婚展2022｜送美胸療程1次免費擇日　婚紗美容化妝展好玩優惠攻略

每個待嫁的女孩都希望能在婚禮中以最佳狀態示人，由內而外散發充滿自信的魅力，「第106屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2022」將雲集過百間婚嫁美容參展商，提共專業的婚宴美容化妝意見，還有免費的情侶工作坊、限定購物優惠和消費大抽獎！



送活髮美胸療程1次 62折美白牙齒體驗

今次婚展同設「八大展區」，雲集過百間婚嫁美容參展商，包括新娘化妝、美容療程、婚宴場地及佈置、婚紗晚裝、中式裙褂、男士禮服、禮餅餅咭等，還有大家最關心的展場限定「心動價」服務或產品。憑入場券附送的「消費萬利券」到Spa Collection攤位即送「活髮／美胸療程」一次；另可以62折婚展限定優惠價$980（原價$1,588）購買LOL Whitening HK美白牙齒體驗服務1次。

憑婚展「消費萬利券」到Spa Collection攤位，即送「活髮／美胸療程」一次。

LOL Whitening HK婚展限定優惠$980購買美白牙齒服務1次。

無麩質蛋糕LIFETASTIC新登場 精選餅卡甜蜜發售

精緻禮餅及甜點區內，主打無麩質蛋糕的LIFETASTIC Patisserie首次進駐婚展，老字號品牌榮華嫁囍禮餅及鴻福堂屆時亦會參展。不論是中式，還是精緻的西式禮餅，也可在這裡找到不同的優惠禮遇。

LIFETASTIC Patisserie首次進駐婚展。（Facebook @LIFETASTIC）

電子消費滿$3,800 隨時贏走NESCAFÉ咖啡機

以電子消費滿$3,800，即可到消費大抽獎攤位參加「雙重消費大獎賞」，隨時贏得NESCAFÉ®DOLCE GUSTO®咖啡機、Longchamp手袋等；到場新人更可參加“Dream Come Ture”台上大抽獎，有機會拿走Apple iPad Air、OSIM「推拿教主」按摩機等！

《我最喜愛美容品牌》頒獎禮 張天賦唱歌助慶

今屆結婚節更會選出年度《我最喜愛美容品牌》，並邀請了演員湯洛雯做頒獎嘉賓，同場還有歌手MC張天賦為大家高歌助慶。大會更會隨機邀請準新人即場「放閃」，並送他們「閃閃玫瑰」。

歌手張天賦將會擔任《我最喜愛美容品牌》頒獎典禮的表演嘉賓。（資料圖片／陳順禎攝）

如果你是《新婚會》會員更可免費參加情侶工作坊，包括「文藝復古DIY永生花牌」、「Sumsum相印甜蜜蜜」親手製作DIY心形花花膠牌、「至INK藝術家 體驗香薰酒精水墨畫」及「天賜良綠擇佳期」。記得不要錯過今次婚展優惠！

第106屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2022

網址：www.wedding.expo.com.hk



《我最喜愛美容品牌》頒獎典禮

時間：6月3日（星期五）15:30

嘉賓：湯洛雯、MC張天賦

