Uplive Superstar主播招募｜多才多藝的你可能是下個百萬直播主！

天生多才多藝又充滿表演欲的你，正尋覓一個能夠發揮所長的機會？01女生 X Uplive Superstar正舉行人氣主播招募活動，助你成為百萬粉絲的主播，踏上演藝舞台，夢想成真。



人氣主播 月賺達6位數

去年引起全城熱話的ViuTV選美真人騷《造美人》，獲得全場總冠軍的楊芷羚（Stella），也是直播平台Uplive的人氣主播，月賺達6位數字，轉戰電視台後更成功轉型，進軍娛樂圈。

當年Stella簽約成為Uplive主播後，積極在平台上直播唱歌、跳舞，並與粉絲們互動；她曾參加Uplive主辦的《王者SING戰》，獲得最佳歌手季軍，及後屢獲拍攝廣告的機會，成為藝人前，已是薄有名氣的廣告網紅。

當年Stella簽約成為Uplive主播後，積極在平台上直播唱歌、跳舞，並與粉絲們互動。（Instagram：@stellayeung）

由直播主轉型成藝人

Stella成功打響知名度後，她和其他Uplive主播一樣，透過觀眾的支持和他們送出的虛擬禮物賺取「U 幣」，兌換成現金，輕鬆賺取外快。一名任職模特兒的主播便曾成功一天賺取近9萬港幣！你也想成為一位「多財多藝」的主播嗎？

參加方法

如果你也想成為人氣主播，由即日起至6月3日，簽約成為Uplive獨家新主播，在Uplive平台分享日常生活及興趣，透過觀眾們送出的虛擬禮物或參加平台舉辦的活動賺取「U 幣」。獲得活動指定禮物最多者，即能在榜單活動中勝出，首名即成為「Uplive Superstar」，頭1，2名獲勝者更可拍攝短片於「01女生」作宣傳及獲得「香港01」更多曝光機會，亦同時會展示於Uplive的Facebook及Instagram。

如果你也想成為人氣主播，由即日起至6月3日，簽約成為Uplive獨家新主播，可在Uplive平台分享日常生活及興趣。（鄭子峰攝）

立即把握機會參加Uplive Superstar招募，讓更多人認識多才多藝的你！（鄭子峰攝）

新主播榜

第1名：

- 獲封為 “Uplive Superstar”

- 可參與「01生活」及「01女生」宣傳拍攝1次、曝光40萬次

- 得獎短片拍攝

第2名：

－「香港01」曝光20萬次

－得獎短片拍攝

Uplive 直播App

作為香港第一大直播品牌的Uplive，自2016年強勢登陸香港後，深受本地用家喜愛，用戶人數節節上升，目前香港註冊用戶已突破百萬人，主播更已衝破萬人，每日為香港在內的全球3億用戶提供獨一無二的娛樂直播體驗。同時在美國、印度、越南、沙地阿拉伯、東南亞等國家與地區營運，並服務全球150多個國家地區用戶。並於2019年，Uplive榮獲Twitter授予的「最具國際影響力品牌獎」。

頭1，2名獲勝者更可拍攝短片於「01女生」作宣傳及獲得「香港01」更多曝光機會。（鄭子峰攝）

想由平常路人，走到網絡平台前做直播主，甚至轉型成為獨當一面的藝人？立即把握機會參加Uplive Superstar招募，即填妥以下表格，讓更多人認識多才多藝的你！

Uplive X 01女生 主播招募活動：報名表格