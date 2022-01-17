今日（17日）有報道指，於2019年成為無綫（TVB）親生女的黃文意，近日鋪路投考政務主任（AO），引起網民熱議。



黃文意憑無綫節目《三日兩夜》爆紅。（《三日兩夜》節目截圖）

現年29歲的黃文意曾參演不少劇集及電影演出，包括TVB經典劇集《天地豪情》、《陀槍師姐》、《先生貴姓》及《金玉滿堂》等，她曾透露自己於97年以童星出道，其父親在內地從事LED燈生意，在內地經營一間市值40億的上市公司，因此被網民封為「10億千金」。她在香港出生，至9歲時赴英國傳統私立學校克利弗頓學院（Clifton College）讀書，回港後她獲當局以資優生身份獲得「跳級」特別安排就讀沙田官立中學及賽馬會體藝中學（主修視覺藝術），隨後升讀香港中文大學文化研究系學士課程。

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2016年黃文意開始正式走進娛樂圈，加入無綫電視擔任TVB娛樂新聞台粵語主播。及至2018年，黃文意開始建立自己的美容王國品牌，與朋友經營韓國護膚品代理店「Princess House」，同時開始修讀香港大學比較文學與文化研究系碩士課程。

雖然黃文意在學歷上令人驚艷，但她的情路卻相當崎嶇。黃文意在2018年曾與唐文龍傳緋聞，更被傳媒指是「父女戀」，而女方亦一直否認戀情。及後又傳她與無綫電視藝員李日昇拍拖，最後疑因男方出軌而分手，同樣地女方一直沒有承認戀情及作出回應，至2019年她跟塞爾維亞籍前香港甲組聯賽球員艾雲·馬歷治（Ivan Marić）交往至今。