俄烏戰爭｜烏克蘭軍醫媽腹部中槍　拼死救治同伴直至生命最後一刻

【俄烏戰爭／軍醫母親】烏俄戰爭遍地戰火，2022年2月24日俄羅斯下令對烏克蘭採取軍事行動（Special Military Operation），使烏俄戰爭正式開戰，直至今天已踏入第27天，根據聯合國統計烏克蘭已有902名人民死亡、1459人受傷，並達1000萬人逃離烏克蘭。經過多輪談判，雙方仍未達成共識，日前（20日）烏克蘭總統澤連斯基接受美國有線新聞（CNN）訪問表示假如談判失敗，可能將會導致第三次世界大戰爆發。



【俄烏戰爭／軍醫母親】烏克蘭局勢：圖為2022年3月10日，烏克蘭馬里烏波爾一名男子走在被轟炸過的街上。（AP）

昨日早上（21日）俄羅斯向烏克蘭最後通牒，下令烏方必須於（香港時間上午10點）位於馬立波（Mariupol）的士兵投降，否則將會展開可怕的人道災難，但烏方即時拒絕投降。現時當地仍然有40萬居民困在當地，缺水缺糧，情況令人擔憂。

【俄烏戰爭／軍醫母親】烏克蘭局勢：2022年3月20日，一名母親在西部城市利沃夫（Lviv）火車站與從馬里烏波爾（Mariupol）逃出的兒子團聚。（AP）

由於烏俄戰爭牽連甚廣，死傷無數。近日一名烏克蘭著名軍醫Olga Semidyanova於3月3日在烏克蘭南部頓涅茨克（Donetsk）所發生的槍戰中腹部中槍，但她不顧自己安危，仍然努力救冶身旁受傷的同伴，直至最後一刻。烏克蘭政府封她為「母親英雄」（Mother Heroine）以作表揚她的英勇事跡。

【俄烏戰爭／軍醫母親】烏克蘭著名軍醫Olga Semidyanova於3月3日在烏克蘭南部頓涅茨克（Donetsk）所發生的槍戰中腹部中槍，最終不幸身亡。（Twitter@MFA of Ukraine）

據英國媒體《The Sun》報道，家人們得知她陣亡的消息後，陷入了絕望之中，現年48歲的Olga Semidyanova育有6名子女，亦在孤兒院領養6名孩子。身為母親怎會捨得離開自己的孩子們，但身為一名軍醫又無法離同伴而去，當時在頓涅茨克（Donetsk）戰爭中身中致命傷，但眼見同伴一個一個倒下，她已忽視了自己的安危，拚死救治身旁的同伴。

【俄烏戰爭／軍醫母親】Olga Semidyanova忽視了自己的安危，拚死救治身旁的同伴。（AP）

Olga Semidyanova的女兒Julia亦表示：「母親把士兵救治直到最後一刻，得知母親死訊及她的死亡地點，但戰爭激烈讓我們仍然無法安葬母親。」烏克蘭內務部顧問Anton Gerashchenko亦表揚她是民族英雄：「她跟俄羅斯暴徒對抗中被殺害，即使得知隊伍可能無法生存，也一直心存守護國家的意志，她是民族英雄。對我來說，她是英雄。」

【俄烏戰爭／軍醫母親】Olga Semidyanova女兒Julia表示：「戰爭激烈讓我們仍然無法安葬母親。」（AP）

（資料來源：《The Sun》）