2023婚嫁吉日｜雙春閏月結婚夫妻更和睦？酒店婚宴自助餐$498位起

結婚是人生的重要大日子，在中國傳統上，選擇一個吉日來舉行婚禮，是籌備婚禮的第一步。適逢來年2023是「雙春兼閏月」的好年，不妨盡快選定婚期，及早預訂心儀的婚宴場地，以免錯失「良機」！2023年宜嫁娶的日子有哪些？具特色的酒店婚宴套餐又有什麼選擇？



「雙春兼閏月」之年結婚 夫婦關係更和睦？



相信大家都知道「雙春兼閏月」是結婚好年，但又知道當中的寓意嗎？「雙春」是指該年有兩個立春，多數與「閏月」並存。在傳統習俗上，「雙春兼閏月」有「喜上加喜」的意思，寓意在該年結婚的夫婦關係和睦恩愛。



下年2023就是「雙春兼閏月」的好年，若按「通勝」選擇結婚紅日，必定會再喜上加喜，美滿幸福！



按圖看2023年宜嫁娶好日子：

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擇好吉日後，籌備婚禮下一個步驟是什麼？當然是要選擇合適的婚禮場地！以下精選了4間提供戶外婚禮服務的酒店，還推出限時優惠，準備結婚的新人千萬不要錯過！

晚宴套餐每席$14,888起 戶外證婚入住豪華客房

柏寧酒店設有空中花園，可遠望維港美景，讓親朋好友見證你們最浪漫的一刻。酒店的專業團隊會為你度身訂造完美的婚禮，用心張羅各項婚禮細節。酒店現提供婚宴套餐的限時優惠，另包括不同精選禮遇，如免費入住豪華客房或柏寧套房。婚禮晚宴套餐每席由$14,888起，更設戶外天台證婚套餐。酒店也提供證婚出門套餐，可於特色套房豪華住宿一晚，免費使用婚禮茶具。

按圖看柏寧酒店婚宴設施：

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限時婚宴優惠（5月31日前成功預訂）

晚宴套餐：每席$14,888起

~入住豪華客房或柏寧套房

~無限添飲汽水、橙汁及啤酒



柏寧酒店

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2293 8888

網址：www.parklane.com.hk/zh/index.html



出嫁住宿計劃免費布置服務 自助午餐每位$498起

帝景酒店鄰近於青馬大橋及汀九橋，擁有壯麗的海景。酒店提供多個宴會廳，新人可因應需要選擇戶外證婚，還是豪華婚宴。除了提供三種不同婚宴選擇，酒店亦推出了「幸福蜜語『出嫁日』住宿計劃」，每晚房間價錢由$2,999起，尊享套房婚宴佈置、出嫁日當天免費3小時泊車優惠等。

按圖看帝景酒店婚宴設施：

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中式婚宴午餐：每席6,888起

自助婚宴午餐：每位498起

自助婚宴晚餐：每位698起



幸福蜜語「出嫁日」住宿計劃：

單寢室套房：$2,999起

雙寢室套房：$3,699起

三寢室套房：$4,299起



帝景酒店

地址：荃灣汀九青山公路353號

電話：3716 2651

網址：www.royalview.com.hk/hk/



簡單隆重雞尾酒會套餐 露天花園伴維港美景

位於紅磡的都會海逸酒店，設有露天海景花園，可以瞰視維港美景，猶如置身在繁囂鬧市中的綠洲。酒店限時優惠推出雞尾酒會套餐，新人和賓客可享用照燒帆立貝配多士、廣島蠔煙肉卷等多款美食，助新人舉辦簡單而隆重的婚禮午宴。此外，亦可選擇在總統套房舉辦小型結婚典禮及私人宴會套餐。

按圖看都會海逸酒店婚宴設施：

露天海景花園結婚典禮及雞尾酒會套餐：

$58,888起（最多供100人使用）

包括：

～露天海景花園3小時

～結婚典禮儀式期間無限量供應汽水、冰凍橙汁及指定啤酒

～無酒精雜果賓治乙盤

～祝酒香檳乙瓶

優惠期至2022年12月31日



都會海逸酒店

地址：紅磡都會道7號

電話：3160 6815

網址：https://www.harbour-plaza.com/metropolis/tc/



時尚優雅戶外婚禮 每席$10,688起

美利酒店坐落於港島區中心地段，鄰近中環婚姻登記處。裝修擺設以優雅風格為主，近年大受年輕人歡迎。酒店宴會廳設於25樓，擁有醉人的城景，亦備有可容納100人的戶外及戶內的證婚場地，非常適合時尚達人在此舉辦。另設中式午宴及晚宴套餐，每席由$10,688起。現凡結婚前入住，也可享婚嫁住宿優惠禮遇。

按圖看美利酒店婚宴設施：

婚宴套餐：

中式午宴套餐：每席10,688起

中式晚宴套餐：每席15,988起



婚嫁住宿優惠禮遇：

~雙人房內早餐

~餐飲消費額

~免費通宵泊車

~Prosecco氣泡酒



香港美利酒店

地址：中環紅棉路22號

電話：3141 8668

網址：https://www.niccolohotels.com/tc/hotels/hongkong/central/the_murray/index.html

