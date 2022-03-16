46歲佘詩曼依然期待愛情：遇到對的人　為何還花時間去醞釀？

早前有媒體拍到佘詩曼跟一名神秘男子外出的照片，即時傳出佘詩曼疑似新戀情曝光。此名神秘男子亦多次做「柴可夫斯基」接載她出入，更陪伴她一同照顧佘媽媽。不過所謂「新歡」原來是佘詩曼的親哥哥，惹來不少笑料。



曾被「富二代」被追求 佘詩曼不甘願做豪門太太



佘詩曼中學畢業後決定前往瑞士攻讀酒店管理學系，當時跟初戀男友依依不捨，男友更親手為她做了一個卡片。她卻跟男友說：「不要等我，我不想拖累你。」到了瑞士讀書時，她認識了一個台灣的「富二代」被其追求，男子為了向佘詩曼求婚堆了一個和她一樣高的雪人，內藏一顆鑽石戒指，讓她感動不已。畢業後決心跟隨男子到台灣，不過男子卻要她婚後成為一個相夫教子的好太太。佘詩曼自小生性好強，這樣生活她並不能接受，很快二人就分道揚鑣。

佘詩曼「新歡」原來是佘詩曼的親哥哥，惹來不少笑料。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼因母親鼓勵 踏上港姐舞台



正因佘詩曼放棄成為一名富豪太太的決定，冥冥之中改變了她的一生。回港後她正打算從事酒店管理行業的工作，不過當時前景不太理想，就在佘詩曼迷惘不安的時候，母親此事看到港姐招募的宣傳片，因而鼓勵她去報名一試。當初佘詩曼較抗拒的，其後因母親苦口婆心的勸解，使她最終踏上港姐舞台並勇奪季軍，更被外界稱「小劉嘉玲」。

1997年港姐前三甲中，翁嘉穗奪冠軍、李明慧得亞軍、佘詩曼成季軍，前三甲中就只有佘詩曼仍活躍於娛樂圈。（VCG）

佘詩曼入行初期演技受到質疑



不曾接觸演戲的佘詩曼初入行受到不少鋪天蓋地的質疑，面對大眾們的抨擊，她一度想退出演藝圈。不過佘詩曼不甘心，只好硬着頭皮繼續撐下去，其後她憑自身努力及天賦打開了她的逆襲之路。2000年《十月初五的月光》打破了香港電視的收視記錄，憑劇集中飾演「祝君好」一角的佘詩曼紅遍半邊天，更讓她奪下星輝大獎。

佘詩曼於2014年成雙料視后。（Youtube@TVB USA Official）

佘詩曼入行多年傳出多段緋聞



由於《十月初五的月光》熱播使佘詩曼跟張智霖的緋聞傳得沸沸揚揚，當時張智霖已跟袁詠儀相戀9年，據悉當時袁詠儀聽聞此事更大罵佘詩曼。不過不久後張智霖與袁詠儀就宣布結婚，至於緋聞亦不了了之。

當年《十月初五的月光》熱播使佘詩曼跟張智霖的緋聞傳得沸沸揚揚。（《十月初五的月光》劇照）

不過向來桃花旺盛的佘詩曼，之後跟陳浩民接連合作《情緣機車俠》及《飄忽男女》等劇集。當時陳浩民外型陽光帥氣，吸引不少觀眾的熱愛，由於二人多次合作，亦隨之傳出緋聞說。根據當時有傳媒報道，佘詩曼經常到陳浩民的住所過夜，更爆出疑似二人情慾對話，對此陳浩民曾相當氣憤直斥該媒體。

2002年佘詩曼、陳浩民拍攝電影《飄忽男女》擦出火花，03年又連續合作了兩部內地劇，古裝的《江南京華夢》和現代戲《帶我飛帶我走》。（《江南京華夢》劇照 ）

之後《鳳凰四重奏》的出色演技使佘詩曼成為TVB史上雙料視后，這年佘詩曼又被傳出跟丁子高的緋聞，據知因此緋聞刺痛了陳浩民。當時的陳浩民玩心不改，時常被指到流連夜店，但他極力否認。不久佘詩曼直言因媒體壓力及分隔兩地導致難以維持戀情，不過至今佘詩曼從來沒有承認戀情一事。

佘詩曼當年憑《鳳凰四重奏》成為TVB史上雙料視后。（《鳳凰四重奏》劇照）

其後，佘詩曼跟吳卓羲鬧出緋聞，不過又不了了之。2008年《法證先鋒2》播出後，佘詩曼跟鄭嘉穎的戀情也被媒體炒得火熱，更一度傳出二人同居的傳聞。佘詩曼雖則否認，卻曾在電台直言同居生活很快會習慣。當年鄭嘉穎也是TVB當紅小生，跟佘詩曼絕對是金童玉女。不過很快鄭嘉穎就跟比自己小12歲的陳凱琳踏入婚禮殿堂，使佘詩曼跟鄭嘉穎戀愛緋聞隨即消失。

佘詩曼跟鄭嘉穎合作《法證先鋒2》一度傳出二人同居的傳聞。（《法證先鋒2》劇照）

佘詩曼罕有談及愛情觀



佘詩曼入行至今感情生活都相當低調，對戀愛緋聞從來絕口不提。早年她罕有在內地江蘇衛視節目《新相親大會》中談及自己的愛情觀，並自爆自己仍然是單身，並透露昔日曾出現一個談婚論嫁的對象。儘管多段「戀情」都無疾而終，但她依然深信有愛，亦表明自己不會為了結婚而結婚。

佘詩曼入行至今感情生活都相當低調，對戀愛緋聞從來絕口不提。（IG@charmaine_sheh）

愛情這個東西真的很玄，要找到一個自己喜歡的人，並不容易，但我還是相信愛情。 佘詩曼

佘詩曼多段「戀情」都無疾而終，但她依然深信有愛，亦表明自己不會為了結婚而結婚。（IG@charmaine_sheh）

愛情是一件美好的事，有人來分擔你的累和快樂是一件幸福的事，多一個人就多一份溫暖少一份孤獨 佘詩曼

不要輕易妥協將就，不要急於擁有，也不用拒絕。做最好的自己期待一個勢均力敵或互補同頻的人 佘詩曼

佘詩曼曾提及自己跟前度都會保持友好關係，對方結婚亦會大方送上祝福。她曾遇過前度求復合，卻遭到她拒絕。因為佘詩曼明白改變一個人相當困難，最終可能亦會因同一原因再次分手。現年46歲的佘詩曼身邊好朋友亦一一組織家庭，她卻孤身一人。不過佘詩曼從不擔心，並相信總有一天會遇上對的人，亦不介意閃婚。

佘詩曼身邊好朋友亦一一組織家庭，佘詩曼卻孤身一人。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼曾提及自己跟前度都會保持友好關係，對方結婚亦會大方送上祝福。（IG@charmaine_sheh）