一道菜都會附上故事卡，客人的不同答案將會牽引出不一樣的故事情節，從中找出自己的靈魂色彩，最後更可按心理測驗結果，免費換領一杯屬於自己靈魂色彩的Cocktail，為這場浪漫盛宴畫上完美句號。

現經「01空間」預訂Aurora Lab聖誕晚宴最高減$284，座位有限，記緊按此趁早預約！

在夢幻飄雪和極光下享受聖誕大餐。（the pulse）

特色本地啤酒廠導賞

近年流行手工啤，喜愛品酒的你又知道精釀啤酒是如何釀製嗎？本地手工啤品牌「門神」的啤酒廠導賞逢星期五開放，由釀酒師或資深員工即場介紹香港本地精釀啤酒製作過程，以及「門神啤酒」的品牌故事，參加者更可品嚐8款定期及限量釀造的啤酒，以酒會友，享受一場手工啤派對吧！按此立即報名