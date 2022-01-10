52歲前港姐林穎嫺確診Omicron　曾與楊寶玲聚會：玩得開心唔緊要

1987年度香港小姐季軍及國際小姐最上鏡小姐得主林穎嫺，今日在個人YouTube頻道開Live，驚爆近日感染新冠狀病毒Omicron。



早已移居美國的林穎嫺，較早前在直播中說：「個徵狀係似傷風，其實星期二開始有啲muscle pain，少少好low grade嘅feve，跟住有少少鼻水，好似傷風咁嘅，本來星期三約咗去打booster都冇打到，去咗做反應性蛋白試驗，昨日收到report中咗COVID⋯⋯真係好多人中，不過，唔使擔心，只係有啲muscle pain，又冇咳，好似有少少傷風嘅感覺，人攰攰地，我都瞓咗好多個鐘頭，晚晚都瞓十個鐘頭以上，係把聲沙沙哋，個人好精神，其他冇乜嘢。」

林穎嫺指，假期期間去了很多地方慶祝包括睇波，估計自己可能因此染疫。（YouTube截圖）

林穎嫺指，由於近日是假期，稱自己去了很多地方慶祝包括睇波及出街，直言自己可能因此染疫。她又說：「不過唔緊要啦，都唔係好大件事，呢個新年假期玩得好開心，好朋友賈思樂、楊寶玲、蘇珊嚟咗探我哋，好彩當時未中招，大家可以聚吓一齊食飯，我亦都同 Louis（賈思樂）傾過偈。」

現年52歲的林穎嫺參選香港小姐前，曾是第二代「開心少女組」成員，當選香港小姐季軍後拍攝過不少劇集，如《老子萬歲》、《小小大丈夫》、《家山有福》等，直至1999年，她在美國洛杉磯與美國人Tom Dupont結婚，育有1子2女，分別在2004年誕下大兒子、2006年誕下大女兒及2008年誕下小女兒，相夫教子，全職做家庭主婦。