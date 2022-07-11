小型按摩器推薦｜迷你按摩器5精選$268起　由頭至腳拔罐刮痧熱敷

小型按摩器推薦｜上班、逛街、煲劇...總讓人周身疲累、容易失眠，要時刻保持最佳狀態，便要悉心呵護身體每個部位，紓緩肌肉痛楚。除了定期進行推拿按摩外，不少品牌也推出針對頭皮、手部、腳底及身體等不同部位的小型按摩器，輕巧方便，隨時隨地滿足你需要。以下精選了5款小型按摩器，女生們不妨趁著第二期消費券8月分階段發放，考慮入手一部慰勞自己！



小型按摩器推薦1｜JTSK 日本TSK ST-701無線式舒壓助眠頭部按摩器

3D仿真人手設計按摩頭皮 改善睡眠質素



面對生活、工作等壓力，不少人長期受失眠困擾，想改善睡眠質素，可考慮專為按摩頭皮而設的JTSK迷你無線舒壓助眠頭部按摩器。以3D仿真人按摩手設計，共有4種按摩模式，正反向模式揉捏，另設獨立弧形觸頭，可貼合頭皮，紓緩每個位置。迷你機身只有15厘米，並採用USB差電，不論是酒店staycation，或外出旅遊亦適合攜帶。



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小型按摩器推薦｜JTSK 日本TSK ST-701無線式舒壓助眠頭部按摩器

售價：$798

網址：https://bit.ly/3OKy8ww



小型按摩器推薦2｜Mediness 小型手部按摩器

促血液循環改善雙手冰冷 修護嫩滑肌膚



女生血液循環較差，經常雙手冰冷，想改善情況，韓國Mediness推出的「元氣補充機」或有幫助。這個手部按摩器只有21厘米，設2段溫熱模式，內置的指壓板可刺激手部；並提供6種氣壓模式按壓雙手，可促進手部血液循環。除此之外，按摩器更可用於手部美容，只要塗抹足夠的護手霜後，戴上膠手套後使用，便可提高護手霜的吸收率，幫助改善肌膚。

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小型按摩器推薦｜Mediness 小型手部按摩器

售價：$688

網址：https://bit.ly/3OsG5aa



小型按摩器推薦3｜Mymi Poket 溫熱震動迷你按摩儀

迷你遠紅外線按摩儀 USB充電熱敷身體兼驅蚊



想隨時隨地熱敷身體，紓緩工作疲勞？韓國製Mymi Poket溫熱震動迷你按摩儀就非常適合。12.5厘米的迷你機身適合放在手袋，USB充電，可隨時隨地紓緩手腕、肩頸痠痛。按摩儀設有遠紅外線熱炙效果，1分鐘有4,000次細微震動，促進血液循環，也可緩解蚊叮蟲咬的痕癢。另具備超聲波驅蚊，行山郊遊都適合。

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小型按摩器推薦｜Mymi Poket 溫熱震動迷你按摩儀

售價：$268

網址：https://bit.ly/3xZZXuh



小型按摩器推薦4｜Medisana M2輕量版智能按摩神器

中醫理療按摩神器藍牙控制 體驗拔罐刮痧



Medisana M2輕量版智能按摩神器，通過不同的電波訊號模擬捶擊和擠壓的按摩動作，有助放鬆繃緊肌肉。按摩「神器」設有揉、按、壓、撫、肘及錘6種按摩模式，針對最常見的疼痛；另有4種中醫理療模式，包括按摩、針灸、拔罐和刮痧。一套有2個機身及附送可替換貼片，可下載「Mooyee」電話應用程式後，在想按的位置貼上貼片，用電話操作，選擇多個場景及調節強度，享受最佳的按摩體驗。

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小型按摩器推薦｜Medisana M2輕量版智能按摩神器

售價：$595

網址：https://bit.ly/3QTpLk7



小型按摩器推薦5｜Mediness Smart Shoes 腳部按摩儀

仿人體溫感 多角度指壓按摩「鞋」



按摩器款式愈出愈多，腳部按摩已不再局限於附設在按摩椅或重甸甸的裝置！韓國充電式腳部按摩器Mediness Smart Shoes，內履僅有2.7公斤，機身有3個按鈕，操作簡易，可拆式內履設計，可隨時清洗保持衞生。小巧的按摩器內有7個氣壓囊，按摩觸點設計亦不馬虎，溫感設計配上多角度的氣墊，穴位感應點多達900個，15分鐘享受舒爽按摩，在辦公室使用也絕不誇張！

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小型按摩器推薦｜Mediness Smart Shoes 腳部按摩儀

售價：$1,588

網址：https://bit.ly/3HRKcKm

