消費券2022｜小米減價低至65折　純白家電女生最愛　$3XX藍牙耳機

小米減價｜小米以實惠價錢，簡約設計提供不同電子及智能產品，不少人也是用家，除了手提電話，風筒、吸塵器、掃地機器人等都是人氣產品；小米將在於4月6日至12日舉行為期一星期的「米粉節 2022」，低至65折，同時推出4月新品。



消費券2022｜小米將在於4月6日至12日舉行為期一星期的「米粉節 2022」。（小米）

消費券2022｜7日「米粉節22」低至65折 精選最平家電

小米香港每年均舉行「米粉節」提供一連串折扣和領取優惠券、限時秒殺及消費獎賞：於4月6 至12日期間（每天上午 0:00 至晚上 11:59），單筆消費每滿 HK$300 即減 HK$30，相等於9折優惠，而且是可以同時參與其他消費獎賞，不過手機、平板及新品不適用於這優惠。

小米的生活用品以純白、簡約設計，吸引許多女生，或喜歡簡約、一致性家品的人使用，是次「米粉節」中，人氣產品如米家無線吸塵器、空氣循環淨化器、米家智能電風扇座地式、手錶等也有減價，原價$1,399吸塵器可以低至HK$1,109購入、原價HK$3,299小米空氣循環淨化器則低至HK$2,729。

消費券2022｜小米單筆消費每滿 HK$300 即減 HK$30。（小米）

另外，「米粉節 2022」每日都在 mi.com 限時搶購以 下多款特價產品。包括：

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4月6日：小米智能無刷電鑽黑色｜原價：HK$769｜秒殺價：$629



4月7日：小米筋膜按摩槍黑色（限量200部）｜原價： $759｜秒殺價：$659

小米電動鬚刨S700 黑色（限量200部）｜原價：$699｜秒殺價：$569



4月8日：米家掃拖機械人｜原價：$2,299｜秒殺價：$1799



4月9日：Redmi Buds 3 Pro降噪藍芽耳機灰色｜原價：$429｜秒殺價：$319



4月10日：Redmi手錶2 Lite黑色｜原價：$429｜秒殺價：$379



4月11日：小米智能變頻電風扇2｜原價：$549｜秒殺價：$499



4月12日：小米手環6｜原價：$299｜秒殺價：$239

小米智能無刷電鑽黑色｜原價：$769｜秒殺價：$629



消費券2022｜小米智能變頻電風扇 2/ 2 Pro（小米）

「米粉節 2022」也主打親民又實用的新品，「小米智能變頻電風扇 2/ 2 Pro」（$749）與「Xiaomi Buds 3T Pro 限量色極光綠」（$899），「小米智能變頻電風扇 2/ 2 Pro」不受電線和插座限制，隨處在家可用，除了模擬自然涼風，風扇可輕鬆調節風扇座高度，無論是桌上或地上也適合。

「Xiaomi Buds 3T Pro」人體工學設計，緊密貼合，機身輕盈，適合長時間佩戴；HRTF 專業調音，錄音室等級調校標準；而且採用高階液體矽膠物料，防塵防水，更適合運動使用。