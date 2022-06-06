裙褂宜忌｜試穿忌整套？教徒不宜龍鳳褂？5須知租訂裙褂$3,580起

中國傳統習俗，女子均會穿著裙褂出嫁，寓意「兒女成群」，而裙褂則沿用龍鳳圖案，所以也有「龍鳳褂」的稱呼。正在籌備婚禮的你，租借裙褂時需留意一些禁忌，若有宗教信仰又是否適宜穿裙褂？事前記得做足功課，避免鬧出大笑話。我們更邀請了楊怡（楊茜堯）、胡杏兒也光顧的老字號「褂皇香港」負責人Jean為大家分享選裙褂時不可不知的5件事。



「褂皇」最顯貴氣 「五幅」最受歡迎

傳統中式裙褂款式共有5款，均按照手工及針線密度分為不同級別，金銀線密度愈高，更顯貴氣。當中以「褂皇」的價錢最高，密度近100%，近乎看不見紅布；其次為「褂后」，密度近80%，2款均較適合氣場較大、皮膚偏健康膚色的新娘。另有「大五幅」、「中五幅」、「小五幅」，三款的金銀線密度介乎在30%至80%，款式相對精簡，適合性格活潑、身型較矮小的新娘。 裙褂顏色方面，紅色裙褂是屬於新娘，而棗紅色的則屬於媽媽，黑紅色的則屬再高輩份的女性親屬。

按圖即看5款傳統中式裙褂：

新興款式豈只龍鳳刺繡

製作裙褂需要有超高的刺繡技巧，十分考驗師傅們的技術。隨著時代進步，裙褂亦更多選擇，如「潮褂」用紅布做底，配合珍珠等裝飾，色彩更豐富，圖案亦較多元化。一些傳統的裙褂店都有製作自家款式，例如鴻運繡莊的「水晶褂」，藝人湯怡結婚時正是穿著這款裙褂。

湯怡身穿的是裙褂老字號「鴻運繡莊」出產的「水晶龍鳳褂皇」，而丈夫麥秋成身上的是「鯉魚繡金花馬褂」。（資料圖片／葉志明攝）

新娘選擇裙褂不可不知的5件事：

1.提早至少半年選訂最安心



婚禮日期確定後，新娘可提早9至12個月選定裙褂及進行租借或定制程序。因為部分裙褂需要人手刺繡，製作需時；若然碰上結婚旺季，心水款可能已被借走。

2.再婚者可穿旗袍取代裙褂



中國傳統上要求女子要三從四德，裙褂只可以一生人穿一次，所以再婚者應避免穿著裙褂。惟隨著時代變遷，新娘也可因應需求作出改變，也可以簡約的紅色禮服或旗袍取代。

3.教徒可穿繡花裙褂代替龍鳳



龍鳳在中國傳統被視為吉祥之物，但對西方而言，「龍」為邪惡之物，虔誠教徒或會避免穿著刺有龍鳳的裙褂，但現今新興的裙褂款式多多，或以花卉取代龍鳳圖案，即使有宗教信仰的新娘也能穿著。

4.忌試整套只能穿上衣或下衣



裙褂一生只能穿著一次，試穿時亦不能豁免，每次只能試穿上衣或下衣。而且裙褂一般設計為修身款，亦具備不且同尺寸，總有一種適合的款式。

5.裙褂內要穿紅色睡衣



結婚著重儀式，尤其是梳頭、斟茶儀式等。在整個上頭儀式中，新娘均需穿著紅色睡衣進行，而穿裙褂是整個儀式中最後的步驟，由新娘媽媽幫忙穿上。

三大老字號推薦 裙褂租借$3,580起

1.褂皇香港 逾20款式尺碼多

「褂皇香港」是中國著名裙褂品牌，採用修身剪裁設計，款式超過20款，尺碼眾多，適合不同身型的新娘需要。胡杏兒、楊怡（楊茜堯）、江若琳出嫁時也是身穿「褂皇香港」的出品。

楊怡身穿的正是「褂皇香港」出產的龍鳳褂后。（圖片取自「褂皇香港」）

褂皇香港

租借裙褂：$3,580－$12,880 （3天起）

訂製裙褂：$11,880－$68,880



地址：尖沙咀金巴利街1B號9樓01室恆港中心

電話：3956 9136



2.冠南華 蘇杭老師傅人手刺繡

「冠南華」在香港經營裙褂逾70年，歷史悠久。材料選用法國進口的金銀線及日本軟緞，再由蘇杭老師傅以人手刺繡，而香港則設有裁縫部，剪裁加工及縫製全程香港製造。「冠南華」以手工精細，深受港人歡迎，王君馨、葉翠翠等藝人都是選購冠南華的褂皇款。

葉翠翠（左）和王君馨（右）都是選購冠南華的褂皇款。（圖片取自「冠南華」）

冠南華

租借裙褂：$2,780－$34,880（3天起）

訂製裙褂：$28,880－$98,880



地址：九龍彌敦道383號平安大廈16號地下及1樓

電話：2381 4508



地址：香港灣仔軒尼詩道351號地下

電話：2893 8126



3.鴻運繡莊 奧地利施華洛世奇水晶褂

「鴻運繡莊」除了提供傳統裙掛外，更製作新式水晶褂，過程中採用奧地利施華洛世奇水晶，並且獲專利註冊，款式多樣化，同樣深受新人歡迎。去年榮升為媽媽的余香凝，出嫁時也是穿「鴻運繡莊」的裙掛。

去年榮升為媽媽的余香凝，出嫁時也是穿「鴻運繡莊」的裙掛。（資料圖片／葉志明攝）

鴻運繡莊

租借裙褂：$4,980－$39,880 （3天起）

定制裙褂：$13,800起



地址：尖沙咀金巴利道73 號新業廣商業大廈2樓02 室

電話：2787 9708

