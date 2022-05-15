Netflix孟買大家姐竟是真人真事！少女被賣到妓院至政界女王崛起

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】印度電影《孟買大家姐》早前於Netflix正式上映，上架Netflix後便連續數天榮登「本日香港電影排行榜前10名」的第一位。劇情曲折離奇而且相當戲劇化，講述一名少女被愛人欺騙遭賣到妓院後翻身成黑幫及政界大人物的故事，單看劇情便感覺相當離地，根本難以想像在現實中發生，然而這電影確確實實是由真人真事改編而成，劇中的女主角也是真有其人！



印度電影《孟買大家姐》講述了出生於富裕家庭的少女「甘加」（甘古拜）因為抱有明星夢，她在16歲時被男友以介紹演藝圈熟人為由，拐買至卡馬提普拉的妓院。劇中的她在最初難以接受，後來立下決定為妓女爭取權益，她不僅勇敢奪回自己的權力，還運用黑社會人脈，從身不由己的棋子搖身變為呼風喚雨的女王。而現實中「孟買大家姐」甘古拜的人生，確實比電影還要精彩。電影以「甘古拜」為原型還原了她女王崛起的一生，同時也探討了印度女性議題與落後且根深蒂固的陋習，她為弱勢妓女爭取權益和反歧視的精神確實讓人敬佩，難怪能奪得多日電影排行榜的首位。

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】現實中「孟買大家姐」甘古拜的人生，確實比電影還要精彩。（《孟買大家姐》截圖）

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】最愛的人為錢背叛她 賣入妓院

這位傳奇人物「甘加」（甘古拜）於1939年出生在印度律師世家，家境富裕與父母的寵愛讓她擁有幸福的少女時代，同時也夢想當一名女演員。當時天真的「甘加」怎樣也不會想到如此信任的男友竟會背叛她，承諾與她私奔並帶她到孟買實現演藝夢的男友，竟把她賣進卡馬提普拉的紅燈區當妓女，那男人僅僅為了一千印度盧比（約港幣一百元）便把她賣了。

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】當時天真的甘加怎樣也不會想到如此信任的男友竟會背叛她。（《孟買大家姐》截圖）

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】為活下去屈服 改名重生

最初「甘加」因為難以接受，也有嘗試過反抗，更以絕食手段來面對「惡人」。但最後仍不得不向現實低頭，為了生存下去她選擇了屈服，如其他妓女一樣站在大街上招攬客人，只為活下去。但在富裕家庭出身且天生聰穎的她並沒有放棄人生，她選擇暫時屈服不代表甘願永遠過著這樣的人生，她更將自己的名字由「甘加」改成「甘古拜」，意味著一個全新的自己迎來全新的生活。「甘古拜」開始以各種方法賺取更多金錢，同時也建立自己的人脈，一步一步裝備好自己等待著翻身的機會。

【Netflix孟買大家姐甘古拜】最初她難以接受，也有嘗試過反抗，更以絕食手段來面對「惡人」。（《孟買大家姐》截圖）

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】意外成為黑幫首領乾妹妹 揭殘酷悲哀的現實

終於「甘古拜」迎來了一個接觸黑手黨「帕坦幫」首領「孟買之王」卡里姆·拉拉的機會，她不幸地遭到幫派裡一員暴力對待，全身佈滿傷痕，更傷得下不了床。於是「甘古拜」找上了出名「正義」的拉拉來幫她伸張正義，而拉拉也沒有讓她失望，嚴懲了他的手下。

據傳「甘古拜」為了報答他送了保護繩節rakhi給他，而這繩節在印度是護身符的一種，代表對兄弟的關心與友愛，此舉亦感動了拉拉，黑手黨首領把她認成乾妹妹，並警告其他人不準欺負她，自此「甘古拜」的勢力漸漸長增，一躍成為卡馬提普拉紅燈區的統領人，其後更坐穩了「黑手黨女王」的稱號。

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】「甘古拜」一躍成為卡馬提拉紅燈區的統領人，其後更坐穩了「黑手黨女王」的稱號。（《孟買大家姐》截圖）

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】改變紅燈區風氣 幫助受害者

「甘古拜」接手紅燈區後，一改以往的「不良風氣」。由於「甘古拜」曾經也是受害者，她沒有強迫妓女接客，只留下願意繼續做這份工作的人，並把許多離開家園打拼卻被騙進來賣身的年輕女生送回家中。同時「甘古拜」也盡全力捍衛所有性工作者的權益，不會剝削她們的福利，也會保護她免被虐待。另外，她更充滿善心，幫助孤兒與收養多名孩子，更全力支持他們接受教育。

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】由於「甘古拜」曾經也是受害者，她沒有強迫妓女接客，只留下願意繼續做這份工作的人。（《孟買大家姐》截圖）

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】出席婦女賦權大會 提倡性交易合法化

「甘古拜」隨後更參加婦女賦權大會在台上發表演講，她認為性工作者也應得到平等的權利，更希望推動性交易合法化，甘古拜認為明明是男人主動上門尋求服務，但遭到歧視及斥責的卻是性服務者們，她只希望性工作者也能受到平等待遇。劇中的女主角向全卡馬提普拉女性道出以下言論：

我們有尊嚴地活著 ，不要害怕任何人，女人是權力、財富和智慧的化身，男人憑什麼覺得自己高人一等？ 甘古拜

印度電影《孟買大家姐》早前於Netflix正式上映（Netflix《孟買大家姐》截圖）

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】為性工作者奮鬥「女權發言」引總理關注

劇中「甘古拜」為了參選成政界女王，甘願放棄一切，只為性工作者爭取權益，她直言：

這不是價值的問題，而是那些女人的人生，為了她們，我必須贏得這次選舉，如果我贏了，我就能為她們奮鬥，讓她們的生活變得更好，否則她們只會繼續被折磨。 甘古拜

為了其他人擁有更好的生活，她奉獻了自己的一生去爭取。而現實中「甘古拜」的「女權發言」在印度造成很大迴響，連總理也約見她討論性工作者相關議題。

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】「甘古拜」為了參選放棄一切只為性工作者爭取權益。（《孟買大家姐》截圖）

【Netflix孟買大家姐／甘古拜】離世後備受敬仰

「甘古拜」於1977年離世，她離世前雖然仍未能成功爭取性交易合法化，但對性工作者的貢獻確實是毋庸置疑。而卡馬提普拉紅燈區1990年代因愛滋病及政府重建等原因，性工作者由1992年的4萬5千人漸漸減少至2018年的500人，情況大有改善。「甘古拜」離世後更備受部份女生敬仰，有人會把甘古拜當成神像拜，可見她在印度女性中的非凡地位。其實「甘古拜」的生平一直眾說紛紜，電影也略有美化她的故事，不過無論如何她對印度女性，特別是性工作者的付出絕對是肯定的。